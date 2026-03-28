Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die der Autoren und stellen in keiner Weise die redaktionelle Position von Euronews dar.

Gestern Morgen fragte mich meine neunjährige Tochter, ob ich wüsste, dass an ihrer (jüdischen) Schule Terrorübungen stattfinden. Sie erklärte mir in aller Ruhe, wie die Kinder ihren Tag verbrachten, wie sie sich in absoluter Stille unter ihren Tischen versteckten. Lernen hinter Barrikaden, kugelsicheren Türen und Fenstern - die ständige Architektur des jüdischen Lebens im Westen. Mit bewaffneten Wächtern, deutscher Polizei und jüdischem/israelischen Privatschutz.

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Vor einigen Tagen wurde eine jüdische Schule in Amsterdam bombardiert. Schicken Sie Ihr Kind in die Schule, nachdem das passiert ist. Das ist keine Hysterie. Dies ist ein ganz normaler Tag. Bei welcher anderen Gruppe von Kindern im Westen sind Terrorübungen die Regel? Nicht Abriegelungsübungen, Terrorübungen.

Die Unterscheidung ist wichtig. Eine Abriegelungsübung richtet sich gegen eine allgemeine Bedrohung. Bei einer Terrorübung geht es um einen bestimmten Feind, der diese Kinder töten will, weil sie so sind, wie sie sind. Die Verbarrikadierung jüdischer Einrichtungen ist eine Norm, die unsichtbar geworden ist.

Polizeipatrouille vor der 'Neuen Synagoge' in der Oranienburger Straße in Berlin, Deutschland, Donnerstag, 24. September 2020. AP Photo/Markus Schreiber

Juden haben eine parallele Architektur des täglichen Lebens

Meine christlichen Freunde sehen nicht wirklich, dass die europäischen Juden eine parallele Architektur des täglichen Lebens leben. Eine Reihe von Berechnungen, Anpassungen und Risikobewertungen, nicht aus Paranoia, sondern aus der Realität heraus.

Das Taxi, die Straße

Jüdisches Leben im Westen - 2026: Eines Abends in Berlin hörte ein Taxifahrer, wie wir Hebräisch sprachen, und ohne ein Wort zu sagen, schaltete er seinen Bildschirm ein und füllte den Rücksitz mit einer Hisbollah-Videoübertragung. Eine Botschaft, die in aller Stille übermittelt wurde.

Im Januar 2026 wurde ein Rabbiner, der in Queens spazieren ging, am Holocaust-Gedenktag verprügelt. Im Februar 2026 wird ein dreizehnjähriges jüdisches Mädchen in Paris von Jungen verprügelt, die gehört hatten, dass sie Jüdin ist.

Im März 2026 wurden zwei Israelis vor einem Restaurant in San Jose von Männern verprügelt, die riefen: "Legt euch nicht mit dem Iran an." Fast alle meine jüdischen Freunde in Europa haben ihre Namen in ihren Uber- oder Liefer-Apps geändert.

Ändern Sie einmal Ihren Namen bei Uber in einen jüdischen Namen und bestellen Sie eine Fahrt in der Nacht.

Der Arzt

Im Februar 2025 tauchten zwei Krankenschwestern in einem Krankenhaus in Sydney in einem Video auf, in dem sie damit prahlten, dass sie bereits Israelis von ihrer Station aus "in die Hölle geschickt" hätten. Gegen eine niederländische Krankenschwester wird strafrechtlich ermittelt, weil sie damit gedroht hat, israelischen Patienten tödliche Injektionen zu verabreichen.

Im Jahr 2025 trug ein belgischer Arzt in die Krankenakte eines neunjährigen Mädchens die Diagnose "jüdisch (israelisch)" ein. Wenn man zum Zahnarzt geht, hat man Angst vor Schmerzen, wenn Juden zum Zahnarzt gehen, fürchten sie, nicht mehr aus der Vollnarkose aufzuwachen.

