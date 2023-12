Europäischer Filmpreis 2023: Wer gewinnt dieses Jahr den Besten Film?

Die Entscheidung fällt schwer, denn die fünf Filme, die bei den Europäischen Filmpreisen für den besten europäischen Film 2023 nominiert sind, gehören zu den stärksten des Jahres. Wir werfen einen Blick auf die Nominierten und geben unsere Prognosen ab.

Die Verleihung des Europäischen Filmpreises, mit dem die größten Leistungen des europäischen Films gewürdigt werden, rückt immer näher.

Die Verleihung, die dieses Wochenende (Samstag, 9. Dezember) in Berlin stattfindet, wird auf Euronews Kultur live übertragen, und wir werden vor Ort sein, um Sie über alle Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten.

Und dieses Jahr ist ein besonders starkes Jahr...

Von den Filmen, die in diesem Jahr für den prestigeträchtigen Preis für den besten europäischen Film nominiert sind, hatten drei ihre Weltpremiere in Cannes und wurden dort mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet (Anatomy Of A Fall_ - Goldene Palme; The Zone of Interest - Großer Preis von Cannes und FIPRESCI-Preis; Fallen Leaves - Preis der Jury), während die beiden anderen Nominierten - Green Border und Me Captain - in diesem Jahr in Venedig Premiere hatten und ebenfalls mit Trophäen nach Hause kamen: Sonderpreis der Jury bzw. Bester Schauspieler.

Es ist ein enges Rennen, und jeder Beitrag könnte den Hauptpreis mit nach Hause nehmen.

Werfen wir einen Blick auf die Nominierten für den Besten Film im Detail, bevor wir mit den Vorhersagen beginnen...

Anatomie eines Sturzes (Anatomie d'une chute)

Regie: Justine Triet (Frankreich)

Der diesjährige Gewinner der Goldenen Palme erzählt die fesselnde Geschichte eines möglichen Mordes in den Alpen, der sich in ein fesselndes Gerichtsdrama verwandelt, das von einer herausragenden Leistung von Sandra Hüller (die in diesem Jahr gleich zweimal als beste Schauspielerin nominiert ist - für Anatomie eines Sturzes und The Zone of Interest) getragen wird.

Der unkonventionelle Krimi der französischen Regisseurin Justine Triet handelt von kniffliger Elternschaft und der Last der Verantwortung in Beziehungen. Vor allem, wenn die Beziehung in aller Öffentlichkeit seziert wird - was der Regisseurin wiederum die Möglichkeit gibt, das Justizsystem als Sprungbrett zu nutzen, um tief verwurzelte frauenfeindliche Vorurteile zu entlarven. Die Hauptfigur Sandra (Hüller) ist nicht das ideale Opfer, das um die Anerkennung seiner Unschuld kämpft; sie spricht sachlich über die Unvollkommenheit ihrer Beziehungen und wirkt wie ein vollwertiger Mensch, im Gegensatz zur klischeehaften Figur der untadeligen Märtyrerin, die ums Überleben kämpft.

Das Beeindruckendste an dem Drehbuch ist, dass es sich nicht auf die Schiene von Basic Instinct begibt (Sandra, eine bisexuelle Romanautorin, die des Mordes angeklagt ist, könnte auf dem Papier wie Sharon Stones Catherine Tramell wirken), sondern dass der Film sich viel mehr für gewichtige Meditationen über Wahrnehmung und Geschichtenerzählen interessiert. Das Gefühl der Ungewissheit, das den Film durchdringt, macht süchtig.

Der Film hat sich bereits als Preisfavorit herauskristallisiert und wurde bei den Gotham Independent Film Awards für das beste Drehbuch und den besten internationalen Film sowie bei den New York Film Critics Circle Awards für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass der Film bei den Europäischen Filmpreisen in allen Kategorien - Bester Film, Beste Regie, Bester Drehbuchautor und Beste Schauspielerin - gewinnen wird. Außerdem sind die EFAs nicht abgeneigt, mehrere Preise an denselben Film zu vergeben, wie wir letztes Jahr für Triangle of Sadness gesehen haben, der vier Preise gewann: Bester Film, Regie, Drehbuchautor und Darsteller. Man darf gespannt sein... Anatomy of a Fall ist zwar ein nachdenklich stimmendes Drama mit echtem emotionalem Tiefgang, hat aber nicht ganz das Gefühl, dass es das Durchhaltevermögen früherer Cannes-Gewinner hat. Wir wagen zu behaupten, dass er bereits ein wenig überbewertet ist. Dennoch liebt das internationale Publikum den Film, und es würde uns nicht wundern, wenn er Berlin mit vielen Trophäen verlässt.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Gewinner am Samstag etwas vielfältiger sind als im letzten Jahr.

