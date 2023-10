Warnung: Dieser Artikel enthält Schimpfwörter und Ausdrücke, die manche Leute als beleidigend empfinden könnten.

Letzten Sonntag war der Nationale Tag der Beleidigung.

Ja, wir wissen, dass wir ein paar Tage zu spät dran sind, aber, mit Verlaub, wie die Franzosen sagen würden: Allez vous faire foutre. Wir machen eine Woche daraus.

Im Geiste der Freude an humorvollen Beleidigungen und dem Reichtum der Sprache auf unserem schönen Kontinent machen wir mit Ihnen eine kurze, nicht erschöpfende und unflätige Reise rund um das europäische Festland, um Sie mit einigen der farbenfrohsten Schimpfwörter zu verwöhnen, die Sie wie einen Einheimischen klingen lassen werden. Oder Sie in Schwierigkeiten bringen.

Seien Sie gewarnt: Einige dieser Sprüche sind nicht jugendfrei, und bitte achten Sie darauf, andere mit Freundlichkeit zu behandeln und nicht ihre Vorfahren zu beleidigen. Das Ziel des National Insult Day (Entschuldigung, Woche) ist es nicht, böse zu sein oder jemanden zu verletzen, sondern die verschiedenen Arten zu würdigen, in denen wir Schimpfwörter ausstoßen und Stacheln austauschen.

Deutschland

Wave back if you dare BBC

Deutsche Schimpfwörter sind genial, was vor allem daran liegt, dass sie ein gutes zusammengesetztes Wort lieben.

Viele gängige Schimpfwörter drehen sich um Autos und Verkehrsregeln, wie z. B. Sonntagsfaher, was den Hass der Deutschen auf diejenigen zum Ausdruck bringt, die sich nicht daran halten und auf ihrer geliebten Autobahn zu langsam fahren, oder Schattenparker, die im Schatten parken. Während diese Praxis äußerst vernünftig erscheint und keine Beleidigung darstellt, ist man offenbar ein Feigling, wenn man sich vor der Sonne versteckt und Angst hat, in sein Auto zu kommen. Stell dir das mal vor.

Zwei Favoriten, wenn es um zusammengesetzte Schimpfwörter geht, sind Backpfeifengesicht (wörtlich: "ein Gesicht, das zu einer Ohrfeige einlädt" - mit "Backpfeife" für einen Schlag auf die Wange und "gesicht" für ein Gesicht) und Arschgeige (wörtlich: "eine Arschgeige", die sich auf jemanden bezieht, der eine bestimmte Aufgabe nicht besonders gut ausführen kann). Wir warnen Sie, dass es nichts Gutes bringt, wenn Sie versuchen, dieses spezielle Instrument neu zu bespannen, falls Sie es Ihrem Hinterteil vorstellen wollen. Falls Sie sich das gefragt haben sollten.

Der Gewinner ist jedoch - tief durchatmen - Teletubbyzurückwinker, was so viel bedeutet wie "einer, der den Teletubbies zurückwinkt".

Auch wenn es ein Schimpfwort ist, sollten Sie es in Ihren Wortschatz aufnehmen, wenn Sie jemanden meinen, der nicht so klug ist oder schwach ist. Außerdem macht es Spaß, sich vorzustellen, wie jemand (außer Kindern natürlich) dem Bildschirm zuwinkt und Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po einen aufrichtigen Gruß zukommen lässt.

Frankreich

Ich tausche mich aus... J. Scott Applewhite/AP

"Ich liebe die französische Sprache... Es ist eine wunderbare Sprache, vor allem, wenn man damit flucht. Es ist, als würde man sich den Arsch mit Seide abwischen."

Das haben wir Oscar Wilde zu verdanken, der den Reichtum der französischen Sprache in Bezug auf fantastische Beleidigungen zu schätzen wusste.

Ein gängiger Trend geht auf das Essen zurück (mais bien sur!), wobei verschiedene Lebensmittel verwendet werden, um jemanden zu beleidigen. Andouille (eine Darmwurst) eignet sich gut, um jemanden als Idioten zu bezeichnen; Boudin ist eine Blutwurst, aber wenn sie als Schimpfwort verwendet wird, bezieht sie sich auf eine hässliche Frau - und ursprünglich auf eine Prostituierte; Vas te faire cuire un œuf ('Geh und koch dir ein Ei') ist nützlich, wenn du willst, dass jemand aufhört, dich zu belästigen; Occupe-toi de tes oignons ('Kümmere dich um deine eigenen Zwiebeln') ist das französische Äquivalent dazu, jemandem zu sagen, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern; Sale thon ('dreckiger Thunfisch') ist ein wenig schmeichelhafter Ausdruck für jemanden, den man für hässlich hält; Tu as le QI d'une huitre ('du hast den IQ einer Auster'); und wer könnte T'es une couille dans le potage ('du bist ein E iterbeule in der Suppe') vergessen. Guten Appetit.

