Geschichte der Seefahrt: Wie China und Europa das Meer beherrschten

Von Paul Hackett & Yegor Shyshov

In China wie in Europa gehört die Seefahrt zur Tradition und Geschichte. Während wir etwas über die Fu-Dschunke in der Provinz Fujian erfahren, besteigen wir in Jersey den Nachbau des Schiffes, das Magellan im 16. Jahrhundert benutzt hat.

Seit Jahrtausenden nutzt China das Meer als wichtigen Kanal für Handel und kulturellen Austausch. Die Maritime Seidenstraße, ein Netzwerk von Seerouten, war die Lebensader und ermöglichte den Transport wertvoller Güter wie Tee und Seide in entlegene Winkel der Welt.

Die Fu-Dschunke und ihre wasserdichten Schotte

Das Navigieren durch tückische Gewässer war ein gefährliches Unterfangen, besondere für Schiffe mit schwerer Ladung. Chinesische Schiffbauer entwickelten eine revolutionäre Lösung: das Fu-Schiff. Es verfügte über eine wasserdichte Schotttechnologie mit der es heftigen Stürmen und rauer See standhalten konnte.

„In der Antike lebten unsere Vorfahren an der Küste von Fujian auf dem Meer und am Meer“, sagt Zhang Guohui, ein Fu-Schiffsmodellbauer. „Schiffe waren die Quelle ihres Lebensunterhalts, deshalb entwickelten sie sich ständig weiter von den frühen Flößen und Kanus bis hin zu Fu-Schiffen, die für lange Reisen konzipiert waren.“

Archäologische Beweise zeigen, dass Handelsschiffe bereits in der Song-Dynastie (10. bis 13. Jahrhundert) Schotte hatten. Sie werden auch heute noch im modernen Schiffsbau verwendet. Diese Trennwände verhinderten, dass das Schiff im Falle eines Unfalls vollständig geflutet wurde. Außerdem erleichterten sie die Lagerung und Stabilität der Ladung.

Eine Nachbildung eines Fu-Schiffes aus der Zeit der Ming-Dynastie in Quanzhou Euronews

Einst gab es Fu-Schiffe in Häfen in ganz China, aber das Aufkommen moderner Modelle mit Stahlrumpf bereitete dieser glorreichen Ära ein Ende.

Ganz zu schweigen von der 2020 von Lin Peizong ins Leben gerufenen Initiative: Mit seinem Team begann er mit dem Bau einer lebensgroßen Nachbildung eines mythischen Schiffs aus der Zeit der Ming-Dynastie, zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert. Siebzehntes Jahrhundert. „Ich bin seit neun Jahren Seemann und habe die Technik der Herstellung wasserdichter Boxen gelernt“, erzählt uns Lin Peizong. An Bord der Nachbildung hebt er den Lukendeckel an, damit wir uns das Innere des Laderaums zeigen können. „Die Schotten Trennen und verstärken Sie den Rumpf“, beschreibt er. „Unter diesen wasserdichten Kästen befinden sich Stopfen. Das Wasser wird in diesen Kasten geleitet. Wenn es in einem der anderen Abschnitte ein Leck gibt, lässt der Kapitän das Wasser ab“, sagt er.

„Für uns, die wir auf dem Meer leben, sind Fu-Schiffe unsere Heimat“, fügt der Enthusiast hinzu. „Mein Traum ist es, an Bord eines Fu-Schiffes die Seidenstraße zu bereisen“, gesteht er.

scdsc Euronews

Dschunken, die Glück anziehen

Heutzutage sind Fu-Schiffe vor allem für die daraus hergestellten Modelle bekannt.

Zhang Guohui ist ein Meister dieses alten und seltenen Handwerks. „Früher lebten unsere Vorfahren an der Küste von Fujian am und am Meer“, bemerkt er. „Boote waren ihre Haupteinnahmequelle und ihre Designs entwickelten sich ständig weiter, von frühen Flößen und Kanus bis hin zu Fu-Schiffen, die für lange Reisen konzipiert waren“, sagt er.

Der Name „Fu-Schiff“ liege nicht nur daran, dass er aus der Provinz Fujian stamme, sagte er. „Das liegt auch daran, dass das chinesische Schriftzeichen ‚Fu‘ in ‚Fujian‘ ‚Viel Glück‘ bedeutet“, sagte er.

svdsdc Euronews

Nao Victoria, Magellans Schiff

Wenn das Fu-Schiff China um die Welt führte, ermöglichte die Nao Victoria eine Umrundung.