Gefallene Blätter (Kuolleet Lehdet)

Regie: Aki Kaurismäki (Finnland, Deutschland)

Aki Kaurismäki hat den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes einen seiner besten Wettbewerbsfilme geschenkt. Fallen Leaves gewann den dritten Preis der Jury und wurde als Finnlands Oscar-Beitrag 2024 für den besten internationalen Film ausgewählt.

Mit seinem ersten Film seit sechs Jahren und dem vierten Kapitel seiner "Arbeiterklassen-Trilogie"(Shadows in Paradise, Ariel, The Match Factory Girl) hat der finnische Meister der Scharfsinnigkeit die vielleicht wärmste düstere romantische Komödie des Jahres 2023 vorgelegt. Und wie sich herausstellt, macht finnisches Wohlfühlen auf seltsame Weise süchtig.

...die Liebe anzunehmen...

Die Grundgeschichte von zwei verlorenen Seelen, die trotz aller Widrigkeiten eine seltsame und schöne Verbindung eingehen, erfüllt viele Hollywood-Klassiker. Doch die tragikomische Melancholie wirkt hier Wunder, denn der Regisseur entwirft eine Arbeiterromanze, die sich zu einer heiteren Farce mit allen unverkennbaren Merkmalen entwickelt: stille Distanz, in der sich tiefe Gefühle widerspiegeln, die die Figuren nicht ausdrücken können; ironische Bemerkungen und geistreiche Gags; mehrere schlitzohrige Hommagen an seine Filmhelden - hier vor allem an Ozu und Bresson - und jene präzise komponierten, schattenüberfluteten und farblich überhöhten Porträts, die aus der fortgesetzten Zusammenarbeit des Regisseurs mit dem Kameramann Timo Salminen resultieren.

Fans des Regisseurs werden hier nichts Neues finden, aber es ist dennoch ein absolutes Vergnügen, diesen Film zu erleben. Er erinnert daran, dass es das einzig Vernünftige ist, sich zufälligen Begegnungen hinzugeben und die Liebe anzunehmen, ohne einen Fuß vor die Tür zu setzen, wenn die Welt um einen herum zusammenbricht. Und davon brauchen wir in diesen Tagen mehr...

Er ist nominiert für den besten Film, die beste Regie, das beste Drehbuch, den besten Schauspieler und die beste Schauspielerin. In jedem anderen Jahr wäre der Film in den meisten dieser Kategorien ein sicherer Kandidat für den Sieg. Wir haben jedoch den leisen Verdacht, dass er von Anatomy of a Fall in den Schatten gestellt wird...

Grüne Grenze (Zielona Granica)

Regie: Agnieszka Holland (Polen, Frankreich, Tschechische Republik, Belgien)

Green Border ist eine emotional erschütternde Anklageschrift gegen die anhaltende EU-Krise und einer der besten Filme von Agnieszka Holland.

Der Titel bezieht sich auf die Wälder, die das Niemandsland zwischen Belarus und Polen bilden. Dort versuchen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika verzweifelt, die Europäische Union zu erreichen, und sind in einem absurden Hin und Her gefangen, das sowohl von der belarussischen als auch von der polnischen Regierung überwacht wird. Die Flüchtlinge werden an die Grenze gelockt mit dem Versprechen, sicher in die EU zu gelangen. In Wirklichkeit sind sie politische Spielfiguren in einem vom weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko inszenierten Spiel; sie werden brutal zwischen den beiden Seiten hin- und hergeschoben, von denen keine die Verantwortung übernimmt und die sie weiterhin zu einem entsetzlich endlichen Dasein in der Vorhölle verurteilen.

Green Border ist einer der fesselndsten Filme, die Sie im nächsten Jahr sehen werden (er ist in den meisten europäischen Kinos noch nicht zu sehen). Es ist ein prägnanter und filmisch kraftvoller Cri-du-Coeur, der den Stimmlosen eine Stimme gibt.

