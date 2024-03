Von Maksym Popov, Ambassador Odo Tevi

Obwohl unsere beiden Länder mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind, sind wir nicht nur miteinander, sondern auch mit allen anderen in der Notwendigkeit vereint, eine dauerhafte, globale Lösung zu finden, schreiben Maksym Popov und Botschafter Odo Tevi.

In vielerlei Hinsicht könnten Vanuatu und die Ukraine nicht unterschiedlicher sein. Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik mit nur 12.000 Quadratkilometern Land über den Wellen.

Die Ukraine liegt am Schwarzen Meer in Osteuropa und erstreckt sich über mehr als 600.000 Quadratkilometer. Die ukrainische Bevölkerung von fast 44 Millionen ist mehr als 137 Mal so groß wie die 320.000 meist indigenen, melanesischen Dorfbewohner von Vanuatu.

Aufgrund des tropischen Klimas ist Vanuatu die Heimat einer Fauna und Flora, die an warme und feuchte Tage angepasst ist. Zu den Nationaltieren gehören der Regenbogenlori, der riffliebende Dugong und der Mango fressende Riesenfuchs. In der Ukraine gibt es zwei Gebirgszüge, in denen Wölfe, Wildpferde und Falken beheimatet sind.

Obwohl sie sich im Alltag ganz unterschiedlichen Herausforderungen stellen müssen, sind unsere Länder durch eine entscheidende Bedrohung miteinander verwandt.

Die Natur und die Tierwelt sowohl in Vanuatu als auch in der Ukraine sind von einer Katastrophe bedroht, und zwar aufgrund von Entwicklungen, die unsere Länder nicht verursacht haben und die beide Länder nicht allein bekämpfen können.

Was geschieht in Vanuatu?

Vanuatu ist eines der am stärksten von Klima- und so genannten Naturkatastrophen bedrohten Länder der Welt. Letztes Jahr wurde es innerhalb von drei Tagen von zwei Wirbelstürmen der Kategorie vier heimgesucht.

In der Vergangenheit hätte man dies vielleicht auf Pech zurückgeführt, aber heute wissen wir, dass die Schäden an unserem Klima das Risiko für solche unnatürlichen Katastrophen deutlich erhöhen.

Neben dem häufigeren Auftreten von Wirbelstürmen und Regen verursacht der Klimawandel auch eine Versauerung unserer Gewässer, die die Korallenriffe und die von ihnen abhängigen Meereslebewesen abtötet.

Durch den schleichenden Anstieg des Meeresspiegels versalzt unser Süßwasser unter der Insel, wodurch unsere Lebensmittel- und Wasserversorgung gefährdet ist.

Die klimabedingten Verluste und Schäden, die die Menschen in Vanuatu jetzt erleben, zerstören unsere Inselwirtschaft, untergraben die Menschenrechte, dezimieren unsere Korallenriff-Ökosysteme, überschwemmen unser Territorium und rauben unserer Bevölkerung das Leben und ihre Lebensgrundlage.

Ein Mann bearbeitet mit einer Kettensäge einen umgestürzten Baum in Port Vila, Vanuatu, März 2023 Matt Hardwick/Australian Broadcasting Corp.

Es überrascht nicht, dass Vanuatu netto kohlenstoffnegativ ist und weniger als 0,0016 Prozent der weltweiten Emissionen ausstößt, doch die Klimaverluste und -schäden, die die Menschen in Vanuatu jetzt erleben, zerstören unsere Inselwirtschaft, untergraben die Menschenrechte, dezimieren unsere Korallenriff-Ökosysteme, überschwemmen unser Territorium und rauben unserer Bevölkerung das Leben und ihre Lebensgrundlage.

Es besteht kaum die Gefahr, dass irgendjemand die Schäden an den Ökosystemen der Ukraine als einfaches Unglück abtut.

Doch bei dem berechtigten Aufschrei über die Gräueltaten, die dem ukrainischen Volk angetan wurden, wird ein Element der Zerstörung oft übersehen: die Umweltzerstörung in der Ukraine.

Erinnern Sie sich an Nowa Kachowka?

Das lässt sich jetzt nicht mehr so leicht ignorieren. Die Zerstörung des Staudamms von Nowa Kachowka im Juni 2023 verursachte einen unbestreitbaren Ökozid - eine ökologische Katastrophe, die weit über die Grenzen der Ukraine hinausreicht und nachhaltige Auswirkungen auf die gesamte Schwarzmeerregion haben wird.

Die Überschwemmung ist neben der chemischen Verseuchung von Tausenden von Hektar Land und der Tötung Tausender von Tieren der schreckliche ökologische Tribut der russischen Invasion.

Es gibt eine globale Veränderung, die konkret dazu beitragen kann, unsere Länder, die übrigen lebenswichtigen Ökosysteme der Welt und uns alle, die wir auf sie angewiesen sind, zu schützen, um sicherzustellen, dass wir Umweltschäden mit der erforderlichen Bedeutung behandeln.

