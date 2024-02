Experten zufolge droht der Insel Monate oder möglicherweise Jahre lang eine kritische Wasserknappheit.

WERBUNG

Teneriffa plant, den Wassernotstand auszurufen, da die Reservoirs aufgrund der anhaltenden Dürre knapp werden.

In einigen Gebieten Spaniens und der Kanarischen Inseln herrscht große Trockenheit. Die Präsidentin der Regierung von Teneriffa, Rosa Dávila, sagte, es sei einer der "trockensten Winter der jüngeren Geschichte" für die Insel gewesen.

Teneriffa wird nach einer Plenarsitzung den Wassernotstand ausrufen. Dávila ist zuversichtlich, dass die Initiative von allen politischen Parteien einstimmig unterstützt wird, da "die Menschen auf Teneriffa in dieser Frage keine ideologischen Unterschiede sehen."

Experten zufolge steht die Insel vor einer monatelangen oder möglicherweise jahrelangen kritischen Wasserknappheit.

Teneriffa erlebt einen der trockensten Winter der Geschichte

In den Gebieten im Landesinneren von Teneriffa herrscht eine extreme und lang anhaltende Dürre mit schwerem Wassermangel, der laut technischen Berichten noch Monate oder sogar Jahre anhalten könnte.

Obwohl Teneriffa eine der grüneren Kanarischen Inseln ist, hat es in den eigentlich feuchteren Wintermonaten - insbesondere in den nördlichen Gebieten - kaum geregnet.

In den letzten Jahren sind auch die Niederschläge um 15 bis 40 Prozent zurückgegangen. Die Wasserverdunstung hat im landwirtschaftlich genutzten Mittelland der Insel aufgrund der höheren Temperaturen um 10 bis 25 Prozent zugenommen.

Im Januar dieses Jahres wurden Durchschnittstemperaturen von 20,9 °C gemessen, was den heißesten Januar seit 60 Jahren auf der Insel bedeutet.

Teneriffa ruft Dürre-Notstand aus

Die extremen Bedingungen haben die lokale Regierung gezwungen, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um die Wasserversorgung für die trockenen Sommermonate zu gewährleisten.

Lokalen Berichten zufolge waren die Stauseen am 1. Februar nur noch zu 34,6 Prozent gefüllt, verglichen mit 52 Prozent zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Dávila sagte: "Die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Bürger und die Landschaft Teneriffas ist ein wichtiges Thema, das keine politischen Präferenzen haben darf."

Auch Vizepräsident Lope Afonso warnte, dass die Dürre "schwerwiegende Folgen für den Agrarsektor" haben werde.

Neben dem Wassernotstand, der am Freitag ausgerufen werden soll, planen der Wasserrat der Insel Teneriffa und das Ministerium für Tourismus öffentliche Informationskampagnen.

Diese werden sich an die Einwohner, aber auch an Touristen und Besucher richten und die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wasser unterstreichen.

Trockenheit und extreme Hitze haben im August 2023 Waldbrände ausgelöst, die weite Teile der Wälder der Insel verwüstet haben.

Teneriffa kämpft mit Wasserknappheit

Teneriffa sucht nach Möglichkeiten, die Wasserknappheit zu bekämpfen. Dazu gehört die Erhöhung der Kapazität von Wasseraufbereitungs- und Entsalzungsanlagen, um die Versorgung der Landwirtschaft und der Haushalte zu verbessern.

Da es auf der Insel keine Flüsse und nur wenige Dämme gibt, sind 80 Prozent der Wasserversorgung von unterirdischen Quellen abhängig.

Auch andere Regionen Spaniens haben mit Wasserknappheit zu kämpfen. Die Behörden in Katalonien riefen am 1. Februar in Barcelona den Dürre-Notstand aus.

WERBUNG

Die Region Andalusien wird die Wassernutzung im Sommer in einigen Städten wie Sevilla und Córdoba einschränken, "wenn es nicht mindestens 30 Tage hintereinander regnet", so der Regionalpräsident.