Holland drückt es in ihren Regieanmerkungen am besten aus: "Wir leben in einer Welt, in der es viel Fantasie und Mut braucht, um sich den Herausforderungen der modernen Zeit zu stellen. Die Revolution der sozialen Medien und die künstliche Intelligenz haben es für echte Stimmen immer schwieriger gemacht, gehört zu werden. Meiner Meinung nach hat es keinen Sinn, sich in der Kunst zu engagieren, wenn man nicht für diese Stimme kämpft, wenn man nicht dafür kämpft, Fragen zu wichtigen, schmerzhaften, manchmal unlösbaren Problemen zu stellen, die uns vor dramatische Entscheidungen stellen."

Der Film ist unser Favorit für den Hauptpreis in diesem Jahr - nicht nur wegen seiner aktuellen Botschaft, sondern auch, weil es nur wenige Filme gibt, denen es gelingt, gerechte Wut und intelligentes Filmemachen so geschickt miteinander zu verbinden und eine menschliche Geschichte zu erzählen, die nicht in Hetze ausartet, die das Publikum ermüden könnte, wenn es um die Darstellung von Migranten auf der Leinwand geht.

Indem er Polens unmenschliche Politik anprangert und wichtige Fragen zur kollektiven Verantwortung in einer geopolitischen Landschaft stellt, in der sich Europa - als Kollektiv - befindet, hat der Film viel Hass auf sich gezogen. So bezeichnete der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro Green Border als "Propaganda des Dritten Reichs" - ohne den Film gesehen zu haben. Gut gemacht. Die rechte Hetze gegen Holland und ihren Film wurde durch die Unterstützung der Federation of European Screen Directors (FERA) und der Europäischen Filmakademie (EFA) gekontert.

Gibt es einen besseren Weg, einen atemberaubenden und mitfühlenden Film zu ehren UND eine Botschaft zu senden, als Green Border in diesem Jahr zum besten Film zu küren?

Ich Kapitän (Io Capitano)

Regie: Matteo Garrone (Italien, Belgien)

Ein weiterer starker Titel bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig war Io Capitano des italienischen Regisseurs Matteo Garrone, der der Migrantenkrise ein Gesicht gibt.

Im Mittelpunkt des Films steht Seydou (Seydou Sarr) - der ein echter Anwärter auf den Preis für den besten Schauspieler hätte sein können -, der keine Erfahrung in der Seefahrt oder Navigation hat, aber von einem Menschenschmuggler beauftragt wird, die Rolle des Kapitäns zu übernehmen und ein Boot mit 250 Menschen über das Mittelmeer zu steuern.

Io Capitano basiert auf wahren Begebenheiten und ist ein solider Blick auf einen Abstieg in den Hades, der die Notlage so vieler Menschen widerspiegelt, die sich auf die gefährliche Reise nach Europa begeben und davon träumen, sich ein besseres Leben zu schaffen.

Wie Green Border ist auch dieser Film von unglaublicher Aktualität. Dennoch scheint er der schwächste der fünf für den besten Film nominierten Filme zu sein. Er ist zwar sehenswert, aber wir bezweifeln, dass er dieses Jahr den Hauptpreis erhält.

Die Zone des Interesses

Regie: Jonathan Glazer (Vereinigtes Königreich, Polen, USA)

Jonathan Glazers erschütterndes Holocaust-Drama The Zone of Interest führt in diesem Jahr die EFA-Nominierungen an und wurde als offizieller Beitrag Großbritanniens für die Oscarverleihung 2024 in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm ausgewählt. Es ist ein zutiefst verstörender und kühner Film, der Sie erschüttern wird - wenn Sie ihn im Januar in den Kinos sehen können.

The Zone of Interest, der lose auf dem Roman von Martin Amis aus dem Jahr 2014 basiert, ist Glazers erster Spielfilm seit 10 Jahren, nach Under The Skin von 2013. Er folgt dem Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höss (Christian Friedel) und seiner Frau Hedwig (Sandra Hüller), die sich in ihrem Haus auf der anderen Seite der KZ-Mauer ein Traumleben für ihre Familie aufbauen. Wir beobachten die alltägliche Häuslichkeit der Familie: freundliche Besuche, Dienstboten, die das Haus sauber halten, Hedwig, die sich um ihren "Paradiesgarten" kümmert und den Lebensraum schätzt, den sie neben einem Sterbenden aufgebaut hat.

