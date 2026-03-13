Eskalation des Iran-Kriegs: Drohnenangriff auf den Golf

Im Zuge der Eskalation des Iran-Krieges hat Frankreich bekanntgegeben, dass am Donnerstag ein französischer Soldat bei einem iranischen Drohnenangriff auf einen Stützpunkt in der irakischen Region Erbil getötet wurde und mehrere weitere Soldaten ums Leben kamen.

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Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte Teheran wegen der Angriffe, nannte sie "inakzeptabel" und betonte, dass Angriffe auf den Iran so etwas "nicht rechtfertigen" können.

Ebenfalls am Freitag gaben die Vereinigten Staaten bekannt, dass vier Besatzungsmitglieder beim Absturz eines ihrer Tankflugzeuge im West-Irak ums Leben kamen, während ein zweites Flugzeug, das in den Vorfall verwickelt war, sicher landete.

Das KC-135-Flugzeug ist Teil der Operationen gegen den Iran, aber der Absturz war nicht auf feindliches Feuer oder Beschuss durch eigene Truppen zurückzuführen, so das US-Militär.

Am Freitagmorgen berichteten Euronews-Journalisten aus der gesamten Golfregion über iranische Angriffe in Saudi-Arabien, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Konflikt spitzt sich in der Region weiter zu, nachdem der neue iranische Ayatollah geschworen hatte, weitere Angriffe auf Golfstaaten zu starten, in denen sich US-Stützpunkte befinden.

Saudi-Arabien teilte mit, dass seine Verteidigungskräfte mehr als zwei Dutzend Drohnen über den Ost- und Zentralprovinzen des Landes abgefangen hätten, womit sich die Gesamtzahl innerhalb weniger Stunden auf fast 50 Drohnen erhöht habe.

Oman teilte mit, dass bei einem Drohnenabsturz in der Region Sohar zwei Ausländer ums Leben gekommen seien - die ersten Todesopfer, die während des Iran-Kriegs in dem Sultanat zu beklagen waren.

Und in Dubai wurde am Freitag ein Gebäude des Dubai International Financial Centre beschädigt, nachdem die Behörden eine ankommende iranische Drohne "erfolgreich abgefangen" hatten, wie Euronews-Korrespondentin Jane Witherspoon berichtet. Experten schätzen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate seit Beginn des Krieges mehr Drohnen- und Raketenangriffe als Israel verkraften mussten.

Das Dubai International Financial Center (DIFC) ist eine wirtschaftliche Freizone für Banken, Kapitalhändler und Vermögensverwalter und beherbergt exklusive Restaurants und Nachtclubs für die Elite des Stadtstaates. Irans gemeinsames Militärkommando erklärte am Mittwoch, Banken und Finanzinstitute seien nun ein Ziel im Nahen Osten, nachdem ein Luftangriff eine historische Bank in Teheran getroffen hatte.

Unterdessen ertönten am Freitag auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei Luftschutzsirenen, wie die amtliche Agentur Anadolu meldete, ohne dass die Behörden den Grund für die Aktivierung der Sirenen nannten.

Vor vier Tagen fing die NATO-Luftabwehr im türkischen Luftraum eine ballistische Rakete ab, die vom Iran aus gestartet worden war - der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von fünf Tagen. Am Freitag fing die NATO erneut eine Iran-Rakete über der Türkei ab.

Weitere Angriffe auf den Iran

Unterdessen wurden die schweren Luftangriffe der USA und Israels auf die iranische Hauptstadt Teheran am Freitagmorgen fortgesetzt.

Wie das iranische Staatsfernsehen am Freitagmorgen während der jährlichen Demonstrationen zum Quds-Tag berichtete, soll es in Teheran eine große Explosion auf einem Platz voller Demonstranten gegeben haben.

Ein von der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichtes Video zeigte, wie eine graue Rauchwolke aufstieg, während Demonstranten "Tod für Israel" und "Tod für Amerika" riefen.

Das israelische Militär gab am Freitag außerdem bekannt, dass es mit einer Welle von Angriffen auf die iranische Infrastruktur begonnen hat.

Der Krieg der Worte zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite ging am Donnerstag und Freitag unvermindert weiter.

US-Präsident Donald Trump wiederholte in einer Ansprache, dass die militärischen Fähigkeiten des Irans "dezimiert" seien, und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, Israel werde weiterhin die Führung des iranischen Regimes angreifen.

Trump veröffentlichte online eine neue Drohung an den Iran, in der er unverblümt erklärte, dass die Islamische Republik "seit 47 Jahren unschuldige Menschen auf der ganzen Welt tötet, und jetzt, und jetzt, als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, töte ich sie."

"Was für eine große Ehre es ist, dies zu tun", fügte er hinzu.

In einem Beitrag vom Freitag auf seiner Website Truth Social warnte er außerdem: "Seht zu, was heute mit diesen geistesgestörten Drecksäcken passiert."

"Die iranische Marine ist verschwunden, ihre Luftwaffe gibt es nicht mehr, Raketen, Drohnen und alles andere wird dezimiert, und ihre Anführer wurden vom Angesicht der Erde getilgt", so Trump abschließend.