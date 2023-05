Möge die Macht mit ihr sein: Carrie Fisher bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame

Carrie Fisher bekommt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, eine Ehrung für eine der beliebtesten Figuren der Star-Wars-Reihe. Und zugleich verschafft die Ehrung einen Einblick in einen Familienstreit...

Die 2016 verstorbene Fisher gehört zusammen mit ihren Star-Wars-Kollegen Harrison Ford und Mark Hamill zu den Touristenattraktionen in Hollywood. Die Sterne des Trios finden sich auf dem Hollywood Boulevard, ganz in der Nähe, wo die erste Episide 1977 Premiere feierte.

Die Fans haben lange dafür gekämpft, dass Prinzessin Leia Organa einen Stern auf dem Walk of Fame erhält. Die Ehrung findet am vierten Mai statt, einem offiziellen Feiertag für Star-Wars-Fans, ein englisches Wortspiel auf "May the Force be with you", möge die Macht mir Dir sein.

Fisher wird den 2.754. Stern auf dem Walk of Fame erhalten und ihre Tochter Billie Lourd wird ihn im Namen ihrer Mutter entgegennehmen.

Die Veranstaltung hat bereits einige Kontroversen ausgelöst, da Lourd, die in Filmen wie Ticket to Paradise, Booksmart und der dritten Star-Wars-Trilogie (The Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker) auf der Leinwand zu sehen war, über die Gründe gesprochen hat, warum sie Fishers Geschwister bei der Veranstaltung auf dem Hollywood Walk of Fame nicht sehen wollte.

In einem Statement gegenüber dem Hollywood Reporter entschuldigte sich Lourd zunächst bei "jedem, der dies liest, dafür, dass ich das Bedürfnis habe, mich öffentlich vor den Familienmitgliedern zu verteidigen" und fügte hinzu, dass sie dies nur tue, nachdem sie "öffentlich von ihnen angegriffen" wurde, und zwar durch Aussagen, die dem Klatschblatt TMZ gegeben und in den sozialen Medien gepostet wurden.

Dann bestätigte sie, dass sie Fishers Geschwister Todd, Joely und Tricia Leigh Fisher nicht zu der Zeremonie auf dem Hollywood Walk of Fame eingeladen hat und "sie wissen, warum".

"Tage nach dem Tod meiner Mutter beschlossen ihr Bruder und ihre Schwester, ihre Trauer öffentlich zu verarbeiten und aus dem Tod meiner Mutter Kapital zu schlagen, indem sie mehrere Interviews gaben und Bücher für viel Geld verkauften, in denen es um den Tod meiner Mutter und meiner Großmutter ging. Ich habe davon durch die Presse erfahren, sie haben mich nie gefragt oder darüber nachgedacht, wie sich das auf unsere Beziehung auswirken würde", heißt es in Lourds Erklärung.

"Ich akzeptiere zwar, dass sie jedes Recht haben, zu tun, was sie wollen, aber ihr Verhalten hat mich in der schwierigsten Zeit meines Lebens sehr verletzt. Ich habe mich entschieden, mit ihrem Verlust auf eine ganz andere Art und Weise umzugehen."

Carrie Fisher und ihre Tochter Billie Lourd Getty Images - Disney

Fishers Bruder, Todd Fisher, erklärte gegenüber TMZ: "Es ist herzzerreißend und schockierend für mich, dass ich absichtlich von der Teilnahme an dieser wichtigen Veranstaltung für das Vermächtnis meiner Schwester Carrie ausgeschlossen wurde."

Fishers Schwestern, Joely und Tricia Leigh Fisher, veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung auf Joelys Instagram Account, in dermsie bestätigten, dass sie ebenfalls nicht eingeladen wurden: "Aus irgendeinem bizarren, fehlgeleiteten Grund hat unsere Nichte beschlossen, uns nicht an diesem großen Moment in der Karriere unserer Schwester teilhaben zu lassen. Carrie hätte auf jeden Fall gewollt, dass ihre Geschwister bei diesem Ereignis dabei sind. Die Tatsache, dass ihr einziger Bruder und ihre beiden Schwestern absichtlich und mit Absicht ausgeschlossen wurden, ist zutiefst schockierend."

Lourds Statement kommt zu dem Schluss, dass die Pressemitteilung, die Todd Fisher gegenüber TMZ abgab, und das Posting, das Joely Fisher auf Instagram veröffentlichte, "einmal mehr bestätigt, dass meine Instinkte richtig waren."

"Um es klar zu stellen - es gibt keine Fehde. Wir haben keine Beziehung. Dies war eine bewusste Entscheidung meinerseits, um einen Kreislauf mit einer Haltung zu durchbrechen, von der ich für mich und meine Kinder nichts wissen will. Die Menschen, die meine Mutter bei Disney und Lucasfilm kannten und liebten, haben diesen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu Ehren ihres Vermächtnisses möglich gemacht. In diesem Moment geht es um Carrie Fisher und alles, was sie erreicht hat und was sie der Welt bedeutet hat. Ich werde mich darauf konzentrieren. May the 4th be with you."