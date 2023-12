Phantasie, Innovation, Technologie und Unterhaltung waren die wichtigsten Themen der Woche der Kreativwirtschaft in Baku. Die Hauptstadt Aserbaidschans begrüßte neue Akteure aus der Kreativbranche.

Vom 27. November bis zum 3. Dezember hat in Aserbaidschans Hauptstadt Baku die Woche der Kreativwirtschaft stattgefunden. Eine Messe, die junge Kreative dabei unterstützen soll, ihren Horizont zu erweitern und ihre Fantasie anzuregen.

Wettbewerb der jungen Programmierer

Eine der mit Spannung erwarteten Initiativen dieser Veranstaltung war der GameTech 48-Stunden-Hackathon. Dieses Format, an dem die junge Coding-Community teilnahm, setzt auf schnelle und kollaborative Entwicklung, um das Wissen und die Fähigkeiten der digitalen Experten zu testen. 13 Teams traten gegeneinander an, um Handy- und Computerspiele zu entwickeln, und präsentierten ihre Ideen abschließend vor einer Jury.

Im Mittelpunkt: mit Handys gedrehte Filme

Auch der Film spielte in der Woche der Kreativwirtschaft eine Rolle, und zwar in Form des ersten Cinemo Mobile Film Festivals, das mit Mobiltelefonen gedrehte Filmwerke in den Mittelpunkt stellte. Diese erste Ausgabe des Wettbewerbs umfasste drei Kategorien: Erzählungen, Dokumentarfilme und Filme über soziale Themen. Ziel des Festivals war es, aufstrebende Namen in der Branche zu erkennen und soziale Werte durch Filme zu fördern, die mit Handys gedreht wurden. Die Eröffnungsveranstaltung im Nizami Cinema Center zog ein junges Publikum an. Der erste Film, der gezeigt wurde, war "Detour" des französischen Regisseurs Michel Gondry.