Bald werden die Europäischen Filmpreise verliehen. Euronews gibt eine Übersicht, welche Werke als Favoriten ins Rennen gehen.

WERBUNG

Die Europäische Filmakademie hat weitere 21 Spielfilme in die Auswahlliste für den Europäischen Filmpreis 2023 aufgenommen, darunter die in Cannes uraufgeführten Filme The Zone of Interest, La Passion de Dodin Bouffant (The Taste of Things), Club Zero sowie die im Wettbewerb von Venedig gezeigten Filme The Green Border, Woman of..., Holly und Io Capitano (Ich, Kapitän).

Die Shortlist für den 36. Europäischen Filmpreis umfasst nun 40 Filme. Insgesamt sind 31 europäische Länder vertreten, was die Stärke und Vielfalt der Filme europäischer Filmemacher widerspiegelt. Nach Angaben der Europäischen Filmakademie werden mehr als 40 Prozent aller ausgewählten Filme von Frauen gedreht.

Die ersten 19 Titel, die für den Europäischen Filmpreis 2023 in Frage kommen, wurden im August bekannt gegeben, darunter die Cannes-Titel How To Have Sex, The Old Oak und Firebrand.

Die Favoriten von Euronews Culture sind:

Kuolleet lehdet (Fallen Leaves), Aki Kaurismäkis düstere und doch aufmunternde Romanze, die allen Neulingen im Werk des Meisters des Skurrilen zeigt, wie sich finnisches Wohlfühlen anfühlt

Christian Petzolds schrecklicher, in Berlin uraufgeführter Film Roter Himmel (Afire), der es auf unsere Liste der Top-Filme des Jahres 2023 (bisher) geschafft hat

Nikolaj Arcels Bastarden(Das gelobte Land), in dem der stets meisterhafte Mads Mikkelsen einen verarmten Kapitän aus dem 18. Jahrhundert spielt, der die raue Heide erobern will, sowie

Justine Triets Palme d'Or-Gewinner L'anatomie d'une chute (AnatomieeinesSturzes), ein alpiner Mordfall, der gleichzeitig ein fesselndes Gerichtsdrama ist.

Unserer Meinung nach gibt es jedoch zwei Titel, die bereits jetzt als starke Anwärter für den besten Film bei den diesjährigen Europäischen Filmpreisen gelten: Jonathan Glazers zutiefst beunruhigender und ehrgeiziger Holocaust-Film The Zone of Interest sowie Agnieszka Hollands kraftvolles Einwanderungsdrama Zielona Granica(The Green Border), ein emotional erschütternder Weckruf für die EU-Staaten und ihre Untätigkeit in Bezug auf die Schrecken an den Rändern Europas.

The Zone of Interest A24

Harsche Kritik aus Polen

The Zone of Interest wurde in Cannes mit dem Großen Preis und dem FIPRESCI-Preis ausgezeichnet, während The Green Border den Spezialpreis der Jury in Venedig erhielt. Der letztgenannte Film sorgte für Kontroversen, da die polnische Regierung massiv gegen den Film vorgegangen war.

Der Bevollmächtigte der Regierung für die Sicherheit des polnischen Informationsraums, Stanisław Żaryn, warf dem Regisseur vor, "realitätsfremd" zu sein und Andeutungen zu machen, die dazu benutzt würden, Polen, die Bewohner sowie die Regierung "anzugreifen". Justizminister Zbigniew Ziobro wetterte online gegen Holland und verglich den Film und seine Darstellung der polnischen Grenzsoldaten mit "Nazi-Propaganda".

Die Federation of European Screen Directors (FERA) schloss sich mehreren europäischen Filmemachern an, die sich für Agnieszka Holland aussprachen. In einem offenen Brief erklärte FERA, sie sei "voller Bewunderung" für Holland und für ihre "Stärke und ihren Mut angesichts der entsetzlichen Angriffe gegen sie und den Film in Polen. Wir stehen voll und ganz hinter Agnieszka".

Der Verband erklärte, dass seine Mitglieder die Europäische Filmakademie (EFA) "voll und ganz unterstützen", die Zibros Äußerungen ebenfalls verurteilte und Holland dafür lobte, "dass sie sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung ausgesprochen hat".

