Von euronews

Die Besucher der Wanderausstellung in Paris tauchen in die von dem erfinderischen US-Regisseur geschaffenen Universen ein und können 150 seiner Originalwerke erforschen. Heutzutage scheint jede Kunstausstellung zu einer "immersiven Erfahrung" geworden zu sein.

Der unausweichliche Begriff ist heute fast ein Synonym für riesige Bildschirme und blinkende Lichter und wurde in einigen Ecken der Kunstwelt als faule Methode kritisiert, um einfach Tickets zu verkaufen.

Einer der immersiven Räume in der Labyrinth-Ausstellung Tim Burton Fabian Morasut via Agence Sébastien d'Assigny

Doch Álvaro Molina besteht darauf, dass "Tim Burton's Labyrinth" nicht so billig ist. Der künstlerische Leiter der interaktiven Ausstellung, die diese Woche in Paris eröffnet wird, sagt, seine Schau sei speziell: "Ursprünglich wollten wir den Begriff 'eintauchendes Erlebnis' nicht verwenden, weil er heikel ist", sagte Molina gegenüber Euronews Culture. "Aber ich verwende den Begriff 'immersives Erlebnis', weil es wirklich ein immersives Erlebnis ist. Es handelt sich nicht um eine Ausstellung mit 360-Grad-Bildschirmen oder ein Video. Man durchquert ein reales Universum und physische Dinge, physische Wände, mit verschiedenen Materialien und Lichtern.

Tim Burton's Labyrinth" ist teils Kunstausstellung, teils Spiel und bietet einen tiefen Einblick in das umfangreiche Werk des amerikanischen Filmregisseurs. Zu sehen sind mehr als 150 Originalwerke von Burton, darunter Skizzen und Gemälde, sowie großformatige Installationen, die den Besucher direkt in das Herz seiner exzentrischen Universen versetzen.

Nach seinem Debüt in Madrid ist das Labyrinth nun in Paris auf der zweiten Station seiner Welttournee und öffnet ab dem 19. Mai im Parc de la Villette seine Türen für die Besucher der Stadt.

Eine Reise durch den Geist und die Karriere von Tim Burton

Die Ausstellung befindet sich in einem riesigen, 5.000 Quadratmeter großen Zelt im Park im Nordosten der französischen Hauptstadt.

Bei einem typischen Besuch werden die Gäste durch 15 verschiedene Themenräume geführt, die Burtons gesamte Karriere umfassen - von seinem ersten Kurzfilm "Vincent" über klassische Live-Action-Filme wie "Edward Scissorhands" und "Batman" bis hin zu beliebten Stop-Motion- und Animationsfilmen wie "The Nightmare Before Christmas" und "Corpse Bride". Das Ganze dauert etwa eine Stunde, und an mehreren Stellen müssen sich die Besucher zwischen zwei Türen entscheiden, was jede Erfahrung etwas anders macht.

Eine Hommage an den Joker aus Burtons Film "Batman" von 1989 in Tim Burtons Labyrinth-Ausstellung. Fabian Morasut via Agence Sébastien d'Assigny

"Jeder Weg eines jeden Besuchers ist anders, weil es sich um ein Labyrinth handelt", erklärt Molina, "man kann sich also die Türen und Räume aussuchen, die man möchte. Aber jeder Besucher macht eine einzigartige Erfahrung".

Es ist ein streng gehütetes Geheimnis, wie viele Räume es in der Ausstellung tatsächlich gibt, manche Quellen sprechen von bis zu 300 möglichen Wegen. Aber Molina sagt, dass Sie sich trotzdem keine Sorgen machen müssen - Sie werden Ihren Lieblingsfilm nicht verpassen.

"Ich verspreche, dass jeder seinen Lieblingsfilm sehen wird", betont Molina. "Natürlich hat Tim Burton sehr viele Filme, und es ist wirklich schwierig, alle Filme in die Ausstellung zu bringen. Wenn Sie also etwas verpassen, liegt das daran, dass es nicht in der Ausstellung zu sehen ist".

Eines der wichtigsten Merkmale des Labyrinths ist, dass nicht nur Burtons Filmografie, sondern auch sein künstlerisches Werk im Mittelpunkt steht. Tatsächlich begann Burton seine Karriere nicht als Regisseur, sondern als Lehrling bei Walt Disney Productions in Los Angeles, nachdem er an der Universität in Kalifornien Character Animation studiert hatte. Im Laufe der Jahre sind Skizzen, Fotos und Gemälde zu einem festen Bestandteil seines kreativen Prozesses geworden.

Eines der Ausstellungsstück von Tim Burton Agence Sébastien d'Assigny

Einige der Originalkunstwerke in Tim Burtons Labyrinth-Ausstellung zeigen Figuren, die es nie in seine Filme geschafft haben. Agence Sébastien d'Assigny

Einige der in der Ausstellung gezeigten Bilder zeigen Charaktere, die sich Burton ausgedacht hat, die es aber nie in einen seiner Filme geschafft haben. Molina sagt, dass jeder die Ausstellung mit einer anderen Erfahrung verlässt; manche Leute bevorzugen die Kostüme oder die Installationen, während andere die Originalkunstwerke lieben.

Und was seinen Lieblingsteil betrifft: "Es ist wirklich schwierig, sich zu entscheiden. Ich glaube, was ich am meisten liebe, ist die Erfahrung, wie man von einem kleinen Raum über ein Universum in einen wirklich großen Raum mit einem anderen Universum kommt. Aber ich liebe alles".

Das Labyrinth von Tim Burton ist vom 19. Mai bis zum 20. August im Espace Chapiteaux im Parc de la Villette in Paris zu besichtigen.