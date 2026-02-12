Video. Bosniens erster humanoider Roboter Roby sorgt in Sarajevo für Aufsehen

Ein humanoider Roboter namens Roby ist am Mittwoch durch die Altstadt von Sarajevo, die Bascarsija, spaziert. Es war die erste öffentliche Präsentation humanoider Robotik in Bosnien und Herzegowina.
Entwickelt wurde Roby vom Unternehmen Vandri Robotics. Die Maschine bewegte sich zwischen Läden und Marktständen und zog viele neugierige Einwohner an. Die Veranstaltung sollte zeigen, wie sich Roboter in öffentlichen und kommerziellen Bereichen einsetzen lassen, ohne das historische Stadtbild zu beeinträchtigen.
Nach Angaben von Vandri Robotics ist Roby für Tourismus, Bildung und öffentliche Dienste gedacht. Im Mittelpunkt steht nach Aussage der Entwickler eine natürliche Kommunikation und Zusammenarbeit mit Menschen, nicht deren Ersatz.
Mit der Präsentation in Sarajevo beginnt eine landesweite Tour, die als Nächstes nach Banja Luka führt. Bosnien lotet damit aus, welche Rolle humanoide Roboter im Alltag spielen können.