Das Restaurant, der Laden, das Flugzeug

Im Juli 2025 wurden drei israelische Musiker aufgefordert, eine Pizzeria im jüdischen Viertel Wiens zu verlassen, nachdem sie Hebräisch gesprochen hatten. Im selben Monat wurden zweiundfünfzig französisch-jüdische Kinder aus einem Flugzeug in Valencia entfernt, nachdem sie auf Hebräisch gesungen hatten.

Im Januar 2026 veröffentlichte ein Kollektiv in Barcelona eine interaktive Karte mit 152 Schulen, Unternehmen und Organisationen in jüdischem Besitz in Katalonien, die als "zionistische Wirtschaft" bezeichnet wurde. Gehen Sie jetzt auf ein Date oder gründen Sie ein Unternehmen in dieser Realität.

Zuhause

Eine jüdische Familie in einem Pariser Vorort entdeckte, dass ihr Hausmädchen wochenlang Wein, Saft, Whiskey, Nudeln und Kosmetika vergiftet hatte. Als sie verhaftet wurde, sagte die Haushälterin der Polizei: Sie haben Geld und Macht. Ich hätte nie für einen Juden arbeiten dürfen.

Und jetzt genießen Sie Ihren Morgenkaffee.

Synagoge, Schule, Gemeindezentrum

Vor ein paar Wochen gingen wir mit unserer Tochter zu einem Kindertheaterstück in hebräischer Sprache, meldeten uns online an und erhielten erst am Tag der Veranstaltung eine E-Mail mit der Adresse, wo wir von einem verdeckten Wachmann empfangen wurden.

Im Oktober 2025 rammte ein Autofahrer an Jom Kippur eine Menschenmenge vor einer Synagoge in Manchester und begann zuzustechen - zwei Menschen wurden getötet.

Im Dezember 2025 wurden fünfzehn Menschen bei einer Chanukka-Feier in Australien ermordet.

Annie, Mitte, wird bei der Beerdigung ihres Sohnes Dan Elkayam getröstet, der bei einer Massenerschießung auf einer Chanukka-Veranstaltung in Sydney, Ashdod, am 25. Dezember 2025 getötet wurde. AP Photo/Ariel Schalit

Allein im März 2026: Bombenanschlag auf eine Synagoge in Belgien, Brandanschlag auf eine Synagoge in Rotterdam, Bombenanschlag auf eine jüdische Schule in Amsterdam, drei Schüsse auf Synagogen in Toronto, ein Auto rammt eine Synagoge in Michigan, in der sich 140 Kinder befinden.

Die durchschnittliche jüdische Einrichtung in Europa hat mehr Barrikaden und bewaffnete Sicherheitskräfte als die meisten Regierungsstellen. Letzte Woche war die belgische Armee in Antwerpen im Einsatz, um jüdische Schulen und Synagogen zu schützen. Lassen Sie diesen letzten Satz auf sich wirken.

Als europäischer Jude leben Sie in dem Wissen, dass Sie eine Zielscheibe sind.

All diese Vorfälle sind keine Ausnahme. Sie sind nur ein Bruchteil dessen, was in den letzten achtzehn Monaten in allen Bereichen des täglichen Lebens dokumentiert wurde. Als europäischer Jude lebt man sein Leben in dem Wissen, dass man eine Zielscheibe ist.

Zu Hause, in Ihrem Café, in Ihrem Gemeindezentrum, in Ihrer Gebetsstätte. Man überlegt zweimal, wo man essen geht oder ein Taxi nimmt. Welcher Arzt wird Sie behandeln, wo wird Ihr Kind zur Schule gehen.

Wenn Sie ein El-Al-Flugzeug besteigen, immer am entferntesten Gate, umgeben von Maschinengewehren, Flugzeugen, die von einem gepanzerten Mannschaftswagen bewacht werden, und hoffend, dass Sie nicht Teil der Statistik werden.

