Der Sycamore Gap war einer der meistfotografierten Bäume Großbritanniens. Nun wurde der Bergahorn (Acer pseudoplatanus) in einem offensichtlichen Akt des Vandalismus gefällt.

In England ist ein 16-jähriger Jugendlicher verhaftet worden, weil er den Bergahorn "Sycamore Gap" neben der historischen UNESCO-Welterbestätte Hadrianswall gefällt haben soll. Diese war vor 1900 Jahren zum Schutz der äußersten nordwestlichen Grenze des Römischen Reiches errichtet worden.

Der Bergahorn im Northumberland National Park in Nordengland steht seit rund 300 Jahren und ist der meistfotografierte Baum Großbritanniens. Das beliebte Wahrzeichen wurde berühmt, nachdem es 1991 in dem Kevin Costner-Film Robin Hood: Prinz der Diebe zu sehen war.

Nach Angaben der Behörden wurde der Baum in einem "Akt des Vandalismus" absichtlich gefällt. Die Nationalparkbehörde von Northumberland bestätigte, dass der berühmte Baum bei Sycamore Gap in der Nacht zum vergangenen Donnerstag umgesägt wurde. "Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden und Partnern zusammen, die ein Interesse an diesem Wahrzeichen des Nordostens haben, und werden weitere Einzelheiten nennen, sobald sie bekannt sind."

Der gefällte Baum Owen Humphreys/PA Media

Superintendent Kevin Waring von der Northumbria Police sagte: "Dies ist ein weltbekanntes Wahrzeichen, die heutigen Ereignisse haben in der örtlichen Gemeinde und darüber hinaus großen Schock, Trauer und Wut ausgelöst. Da sich unsere Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden, sind wir noch unvoreingenommen".

Der National Trust, dem das Land gehört, erklärte, er sei "schockiert und traurig" über die Fällung des Baumes, der 2016 bei den Auszeichnungen des Woodland Trust zum englischen Baum des Jahres gewählt wurde.

Der Bergahorn "Sycamore Gap" bei Nacht im August 2015 Scott Heppell/AP

Andrew Poad, Generaldirektor des National Trust, sagte, er wisse nicht, wer den Grund für die Fällung des Baumes habe: "Er ist Teil der DNA dieser Gegend, das ist es, womit ich zu kämpfen habe. Ich kann die Logik in dem, was passiert ist, nicht erkennen.

Der National Trust erklärte, er werde Samen sammeln und Stecklinge von dem Baum nehmen. Poad sagte: "Es ist ein Bergahorn, also könnte der Stumpf versuchen, wieder zu wachsen, aber natürlich wird es nicht dasselbe sein."