In Jersey auf den Kanalinseln gehen wir an Bord einer lebensgroßen Nachbildung dieses legendären Segelboots, dem ersten Schiff, das die Welt umsegelte. Im Jahr 1519 begab sich der portugiesische Entdecker Fernand Magellan auf die größte Seereise aller Zeiten. Er verließ Sevilla an der Spitze einer Flotte von fünf Schiffen und hatte im Namen der spanischen Krone die Aufgabe, eine westliche Route zu den Molukken (oder Gewürzinseln) im heutigen Indonesien zu finden. Es war eine anstrengende dreijährige Reise, die von Meutereien und Morden geprägt war und mit seinem Tod endete.

Diesmal ist unsere Reise glücklicherweise viel kürzer. Von Jersey aus fahren wir nach Norden, entlang der Küste der Normandie, zum Hafen von Fécamp.

Javier Juan Polo Polo ist unser Steuermann. „Auch heute noch mit Motor ist es schwierig zu manövrieren“, versichert er. „Damals waren sie ausschließlich auf den Wind angewiesen, der das Manövrieren nur ermöglichte, wenn er vom Heck oder fast direkt wehte“, erklärt er und fügt hinzu: „Die Peitsche ist auch ziemlich schwierig zu bewegen, insbesondere bei rauer See, weil wir direkt schieben.“ gegen die Wellen und die Strömung und sie mussten immer die Passatwinde suchen.“

scscdc Euronews

Erschreckende Zustände im 16. Jahrhundert

Nachdem er den Atlantik in Richtung Pazifik verlassen hatte, schlug der portugiesische Kommandant eine Meuterei an Bord brutal nieder. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf das kommende Grauen. Im riesigen Pazifischen Ozean herrschten Hungersnot und Skorbut. Die Expedition erreichte fast 100 Tage lang kein Land.

Es ist schwer, sich vorzustellen, wie das Leben auf diesem Schiff vor fünf Jahrhunderten wirklich aussah, aber es war sicherlich voller Gefahren. Meine Bedingungen und mein Leben an Bord waren beängstigend. Nur wenige Besatzungsmitglieder überlebten.

„Das Hauptproblem war der Mangel an frischem Wasser und frischem Obst und Gemüse“, erklärt Javier Juan Polo Polo. „Sie haben die Größe des Pazifischen Ozeans unterschätzt, waren also nicht ausreichend für die Überfahrt ausgerüstet und dann wurden einige von ihnen von Eingeborenen oder Portugiesen gefangen, gefangen genommen oder getötet“, sagte er.

Die Expedition erreichte schließlich die heutigen Philippinen. Doch nachdem Magellan diese Ländereien für Spanien beansprucht hatte, wurde er in einer Schlacht mit lokalen Stämmen getötet. Die Überlebenden, angeführt vom Basken Juan Sebastián Elcano, setzten ihren Weg fort. „Es ist lustig, weil er zu Beginn der Expedition nicht einmal Kapitän war und an einer Meuterei gegen Magellan teilnahm. Später wurde er befördert, als die Besatzung immer kleiner wurde“, erzählt uns Javier Juan Polo Polo.

v vv Euronews

„Wir wurden uns der wahren Größe der Erde bewusst“

Schließlich werden die Überlebenden alleine auf der Nao Victoria segeln, den Indischen Ozean überqueren und das Kap der Guten Hoffnung umrunden, um nach Spanien zurückzukehren, während sie unterwegs die Laderäume mit Gewürzen füllen.

Von den etwa 250 Männern, die ursprünglich in See gestochen waren, kehrten nur 18 an Bord der Nao Victoria zurück, dem einzigen verbliebenen Schiff der Flottille.

Aber sie lieferten den Beweis dafür, dass unsere Welt eine Einheit ist, und ebneten den Weg für die Globalisierung. „Sie entdeckten den Pazifischen Ozean für die westliche Welt, brachten neue Gewürze, unbekannte Waren und Nahrungsmittel zurück und errichteten sehr wichtige Handelsrouten und zu der Zeit wurde uns klar, wie groß die Erde wirklich war: „Es war eine wirklich bemerkenswerte Suche.“ „, schließt der Steuermann der Nao Victoria.