Kein Schutz, sondern kontrollierte Ausreise

Im Westen hat man die Rechnung aufgestellt, dass eine echte Konfrontation mit Antisemiten einen zu hohen politischen Preis hat, um ihn zu zahlen. Also werden die Kosten auf die jüdischen Gemeinden abgewälzt, wo die Schulen wie militärische Außenposten aussehen. Niemand sieht das mehr wirklich als seltsam an.

Aber es ist so. Ein Kontinent, der achtzig Jahre damit verbracht hat, Denkmäler für jüdische Opfer zu errichten, kann es einem lebenden jüdischen Kind nicht zumuten, in einem Taxi Hebräisch zu sprechen.

Jüdische und israelische Selbstverteidigung zu kritisieren, ist mehr in Mode. J'accuse. Nicht nur der Böswilligkeit, sondern auch der Feigheit.

Der bewussten Entscheidung, mit jüdischer Angst umzugehen, anstatt sich mit islamistischen oder linken und rechten Antisemiten anzulegen. Dass man prächtige Denkmäler für die Juden errichtet, die man in der Vergangenheit im Stich gelassen hat, während man diese Woche, jetzt und morgen die Juden im Stich lässt, die heute noch leben.

Was kann Europa morgen früh tun?

Der unmittelbare Schritt sollte eine umfassende Änderung der Rechtsvorschriften sein. Jeder, egal aus welchem Land oder welcher Religion, der nach Europa eingewandert ist, nur um sein Rechtssystem als trojanisches Pferd zu benutzen und Rassismus, Gewalt und Terror zu fördern oder, wie im Falle Deutschlands, gegen das Grundgesetz zu handeln, sollte unbürokratisch und blitzschnell in sein Herkunftsland abgeschoben werden. Die Einwanderung nach Europa ist ein Privileg und kein Recht.

Zweitens ist das Leben von Juden wichtiger als die Rechte von extremistischen Organisationen, die die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) einhalten müssen. Eine massive EU-weite Operation, um antisemitische Organisationen zu ermitteln, zu zerschlagen und zu bestrafen, wiederum unbürokratisch und mit beschleunigten Verfahren.

Denn Radikale benutzen unser Rechtssystem als Waffe gegen uns.

Wir brauchen politisches Rückgrat

Massive Überarbeitung des Bildungssystems, null Toleranz gegenüber Antisemitismus. Keine Spenden aus autokratischen Ländern oder Organisationen. Vom Kindergarten bis zur Universität.

Und das Wichtigste: Statt bewaffnete Polizei, Militär und Geheimdienste zum "Schutz" jüdischer Viertel zu schicken, schickt sie zu Antisemiten und Radikalen, dorthin wo sie leben. Alles andere ist eine Selbstlüge, die lieber einen "Stolperstein" zum Gedenken an meine tote Tochter aufstellt, als ihre Ermordung aktiv zu verhindern, indem sie die Quelle angreift.

Ja, es mag unangenehm sein, es wird politisches Rückgrat erfordern und eine ehrliche Antwort auf die Fragen: Wer sind die Angreifer? Woher kommen sie? Warum hat die Zahl der antijüdischen Angriffe in den letzten zehn Jahren stark zugenommen?

Solange Sie das nicht beantworten können, verschonen Sie mich mit Ihrem "Schutz" und Ihren posthumen Erklärungen, Sie können sich selbst belügen, aber hören Sie wenigstens auf, uns zu belügen. Das ist Ihre Anklageschrift. Meine Tochter ist der Beweis. Sie wird in Sicherheit sein. Mit oder trotz Ihnen. Nie wieder ist eine Lüge.

Avital Sahar ist ein israelischer Strategieberater, der in Berlin lebt. Er hat mit israelischen und europäischen Beamten an Fragen der nationalen Sicherheit und der Widerstandsfähigkeit gearbeitet.