Überflutete Straßen in Cherson nach dem Bruch des Kachowka-Damms, Juni 2023 Libkos/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

In früheren Jahren hätten wir die Notlagen von Vanuatu und der Ukraine als isolierte Probleme abgetan, die ganz andere Lösungen erfordern.

Es gibt jedoch einen globalen Wandel, der konkret dazu beitragen kann, unsere Länder, die übrigen lebenswichtigen Ökosysteme der Welt und uns alle, die wir auf sie angewiesen sind, zu schützen, um sicherzustellen, dass wir Umweltschäden mit der erforderlichen Bedeutung behandeln.

Sowohl die Ukraine als auch Vanuatu haben ihre moralische Autorität und ihre internationalen Plattformen genutzt, um sich für die Kriminalisierung von Ökozid einzusetzen.

Wir wollen, dass die Schuldigen für den Ökozid vor Gericht gestellt werden

Ökozid ist das Verbrechen der wissentlichen Verursachung einer schweren und weitreichenden oder langfristigen Schädigung von Ökosystemen und umfasst Schäden durch Staaten, Unternehmen und Einzelpersonen, sowohl in Kriegs- als auch in Friedenszeiten.

Vanuatu war 2019 die erste souveräne Nation, die auf der Jahresversammlung des Internationalen Strafgerichtshofs die Kriminalisierung von Ökozid forderte.

Durch die Annahme eines Konzepts, das schwere und weit verbreitete oder langfristige Umweltschäden anerkennt, können wir einen umfassenden und dauerhaften Rahmen schaffen, um sicherzustellen, dass die Täter von Umweltverbrechen vor Gericht gestellt werden können, wo immer sie auftreten.

Tote Fische im ausgetrockneten Kakhowka-Stausee nach der katastrophalen Zerstörung des Kakhowka-Damms in der Nähe von Kherson, Juni 2023 AP Photo/Mstyslav Chernov

Vanuatu hat alles zu verlieren, wenn es der Welt nicht gelingt, das Völkerrecht in Bezug auf das Klima und die ökologische Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten und zu stärken. Das Land ist führend bei der Ausarbeitung eines neuen Gutachtens vor dem Internationalen Gerichtshof, um die rechtlichen Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf den Klimawandel zu klären, und ist gleichzeitig führend bei der Ausarbeitung eines neuen Vertrags über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe, um den weltweiten gerechten und ausgewogenen Übergang zu erneuerbaren Energien zu steuern.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy erwähnte unterdessen in seiner "Zehn-Punkte-Friedensformel", die er auf dem G20-Gipfel 2022 verkündete und die von den Mitgliedsländern des Europarats ausdrücklich unterstützt wurde, ausdrücklich den Ökozid.

In diesem Monat hat die Generalstaatsanwaltschaft das erste förmliche innerstaatliche Ökozid-Verfahren gegen Mitglieder der russischen Militärführung eingeleitet.

Das ist für beide Länder eine sehr persönliche Angelegenheit, so unterschiedlich sie auch sein mögen.

Mit einem Ansatz, der schwerwiegende und weit verbreitete oder langfristige Umweltschäden anerkennt, können wir einen umfassenden und dauerhaften Rahmen schaffen, der sicherstellt, dass die Täter von Ökozid vor Gericht gestellt werden können, wo auch immer sie auftreten.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass kein Schaden durch das Netz schlüpft, weil es schwierig ist zu definieren, was ein spezifischer Akt von Ökozid sein könnte, oder weil Unklarheit darüber herrscht, auf welche Zusammenhänge er zutrifft.

Vanuatu und die Ukraine sind sich einig in ihrer Forderung nach einem Gesetz, das für alle derartigen Umweltschäden gilt, egal wo und wann sie auftreten.

Dies hält die Verursacher von Umweltschäden davon ab, sie überhaupt zu verursachen, und stellt sicher, dass diejenigen, die dies tun, vor Gericht gestellt werden können.

Für beide Länder ist dies eine sehr persönliche Geschichte. Die Menschen in der Ukraine und in Vanuatu sind unendlich traurig über die Zerstörung, die sie umgibt, und stehen vor der schwierigen Aufgabe, Widerstand zu leisten und wieder aufzubauen.

Aber wenn wir uns gemeinsam für die Einführung eines globalen Rahmens für den Umweltschutz einsetzen, können wir ein System schaffen, das Grenzen überwindet, um dem Planeten den nötigen Schutz und den Menschen ihr Recht auf eine gesunde Umwelt zu geben.

Auch wenn unsere Länder mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind, sind wir nicht nur untereinander, sondern auch mit allen anderen Ländern, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, in der Notwendigkeit vereint, eine dauerhafte, globale Lösung zu finden.

Wir fordern daher alle Regierungen auf, auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene rasch und entschlossen zu handeln, um diesen strafrechtlichen Schutzrahmen zu schaffen.

Maksym Popov ist seit Oktober 2022 Berater des Generalstaatsanwalts der Ukraine, und Seine Exzellenz Botschafter Odo Tevi ist seit 2014 Ständiger Vertreter der Republik Vanuatu bei der UNO.

