Literaturnobelpreis für Annie Ernaux - "Schrift als Messer"

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, die am Donnerstag den Nobelpreis für Literatur bekam, hat mit ihrem überwiegend autobiografischen Werk eine bemerkenswerte Radiografie der Intimität einer Frau vorgelegt, die sich mit den Umwälzungen der französischen Gesellschaft seit der Nachkriegszeit beschäftigt.

Die 1984 mit dem Renaudot-Preis für "La Place" ausgezeichnete Literaturprofessorin an der Universität Cergy-Pontoise bei Paris, hat rund 20 Romane verfasst, in denen sie die Last der Klassenherrschaft und die Leidenschaft der Liebe seziert - zwei Themen, die ihren Weg als Frau aus der Arbeiterklasse geprägt haben.

Annie Ernaux, eine bekennende linke Schriftstellerin, nährt sich von der Bourdieu'schen Soziologie, deren Entdeckung in den 1970er Jahren es ihr ermöglicht, das "soziale Unbehagen" zu erkennen, das sie seit ihrem Eintritt in eine Privatschule in den 1950er Jahren plagt.

Geboren 1940, lebte sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr im "schmutzigen, dreckigen, hässlichen, ekligen" Café-Lebensmittelladen ihrer Eltern in Yvetot in der Haute-Normandie, aus dem sie sich dank einer durch intensive geistige Arbeit erlangten Agrégation de lettres modernes als Lehrerin befreien konnte.

In "Les armoires vides" (Die leeren Schränke) beschreibt ihre Heldin wütend die beiden unvereinbaren Welten, in denen sie sich als Jugendliche bewegt: auf der einen Seite die Ignoranz, der Schmutz, die Vulgarität der betrunkenen Kunden, die kleinen schäbigen Gewohnheiten ihrer elterlichen Lebensmittelhändler und auf der anderen Seite "die Leichtigkeit, die Leichtigkeit der Mädchen der freien Schule" aus dem Kleinbürgertum.

- "Flache Schrift" -.

Im Laufe der Erzählungen, die alle bei Gallimard erschienen sind, wird die Autorin den Verrat, den sie ihrer Meinung nach an ihren Eltern begangen hat, wiedergutmachen, indem sie ihnen in "La Place" und "Une femme" (1988) ein versöhnliches Porträt widmet.

In "Les Années" beschreibt sie ihr Leben als Roman einer ganzen Generation, der Kriegskinder, die in den 50er Jahren vom Existentialismus und der sexuellen Befreiung geprägt wurden. Durch die Anspielung auf Gegenstände, Wörter, Lieder und Fernsehsendungen gibt sie eine Wahrheit ihrer Zeit wieder.

Im Jahr 2022 greift sie diese Erzählung mit Dutzenden von Familienfilmen auf, die ihr ehemaliger Ehemann zwischen 1972 und 1981 gedreht hat. "Les années super 8" wurde bei der Quinzaine des réalisateurs in Cannes gezeigt.

"Ich betrachte mich kaum als singuläres Wesen, sondern als eine Summe von Erfahrungen, auch von Determinationen, sozialen, historischen, sexuellen, sprachlichen und ständig im Dialog mit der Welt (Vergangenheit und Gegenwart)", schreibt sie in "L'écriture comme un couteau" (Die Schrift als Messer).

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, die am Donnerstag den Nobelpreis für Literatur erhielt, sprach von "einer sehr großen Ehre", aber auch "einer großen Verantwortung", die ihr gegeben wurde, um für "Richtigkeit und Gerechtigkeit" Zeugnis abzulegen.

"Ich betrachte es als eine sehr große Ehre, die man mir erweist, und für mich gleichzeitig als eine große Verantwortung, eine Verantwortung, die man mir gibt, indem man mir den Nobelpreis verleiht", sagte die französische Autorin.