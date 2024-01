Mobilisierung junger Wähler: Brüssel bittet Taylor Swift um Hilfe

“Look what they made her do”: Brüssel hat den amerikanischen Star Taylor Swift gebeten, vor den Wahlen zum Europäischen Parlament junge Wähler zu mobilisieren.

Der unerwartete Appell wurde am Mittwochmorgen geäußert, als Margaritis Schinas, einer der Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, eine Mitteilung über das Europäische Jahr der Jugend vorstellte.

Schinas sprach über "die Bedeutung der Teilnahme junger Europäer an den diesjährigen Europawahlen", die zwischen dem 6. und 9. Juni stattfinden werden. Experten rechnen mit einem "Cruel Summer" für die EU, da die Rechtsextremen in den Meinungsumfragen auf dem Vormarsch sind.

"Jetzt ist der Moment gekommen, in dem sie (die Jugend) an der Wahlurne ein Wörtchen mitzureden haben, Lob oder Tadel für die europäische Politik zu verteilen. Daher ist es meiner Meinung nach von entscheidender Bedeutung, dass wir bei den Wahlen im Juni eine hohe Wahlbeteiligung der jungen Europäerinnen und Europäer haben, wie wir sie 2019 hatten", sagte er.

"Niemand kann die Jugend besser mobilisieren als junge Menschen, so funktioniert das."

Schinas zitierte dann den Namen Swift, um seinen Standpunkt zu unterstreichen.

"Nur um ein Beispiel zu nennen: Taylor Swift hat im vergangenen September in den sozialen Medien junge Amerikaner dazu aufgerufen, sich für die Wahl registrieren zu lassen. Am Tag nach ihrem Posting hatten sich 35.000 junge Amerikaner registriert", sagte er und bezog sich dabei auf die kurze Nachricht, die Swift im vergangenen Jahr auf ihrem Instagram-Account verbreitet hatte, der mehr als 270 Millionen Follower hat.

Die Nachricht, die auch einen Link zu Vote.org enthielt, kam inmitten von Swifts schlagzeilenträchtiger Eras Tour, einer sensationellen dreistündigen Show, die ihrer gesamten Diskografie Tribut zollt und bereits die umsatzstärkste Konzerttournee der Geschichte geworden ist.

Der erstaunliche Erfolg veranlasste das Time Magazine, Swift zur Person des Jahres 2023 zu küren - das erste Mal, dass eine Musikerin diesen begehrten Titel erhält - und löste eine Flut von Analysen über die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen der Tournee aus.

"Ich hatte das Glück, in letzter Zeit so viele von euch bei meinen US-Shows zu sehen. Ich habe gehört, wie ihr eure Stimmen erhoben habt, und ich weiß, wie mächtig sie sind", schrieb Swift in einer Instagram-Story. "Stellt sicher, dass ihr bereit seid, sie bei unseren Wahlen in diesem Jahr einzusetzen!"

Swift wird die Eras Tour am 9. Mai in Paris beginnen, ein Datum, das, wie Schinas anmerkte, mit dem Europatag zusammenfällt. Neben Frankreich wird die Europatournee auch ausverkaufte Shows in anderen Mitgliedsstaaten wie Schweden, Portugal, Spanien, Irland, den Niederlanden, Italien, Deutschland, Polen und Österreich beinhalten.

"Taylor Swift wird im Mai in Europa sein", sagte Schinas.

"Deshalb hoffe ich sehr, dass sie dasselbe für die jungen Europäer tut, und ich hoffe sehr, dass jemand aus ihrem Medienteam diese Pressekonferenz verfolgt und diese Bitte an sie weiterleitet."

In Anbetracht der sorgfältig ausgearbeiteten öffentlichen Auftritte der Songwriterin ist unklar, ob sie der Aufforderung aus Brüssel nachkommen oder sie einfach abschütteln wird.

Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament ist historisch niedrig, mit großen Unterschieden zwischen den Ländern. Im Jahr 2019 lag sie bei 50,66 Prozent und damit zum ersten Mal seit 1994 wieder über der 50 Prozent-Schwelle. Laut einer Eurobarometer-Umfrage ist der Anstieg vor allem auf die Beteiligung junger Menschen zurückzuführen.

In diesem Jahr werden vier Mitgliedstaaten - Belgien, Deutschland, Malta und Österreich - Bürgerinnen und Bürgern, die 16 Jahre oder älter sind, das Wahlrecht einräumen, in der Hoffnung, die demokratische Bewegung auf dem gesamten Kontinent wiederzubeleben.