Hunderte von Filmen haben sich mit dem Thema Holocaust auseinandergesetzt, aber nur wenige haben erreicht, was der britische Regisseur Jonathan Glazer mit The Zone of Interest geschafft hat. Viele Filme wie Schindlers Liste und Son of Saul haben die unvorstellbaren Schrecken dessen, was in den Konzentrationslagern geschah, heraufbeschworen, und einige haben sich mit dem beschäftigt, was Hannah Arendt als die "Banalität des Bösen" bezeichnet hat. Nur wenige haben dieses Konzept jedoch auf so erschreckende Weise auf die Leinwand gebracht, indem sie nicht nur die Banalität des Bösen, sondern auch die beunruhigend erkennbare Menschlichkeit hinter dem Leben derjenigen erforscht haben, die die unsagbarsten Verbrechen begehen.

Glazers Film ist auf formaler Ebene eine kühne Meisterleistung, die mit den konventionellen Erwartungen an ähnliche Prämissen bricht. Filmstudenten werden sich noch jahrelang mit diesem Film beschäftigen und (neben vielen anderen Dingen) die Art und Weise analysieren, wie die Kadrierung und die sparsam eingesetzten Reiseaufnahmen so viel vermitteln, sowie den Effekt, der durch die plötzlichen monochromen Bildschirme mit den dröhnenden Alarmtönen des Komponisten Mica Levi entsteht - die sich anfühlen, als kämen sie aus den tiefsten Eingeweiden des Hades.

Es gibt so viel zu schätzen und zu entschlüsseln in Glazers kühner Darstellung der Endlösung. Er hat es bereits in unsere Liste der besten europäischen Filme des 21. Jahrhunderts geschafft, und wäre er in diesem Jahr in die europäischen Kinos gekommen, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit den ersten Platz für unseren besten Film des Jahres 2023 belegt. Vielleicht ist er für die Zuschauer etwas zu gewagt ist, und während wir uns freuen würden, wenn er am Samstag als Bester Film ausgezeichnet würde, würden wir den Himmel verfluchen, wenn Glazer nicht mit dem Preis für die Beste Regie belohnt wird.

Vorhersagen

Wir holen unsere Kristallkugeln heraus und sagen die Gewinner des 36. Europäischen Filmpreises voraus. Wie Sie aus den obigen Ausführungen ersehen können, ist es in diesem Jahr sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen, da so viele Filme eine Auszeichnung verdienen.

Trotzdem, hier sind sie:

Europäischer Film:

Wird gewinnen: ANATOMIE D'UNE CHUTE (ANATOMIE DES FALLS) - Regie: Justine Triet (Frankreich)

Sollte gewinnen: GRÜNE GRENZE (ZIELONA GRANICA) - Regie: Agnieszka Holland (Polen, Frankreich, Tschechische Republik, Belgien)

Europäische Regie:

Wird gewinnen: Agnieszka Holland für GREEN BORDER

Sollte gewinnen: Jonathan Glazer für THE ZONE OF INTEREST

Europäische Schauspielerin:

Wird gewinnen: Sandra Hüller in ANATOMIE EINES FALLS / DIE ZONE DES INTERESSES

Sollte gewinnen: Sandra Hüller für ANATOMIE EINES FALLS / DIE ZONE DES INTERESSES

Europäischer Schauspieler:

Wird gewinnen: Josh O'Connor in LA CHIMERA

Sollte gewinnen: Mads Mikkelsen in THE PROMISED LAND

Europäischer Drehbuchautor:

Gewinnen werden: Justine Triet & Arthur Harari für ANATOMIE EINES FALLS

Sollte gewinnen: Aki Kaurismäki für FALLEN LEAVES

Europäischer Dokumentarfilm:

Wird gewinnen: FOUR DAUGHTERS (LES FILLES D'OLFA) - Regie: Kaouther Ben Hania (Frankreich, Tunesien, Deutschland, Saudi-Arabien)

Sollte gewinnen: FOUR DAUGHTERS (LES FILLES D'OLFA) - Regie: Kaouther Ben Hania (Frankreich, Tunesien, Deutschland, Saudi-Arabien)

Europäische Entdeckung - Prix FIPRESCI

Wird gewinnen: HOW TO HAVE SEX, Regie: Molly Manning Walker (Vereinigtes Königreich, Griechenland)

Sollte gewinnen: VINCENT MUST DIE (VINCENT DOIT MOURIR) unter der Regie von Stéphan Castang (Frankreich)

Die Gewinner des Europäischen Filmpreises 2023 werden am Samstag, den 9. Dezember in Berlin bekannt gegeben. Setzen Sie ein Lesezeichen für Euronews Kultur für die vollständige Berichterstattung über den Abend und für exklusive Interviews. Und vielleicht applaudieren Sie uns dafür, wie viele Kategorien wir richtig genannt haben.