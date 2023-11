Die märchenhafte Verwandlung eines Teiches im Kealia Pond National Wildlife Refuge wurde erstmals Ende Oktober bemerkt.

Ein Teich auf Hawaii hat sich so kaugummiartig rosa verfärbt, dass er vom Set von "Barbie" stammen könnte, aber das bizarre Phänomen ist kein Grund für eine Party.

Wissenschaftler versuchen immer noch, den Grund für die seltsame Färbung des Kealia Pond National Wildlife Refuge herauszufinden, aber sie sagen, dass wahrscheinlich die Trockenheit daran schuld ist.

Die Mitarbeiter des auf Maui gelegenen Naturschutzgebietes beobachten den rosa Teich seit dem 30. Oktober. Wasserproben, die an der Universität von Hawaii getestet wurden, deuten darauf hin, dass salzliebende Bakterien für die leuchtende Farbe verantwortlich sind, so der US Fish and Wildlife Service.

Vorerst warnen die Behörden davor, das Wasser zu betreten oder zu trinken.

Warum hat sich ein Teich auf Hawaii leuchtend rosa gefärbt?

"Ich erhielt einen Bericht von jemandem, der am Strand spazieren ging, und er rief mich an und sagte": 'Hier geht etwas Seltsames vor sich'", so Bret Wolfe, der Leiter des Refugiums.

Wolfe befürchtete, dass das leuchtende Rosa ein Anzeichen für eine Algenblüte sein könnte, aber Labortests ergaben, dass die Farbe nicht von giftigen Algen verursacht wurde. Stattdessen könnte ein Organismus namens Halobakterien der Übeltäter sein.

Halobakterien sind eine Art von Archaea, also Einzellern, die in Gewässern mit hohem Salzgehalt gedeihen. Der Salzgehalt im Auslassbereich des Kealia-Teichs liegt derzeit bei über 70 Teilen pro Tausend, was dem doppelten Salzgehalt von Meerwasser entspricht.

Wolfe sagte, dass das Labor eine DNA-Analyse durchführen muss, um den Organismus endgültig zu identifizieren.

Die Dürre auf Maui trägt wahrscheinlich zu dieser Situation bei. Normalerweise mündet der Waikapu Stream in den Kealia Pond und hebt den Wasserstand dort an, aber Wolfe sagte, das sei schon lange nicht mehr passiert.

Wenn es regnet, fließt der Bach in den Kealia-Hauptteich und dann in den Auslassbereich, der jetzt rosa ist. Dadurch verringert sich der Salzgehalt und die Farbe des Wassers verändert sich möglicherweise.

"Das könnte der Grund sein, warum es verschwindet", sagte Wolfe.

Niemand in der Schutzhütte hat den Teich je in dieser Farbe gesehen - nicht einmal die Freiwilligen, die seit 70 Jahren in der Nähe des Teiches arbeiten. Allerdings hat der Teich schon früher Dürreperioden und einen hohen Salzgehalt erlebt, und Wolfe ist sich nicht sicher, warum sich die Farbe jetzt verändert hat.

Hawaiis rosa Teich zieht neugierige Besucher an

Nachdem Fotos des rosa Teiches in den sozialen Medien aufgetaucht waren, strömten neugierige Besucher in den Park.

"Wir ziehen es vor, dass sie kommen, um sich über unsere Aufgabe, einheimische und gefährdete Wasservögel zu schützen, und über unsere Feuchtgebietsrenaturierungen zu informieren. Aber nein, sie sind hier, um das rosa Wasser zu sehen", scherzte Wolfe.

Er versteht jedoch die Faszination der Besucher. "Wenn sie deshalb hierher kommen, ist das in Ordnung", sagte er, "es ist toll".

Das Naturschutzgebiet ist ein Feuchtgebiet, in dem die vom Aussterben bedrohten hawaiianischen Stelzenläufer (aeo) und das hawaiianische Blässhuhn (alae keokeo) nisten, fressen und rasten. Außerdem beherbergt es im Winter Zugvögel.

Das Wasser scheint den Vögeln nicht zu schaden, so Wolfe.

Da es sich um ein Schutzgebiet für Wildtiere handelt, dürfen Menschen nicht in den Teich waten oder ihre Haustiere in das Wasser lassen, unabhängig von dessen Farbe.

Die Behörden ergreifen jedoch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, um die Menschen davor zu warnen, das Wasser zu betreten oder dort gefangene Fische zu essen, da die Quelle der Farbe noch nicht identifiziert werden konnte.