The Green Border auch im Vatikan

Die politische Gegenreaktion hat die polnischen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht davon abgehalten, The Green Border im Kino zu sehen, obwohl es in einigen Kinos zu Protesten neofaschistischer Gruppen gekommen ist. Der polnische Verleih Kino Świat teilte Anfang dieser Woche mit, dass der Film, der am 22. September in die Kinos kam, an seinem Eröffnungswochenende 137.000 Zuschauer:innen angelockt habe, was das beste Ergebnis für einen polnischen Film im Jahr 2023 ist.

Vor kurzem wurde auch bekannt gegeben, dass der Film in den Vatikan kommt, nachdem er für das 27. Tertio Millenio Filmfestival im November ausgewählt wurde. Der polnische Regisseur wird am 13. November in der Vatikanischen Bibliothek im Beisein hochrangiger Vertreter des Vatikans den Fuoricampo-Sonderpreis des Festivals entgegennehmen.

Der jährliche Fuoricampo-Preis wird an einen Film verliehen, der "Themen erforscht hat, die mit dem tiefsten Sinn des Lebens verbunden sind und das Gewissen erschüttert haben", so die Organisatoren des Festivals. Das Tertio Millenio Filmfestival wurde vom polnischen Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyła, gegründet, der 2011 von Papst Benedikt XVI. selig- und 2014 als Papst Johannes Paul heiliggesprochen wurde.

The Green Border Venice Film Festival

Vanessa Redgrave erhält Preis für ihr Lebenswerk

Die 4600 Mitgliederinnen und Mitglieder der Europäischen Filmakademie sehen sich die ausgewählten Filme an und stimmen über die Nominierungen ab. Auf der Grundlage ihrer Stimmen werden die Nominierungen in den Spielfilmkategorien "Europäischer Film", "Regisseur", "Schauspieler", "Schauspielerin" und "Drehbuchautor" am 7. November 2023 benannt.

Die Gewinner werden dann bei der 36. Verleihung des Europäischen Filmpreises am 9. Dezember 2023 in Berlin bekannt gegeben. Dabei wird die European Film Academy der Schauspielerin Dame Vanessa Redgrave den European Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk verleihen.

Hier sind die weiteren Filme:

Animal - Sofia Exarchou (Griechenland/Österreich/Bulgarien/Rumänien/Zypern)

Blaga's Lessons - Stephan Komandarev (Bulgarien/Deutschland)

Club Zero - Jessica Hausner (Österreich/Großbritannien/Deutschland/Frankreich/Dänemark/Qatar)

Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt - Radu Jude (Rumänien/Luxemburg/Frankreich/Kroatien)

Exkursion - Una Gunjak (Bosnien und Herzegowina/Kroatien/Serbien/Frankreich/Norwegen/Qatar)

Erklärung für alles - Gábor Reisz (Ungarn/Slowakei)

Green Border - Agnieszka Holland (Polen/Frankreich/Tschechische Republik/Belgien)

Holly - Fien Troch (Belgien/Luxemburg/Niederlande/Frankreich)

Housekeeping for Beginners - Goran Stolevski (Nordmazedonien/Kroatien/Serbien/Polen/Kosovo)

Ich, Kapitän - Matteo Garrone (Italien/Belgien)

Das Paradies brennt - Mika Gustafson (Schweden/Italien/Finnland/Dänemark)

Die Gesellschaft des Schnees - JA Bayona (Spanien)

Stepne - Maryna Vroda (Ukraine/Deutschland/Polen/Slowakei)

Sweet Dreams - Ena Sendijarević (Niederlande/Schweden/Frankreich/Indonesien)

Tatami - Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Georgien/USA)

Der Geschmack der Dinge - Tran Anh Hung (Frankreich)

Das gelobte Land - Nikolaj Arcel (Dänemark/Deutschland/Schweden)

The Universal Theory - Timm Kröger (Deutschland/Österreich/Schweiz)

Der verschwindende Soldat - Dani Rosenberg (Israel)

The Zone of Interest - Jonathan Glazer (Großbritannien/Polen/USA)

Frau von... - Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Polen/Schweden)

Die zuvor ausgewählten Filme: