Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman, aber einige Forscher wollen die Erde abkühlen, indem sie das Sonnenlicht ins All zurückwerfen. Die ausgefallene Idee ist derzeit in aller Munde, nachdem mehrere Nachrichtenagenturen berichtet haben, dass die Vereinten Nationen daran interessiert sind sie zu erforschen. Befürworter behaupten, dass dadurch die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels verringert werden könnten und die Pole sogar wieder gefrieren könnten.

Aber wie praktikabel ist die Sonnenblocker-Technologie wirklich - und was haben die Vereinten Nationen wirklich gesagt?

Wie könnte das Blockieren der Sonne den Klimawandel aufhalten?

Sonnenblockiertechnologien - auch bekannt als Modifizierung der Sonneneinstrahlung - könnten theoretisch die Erde abkühlen, indem sie das Sonnenlicht zurück ins All reflektieren. Eine Idee besteht darin, sonnenblockierende Partikel in die obere Atmosphäre zu pumpen. Bei diesem Prozess der stratosphärischen Aerosolinjektion würden Flugzeuge ein Aerosol wie Schwefeldioxid in die Stratosphäre sprühen.

Dieser Partikelnebel würde die Sonne nach oben reflektieren und die Erde beschatten. Die Methode hat bereits funktioniert - wenn auch versehentlich. Als der philippinische Vulkan Pinatubo 1991 ausbrach, setzte er Tausende von Tonnen Schwefeldioxid frei. Die globale Temperatur sank vorübergehend um 0,5 °C.

Im September 2022 behaupteten Forscher der Universität Yale, dass die Injektionsmethode hypothetisch die Pole wieder gefrieren könnte.

Polarbär Canva

Ist die UNO an der Erforschung dieser Technologie interessiert?

Heute berichten mehrere Nachrichtenagenturen, dass die UNO diese Technik erforschen will. Dies könnte den Eindruck erwecken, dass die Organisation den Sonnenblocker als praktikables Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels anerkannt hat.Zum Leidwesen der Technikbegeisterten ist dies jedoch nicht der Fall.

Der jüngste Bericht des UN-Umweltprogramms über die Veränderung der Sonneneinstrahlung kommt zu dem Schluss, dass dies derzeit weder ein realistischer noch ein sinnvoller Plan ist.

"UNEP stimmt mit dem Gremium darin überein, dass ein groß angelegter oder operativer Einsatz von SRM-Technologien derzeit nicht notwendig, praktikabel, umsichtig oder ausreichend sicher ist. Das wissenschaftliche Verständnis und die Ungewissheit über die potenziellen Auswirkungen und unbeabsichtigten Folgen sind begrenzt", sagt Andrea Hinwood, die leitende Wissenschaftlerin des UNEP.

"Die Überprüfung kommt zu dem Schluss, dass SRM die Reduzierung von Treibhausgasemissionen nicht ersetzen kann." Dennoch schließt das Gremium die Methode nicht gänzlich aus. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Einschätzung der Technik ändern könnte, wenn die Klimaschutzmaßnahmen weiterhin unzureichend sind.

Was zeigen die Forschungsergebnisse zum Sunblocking?

Die Forschung zur Sonnenschutztechnik hat gemischte Ergebnisse erbracht. Selbst ihre leidenschaftlichen Befürworter fordern in der Regel zunächst eine Reduzierung der globalen Emissionen. Der Yale-Bericht skizziert einen hypothetischen Plan zum "Drehen des globalen Thermostats", so der Hauptautor Wake Smith.

Bei der Umsetzung dieses Plans würden 125 hoch fliegende Düsenflugzeuge in regelmäßigen Abständen Partikel in die Atmosphäre bei 60 Grad nördlicher und südlicher Breite sprühen - etwa um Nordalaska und die Südspitze Patagoniens. Die Partikel würden langsam in Richtung der Pole driften und die Erde darunter um 2 Grad Celsius abkühlen.

Die Autoren sprechen von einem potenziellen globalen Nutzen ihres Plans, der rund 11 Milliarden Dollar (11,3 Milliarden Euro) kosten würde."Es gibt weit verbreitete und berechtigte Bedenken gegen den Einsatz von Aerosolen zur Kühlung des Planeten", sagt Smith. "Aber wenn sich das Risiko-Nutzen-Verhältnis irgendwo auszahlen würde, dann an den Polen."

Der Plan birgt jedoch noch andere potenzielle Probleme.

Er würde 175.000 Partikel-Sprühflüge pro Jahr erfordern, die Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft freisetzen würden. Um den Klimawandel zu bekämpfen, muss die Welt ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen rasch verringern, warnt Smith.

"Auch wenn dies in einer sich rasch erwärmenden Welt den Ausschlag geben könnte, behandeln stratosphärische Aerosol-Injektionen lediglich ein Symptom des Klimawandels, nicht aber die zugrunde liegende Krankheit", sagt er.

"Es ist Aspirin, kein Penicillin. Es ist kein Ersatz für die Dekarbonisierung."