Nach eingehender Beratung mit einigen meiner französischen Kollegen gibt es jedoch eine herzlose Beleidigung, die Ihren Sparringspartner vernichten wird und die nichts mit Essen zu tun hat. Alles, was mit Müttern zu tun hat ("Ta mère..."), bringt Sie in Schwierigkeiten, aber "T'as été bercé trop prêt du mur " ("Du wurdest zu nah an die Wand geschleudert") bringt jeden zum Schweigen.

Als frecher Bonus gibt es noch eine weitere großartige feministische Beleidigung, die derzeit die Runde macht und von Aktivisten sogar als Marke eingetragen wurde: Bois mes règles (wörtlich: trinke meine Periode). Genial.

Spanien

Wo räumst Du das hin? PAUL CHINN/San Francisco Chronicle/ AP

Ein allgemeiner Trend, den Sie beim spanischen Fluchen beobachten können, ist die Neigung, Exkremente zu erwähnen.

Einfach ausgedrückt: Ein wütender Spanier will in oder auf viele Dinge scheißen - Me cago en (füllen Sie die Lücke entweder mit Ihrer Mutter, der Zahl zehn und natürlich mit Ihnen und Ihrem Kopf). Eine beliebte Redewendung ist Me cago en la leche que mamaste, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie "Ich scheiße in die Milch, die du gelutscht hast".

Während man mit Beleidigungen wie dieser nicht zum Frühstück eingeladen wird, gibt es andere, die beim Abendessen gut ankommen, da sie - wie die Franzosen - mit dem Essen zu tun haben: Que te folle un pez ('Lass dich von einem Fisch ficken'); Que te la pique un pollo ('Ich hoffe, ein Huhn pickt an deinem Schwanz'), Eres tan feo/a que hiciste llorar a una cebolla ('Du bist so hässlich, dass du eine Zwiebel zum Weinen gebracht hast') und mein persönlicher Favorit Estás más perdido que un pulpo en un garaje ("Du bist so verloren wie ein Oktopus in einer Garage" - gemeint ist jemand, der glaubt zu wissen, wovon er spricht, aber in Wirklichkeit keine Ahnung hat).

Unser Favorit ist jedoch eine Kombination aus der Vorliebe der Spanier für skatologische Schimpfwörter und köstlichen Lebensmitteln: Chupe mantequilla de mi culo, was wörtlich übersetzt so viel heißt wie "Lutscht Butter aus meinem Arsch!".

Das braucht man nicht weiter auszuführen...

Italien

Und Du dachtest, eine traditionelle Backpfeife wäre schlimm... Istock - Getty

Wenn Deutschland die Länge der Worte hat, Frankreich die Seide und Spanien die Exkremente, dann hat Italien den Schwung.

Es ist eine wahre Freude, italienische Flüche zu hören, die von offener Blasphemie bis hin zu leidenschaftlichen Ausrufen reichen.

Es gibt so viele, dass es schwer ist, eine Auswahl zu treffen. Zu den bekanntesten gehört Che cavolo vuoi? ("Was zum Kohl willst du?"), was eine milde Art ist, jemanden zu beleidigen, ohne das Wort "fuck" zu benutzen); Stronzo ("Scheißhaufen"), das auf spielerische Weise verwendet wird, um ein Arschloch in Ihrer Mitte zu bezeichnen; und Cazzo, das vom lateinischen "capitium" (was "kleiner Kopf" bedeutet) kommt und sich auf die männlichen Genitalien bezieht und verwendet wird, um Ihre Wut auszudrücken oder jemanden einen Schwachkopf zu nennen.

Aber mit Schwung und Leidenschaft kommt die Kreativität, und machen Sie sich auf die nächsten beiden gefasst.

Budello di tu ma' cane ladra rincorsa dai fascisti! ("die Eingeweide deiner diebischen Hundemutter, verfolgt von den Faschisten"). Autsch. Und dann gibt es noch Cagati in mano e prenditi a schiaffi: eine Einladung, in die Hand zu scheißen und sich wiederholt zu ohrfeigen.

Entzückend.

Belgien

Lass die Ameise in Ruhe.. SAM CRANSTON/AP

Wenn du entweder Französisch oder Flämisch sprichst, hast du bestimmt ein paar schöne Kreuzungen und ein paar Perlen in deinem Schimpfwortarsenal.

Hier sind sie.

Viswijf: Eine Frau, die Fisch verkauft, ein Schimpfwort, das oft verwendet wird, um eine laute Frau zu bezeichnen, die häufig schwatzt, oder einen Mann, der eine italienische Ohrfeige braucht.

Es gibt auch das straffe und leicht lateinisch klingende Snotneus (wörtlich: 'Rotznasen'), mit dem ein lästiger Wichtigtuer bezeichnet wird.

