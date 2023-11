Sharjah Filmfestival für Kinder: Schwere Kost bereits für die Kleinen

Beim Sharjah International Film Festival für Kinder und Jugendliche lernen selbst die Kleinen schon etwas über schwierige Themen wie den Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Es ist kein Filmfestival, beim dem Superstars auf dem roten Teppich im Mittelpunkt stehen. Beim Sharjah International Film Festival für Kinder und Jugendliche geht es um die Kinder. Die kleinen Besucherinnen und Besucher können hier viel über die Filmindustrie lernen - auch darüber, wie man Drehbuchautor, Regisseur oder Schauspieler werden kann.

80 Filme aus 37 Ländern wurden auf dem 10. Sharjah International Film Festival gezeigt. Es gab drei Weltpremieren und regionale Premieren von 43 Filmen.

Aber auf diesem Festival gibt es nicht nur Filme, erklärt die Direktorin Sheikha Jawaher Bint Abdullah Al Qasimi. "Es gibt auch Podiumsdiskussionen mit vielen Leuten aus der Branche, entweder mit Produzenten, Netzwerken oder Filmemachern. Und Workshops, die stattfinden. Und natürlich, weil es für Kinder und Jugendliche ist, bauen wir immer auch lustige Unterhaltungsaktivitäten ein."

Ernste Filme und lustige Aktivitäten

Der diesjährige Eröffnungsfilm war ein Animationsfilm namens "Zoo" von Regisseur Tariq Al Rimawi, und das Thema könnte nicht aktueller sein. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, die vor dem Hintergrund des Konflikts in Palästina spielt.

"In meinem Film geht es um einen Jungen, der im schlimmsten Zoo der Welt nach seinem Ball sucht und einen kleinen Tiger findet, mit dem er sich anfreundet. Dann versuchen sie, einen sicheren Platz zum Spielen in einem Kriegsgebiet zu finden", so Tariq Al Rimawi.

"Aus meiner Sicht dienen Animationsfilme und Filme im Allgemeinen nicht nur der Unterhaltung. Es geht auch darum, Botschaften der Liebe, des Friedens und der Hoffnung zu vermitteln, insbesondere für die Kinder, die in einem Kriegsgebiet leben, vor allem in Gaza und Palästina."

Das Verständnis der Kinder wird oft unterschätzt

Wenn es um schwierige Themen geht, werden Kindern meistens unterschätzt, meint Regisseur Tariq Al Rimawi. "Wir denken: Okay, wir müssen einfach nur lustige Filme machen. Aber eigentlich denken sie gerne tiefgründig nach, wenn sie diese Filme sehen, und sie können danach diskutieren."

Dieser Meinung sind auch die Organisatoren des Festivals, die sagen, dass sie die Verantwortung haben, Gespräche zum Nachdenken anzuregen

"Die Kinder und Jugendlichen dieser Generation sind viel klüger. Sie sind viel aufgeschlossener. Sie stellen viele Fragen, und die Filme, die sie sehen, sollten diese Fragen beantworten. Wir stellen also sicher, dass wir immer Filme haben, die über soziale und wirtschaftliche Themen, Klimawandel, Flüchtlinge und alles, was in der Welt passiert", sagt Festival-Direktorin Sheikha Jawaher Bint Abdullah Al Qasimi.

"Wir beschönigen nicht mehr, was in der Welt geschieht"

"Wir beschönigen nicht mehr, was in der Welt geschieht, denn wenn wir das tun, werden sie es woanders sehen. Mir wäre es lieber, sie würden es auf der richtigen Plattform sehen, wo sie Menschen treffen und diskutieren und lernen können, um eines Tages etwas zu verändern."

Das Festival stellt die Kulturen der Welt vor und bietet dem Publikum ein Verständnis dafür, wie diese Kulturen, Religionen und Hintergründe zusammenleben. Lokale Filmemacher aus den VAE werden ermutigen, einen Beitrag zu leisten und Filme für junge Menschen zu machen. Außerdem werden junge regionale Talente gefeiert. Jan Ramez ist ein ägyptischer Kinderschauspieler und wurde mit dem Distinguished Speakers Award ausgezeichnet.

"Ich bin sehr glücklich über dieses Festival, und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich an einem Festival teilnehme, und das erste Mal, dass ich beim Sharjah Festival einen Preis erhalte. Ich bin sehr glücklich", sagt Jan Ramez.

Jan Ramez, ist ein ägyptischer Kinderschauspieler- Euronews

Am Rande des einwöchigen Festivals können die Teilnehmer in Workshops unter der Leitung von Experten professionelle Fertigkeiten erlernen, von der Kunst des Geschichtenerzählens bis hin zu Visagisten-Kursen für Spezialeffekte.

Manche Kinder sind talentiert und begabt, aber sie wissen nicht, wie sie es zeigen können", sagt Visagistin Rafeea Mohammed. "Wenn sie uns bei unserer Arbeit zuschauen, entdecken sie, dass sie oder wir eine Leidenschaft für Make-up oder Spezialeffekte und schauspielerische Fähigkeiten haben."

Dieses Festival ist ein Beispiel für den unermüdlichen Einsatz für Kinder und Jugendliche und festigt den Ruf Sharjahs als Kulturhauptstadt.