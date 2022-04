Rendez-vous: Die kulturellen Highlights in Europa

Die Kulturreise beginnt im äußersten Nordwesten von Spanien – in A Coruña mit der Ausstellung "Textiles of Artists" der Barrié Foundation und des Fashion and Textile Museum of London. Der Stoff ist Stoff: Was haben Künstler von Fauvismus, Kubismus, Abstraktion, Surrealismus und Pop-Art im 20. Jahrhundert mit Gewebe angestellt.

Bis 19. Juni in der Barrié Foundation in A Coruña, Spanien.

DOKUMENTARFILM

Das Schweizer Dokumentarfilmfestival „Visions du Réel“ hat Anfang des Monats in Nyon mit einer Hommage an den litauischen Regisseur Mantas Kvedaravicius eröffnet. Er war bei Dreharbeiten in Mariopol in der Ukraine getötet worden.

Visions du réel ist eines der führenden Dokumentarfilmfestivals in Europa und weltweit. Ein „Muss“ für Liebhaber des Genres, mit mehreren Wettbewerben und hunderten von Dokumentarfilmen aus der ganzen Welt.

Bis zum 17. April in Nyon, Schweiz.

ZEITGESCHICHTE

Das Mucem in Marseille beleuchtet die bewegten Lehr- und Wanderjahre des algerischen Freiheitskämpfers und Gelehrten Abd el-Kader im 19. Jahrhundert, Krieg gegen das koloniale Frankreich und Gefangenschaft dort eingeschlossen. Algerien feiert dieses Jahr 60 Jahre Unabhängigkeit von Frankreich.

Bis zum 22. August im Mucem, Marseille, Frankreich.

su mit AFP