Aber der Preis geht an Mierenneuker, was so viel wie Ameisenficker bedeutet und sich auf jemanden bezieht, der auf nervige Weise von Details besessen ist. Es ist das Äquivalent zum finnischen Pilkunnussija, was übersetzt so viel wie 'Kommaficker' bedeutet - ein pedantischer Erbsenzähler der höchsten Kategorie.

Aber denken Sie bitte an die armen belgischen Ameisen.

Niederlande

Wie hast Du mich genannt? AP Photo

Während sich zum Beispiel im Vereinigten Königreich viele Beleidigungen um Sex drehen, geht es in den Niederlanden hauptsächlich um Krankheiten und darum, jemanden als krank zu bezeichnen.

Im Ernst, das gibt es überall, und manche sind fies und grenzen an Irreführung.

In der Regel wird Kanker ('Krebs') zu anderen Wörtern hinzugefügt, um neue schädliche Kombinationen zu bilden.

Um Ihnen einen Vorgeschmack zu geben: Kankerlijer ('Krebskranker'); Kankeraap ('Krebsaffe'); Kankerlekker ('schmackhafter Krebs') - fragen Sie nicht; Kankerhoer ('Krebshure') - das Schlimmste von allen.

Mit Tering (Tuberkulose), Klere (Cholera) und Tyfus (Typhus), die auch zu Wörtern wie Tyfusslet (Typhoidal sexually liberated woman), Krijg de klere ('get cholera') und Krijg de pest ('get the pest') zusammengesetzt werden können, verzweigen sie sich auch auf andere Krankheiten.

Auch wenn es fraglich ist, ob die Niederländer wissen, was eine Beleidigung ist, gibt es auch einige gute Beleidigungen. Vor allem Pannenkoek, was 'Pfannkuchen' bedeutet.

Ein bisschen milde, vor allem nach dem ganzen Krankheitsgeschwätz, aber wenn man es mit dem richtigen Tonfall und einem herablassenden Klaps auf den Kopf sagt, ist es eine vernichtende Art, jemanden einen Einfaltspinsel zu nennen. Und es macht eine Menge Spaß, es zu sagen.

Norwegen

Was von mir willst Du sehen? LYLE COX/AP

Wir bewegen uns jetzt weiter nach Norden, mit Norwegens Liebe zum Faen.

Es ist der Eckpfeiler der norwegischen Beleidigungen. Ähnlich wie das englische 'fuck' bezieht es sich auch auf die Hölle und funktioniert in den meisten Szenarien - Fy faen ('verdammte Hölle'), Ha faen ('was zum Teufel?'), Faen ta deg ('der Teufel soll dich holen'), Jeg gir faen i det ('das ist mir scheißegal')... Die Liste ist endlos.

An anderer Stelle zeigen sich zwei Trends: Neben der Hölle wird häufig Satan als Ausruf oder zur Betonung verwendet, und die Norweger neigen dazu, Tiere in ihren Schimpfwörtern zu verwenden. Zu den beliebtesten Ausdrücken gehören Forbanna hestkuk, was so viel wie "verdammter Pferdeschwanz" bedeutet, und Pikkantilope og firkant raev, was wörtlich "Schwanzantilope und Quadratarsch" bedeutet.

Was es wirklich bedeutet, wissen wir nicht...

Island

Haltet den Großvater raus... Pavel Golovkin/AP

So gern wir auch mehr Zeit in den skandinavischen Ländern verbringen würden, unser letzter Zwischenstopp führt uns nach Island. Ja, es gehört nicht zum europäischen Festland, und wir schummeln hier, aber es ist einfach ein so schöner Ort, mit schönen Beleidigungen, die man kennen sollte.

Aus anglophoner Sicht erscheinen viele von ihnen recht harmlos, aber sie sind, so wurde mir versichert, extrem beleidigend.

Helvítis hálfviti bedeutet, jemanden als Schwachkopf zu bezeichnen, und Helvítis aumingi trifft den Nagel auf den Kopf, denn es bedeutet so viel wie "verdammter Schwächling", vor allem in einem Land, das körperliche Stärke schätzt.

Auch Skrattinn ('Satan'), Ansans ári ('Teufelsdämon') und Mannfjandi('Menschenteufel') haben einen starken religiösen Unterton.

Dann gibt es noch das solide Drullusokkur, was so viel wie "Toilettenputzer" bedeutet; das direkte und direkte Afatottari, das sich von der französischen Besessenheit von Müttern abwendet und mit "Großvaterficker" übersetzt wird; und unser Favorit, Hilandbrenndu, das Äquivalent zu "Fick dich", was wörtlich übersetzt "Mögest du von deinem eigenen Urin verbrennen" bedeutet.

Igitt.