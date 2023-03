Die KI - Künstliche Intelligenz - entschuldigt sich. In dieser Ausstellung in San Francisco sagt KI gleichgültig "Sorry", dafür, dass sie einen Grossteil der Menschheit zerstört hat.

Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz kommen so schnell, dass das Misalignment Museum ein Denkmal für den Untergang der Menschheit entworfen hat.

"Tut mir leid, dass ich den größten Teil der Menschheit getötet habe", begrüßt ein Monitor den Besucher des Misalignment Museum in dieser neuen Ausstellung zu einer umstrittenen Technologie.

Die Exponate in dieser temporären Ausstellung mischen das Beunruhigende mit dem Komischen, und diese erste Ausstellung lässt die KI den Besuchern, die in ihre Blickrichtung treten, prägnante Beobachtungen zukommen.

Kuratorin Audrey Kim warnt vor der Allgemeinen Künstlichen Intelligenz, vor den Gefahren zu schnell und zu weit zu gehen.

Auf seiner Website erklärt das Museum: "Es ist eine Kunstinstallation mit dem Zweck, das Wissen über die Allgemeine Künstliche Intelligenz und ihre Macht zur Zerstörung und zum Guten zu erweitern. Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, um über die Technologie selbst nachzudenken und kritisch über Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen nachzudenken. Unsere Hoffnung ist es, Unterstützung für die Formulierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominderung aufzubauen, die wir ergreifen können, um eine positive Zukunft zu gewährleisten, während sich die KI weiter entwickelt."