Swift ist in der Kritik und kommerziell ganz oben, aber ist sie mittlerweile mehr Geschäftsmodell als Künstlerin?

Es war eine ereignisreiche Woche für den größten Popstar der Welt.

Bei der Grammy-Verleihung wurde Taylor Swift die erste Künstlerin, die den Preis für das Album des Jahres viermal gewann, als sie für ihr 2022 erschienenes Album "Midnights" ausgezeichnet wurde. Während sie den historischen Preis entgegennahm, kündigte sie ihr 11. Album "The Tortured Poets Department" an, das im April dieses Jahres erscheinen soll.

Swifts Grammy-Moment schien die Apotheose eines Jahres zu sein, das ganz im Zeichen des Erfolgs stand.

Im Jahr 2023 war Swift die "Time Person of the Year", veröffentlichte zwei weitere Neuaufnahmen früherer Alben, absolvierte die umsatzstärkste Tour aller Zeiten und wurde Milliardärin.

Außerdem wurde sie von Euronews Culture zur Top-Person des Jahres für Musik gewählt. Das übertrifft alles andere, oder etwa nicht?

Doch in den sozialen Medien liegt ein gewisser Geruch in der Luft. Während die Kritik an einer der meistverkauften Künstlerinnen der Welt bisher mit dem Vorwurf der Frauenfeindlichkeit oder schlichter Boshaftigkeit abgetan wurde, waren meine Timelines plötzlich voller Beschwerden.

Die erste war ganz einfach. Swifts Grammy-Gewinn mag für sie persönlich von großer Bedeutung gewesen sein, doch für viele war er ein Symbol für die anhaltende Auslöschung Schwarzer - und insbesondere Schwarzer weiblicher - Künstler. Seit Lauryn Hill im Jahr 1999 hat keine schwarze Frau mehr das Album des Jahres gewonnen. Von den Nominierten ist SZAs "SOS" sicherlich ein interessanteres Album als Swifts "Midnights", und Jay-Z spielte zu Recht auf die anhaltende Vernachlässigung des Schaffens seiner Frau Beyoncé an.

Die Grammys mögen einige verärgert haben, aber die meisten sind sich bewusst, dass es sich um einen Branchenpreis handelt, der noch nie für Qualität gestanden hat. Mit anderen Worten: Er ist nicht so wichtig. Der eigentliche Kern der Kritik, der sich Swift jetzt ausgesetzt sieht, scheint sich allgemein auf ihre plötzliche Stellung als "kulturelles Ungetüm" zu beziehen.

Taylor Swift nimmt den Preis für das Album des Jahres für "Midnights" während der 66. jährlichen Grammy Awards entgegen. Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Vor 2020 war Swift ein Mega-Popstar. Nachdem sie den Wandel vom Country-Sternchen zur Pop-Sensation vollzogen hatte, wofür vor allem ihr hitreiches Album "1989" aus dem Jahr 2014 steht, und nachdem sie den PR-Alptraum erfolgreich überwunden hatte, als Ye (ehemals Kanye West) ihr bei den MTV Awards 2009 das Mikrofon stahl, war Swift groß. Ihr 2019er-Album "Lover" war eine Verbesserung, wenn auch keine großartige, gegenüber dem wenig überzeugenden "Reputation", und ihre treue Fangemeinde bereitete sich auf die entsprechende Konzerttournee vor.

Dann kam die Pandemie. Swift veröffentlichte zwei Überraschungsalben: "Folkmore" und "Evermore". Sie kehrte zu einem akustischen Sound zurück und ließ das wieder aufleben, was ihre Fans der ersten Stunde liebten. Außerdem begann sie, frühere Alben, an denen ihr Ex-Manager Scooter Braun die Rechte besaß, neu aufzunehmen und zu veröffentlichen.

In den vier Jahren, seit sich die Welt verändert hat, hat Swift drei neue Studioalben und vier aufgenommene Alben veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung von "The Tortured Poets Department" wird eine Periode anbrechen, in der die Welt nie länger als sechs Monate ohne ein neues Taylor Swift-Album auskommen musste.

Fans sollten das lieben. Viele tun es. Aber irgendetwas stimmt auch nicht. Seitdem Swifts Nettovermögen die Milliardengrenze überschritten hat, ist es schwer, nicht zu vermuten, dass sie sich zunehmend mehr wie ein Geschäftsmodell als eine echte Künstlerin fühlt.

Taylor Swift tritt im Rahmen ihrer "Eras Tour" am Mittwoch, 7. Februar 2024, im Tokyo Dome in Tokio auf. AP Photo

Während die ersten paar Neuaufnahmen noch unter dem feministischen Blickwinkel einer Künstlerin betrachtet werden konnten, die die Kontrolle über ihre Musik zurückerobert, ähnelt die unaufhörliche Bombardierung der Fans mit Alben, damit sie MEHR KAUFEN, eher der Art und Weise, wie Produkte vermarktet werden.

Ganz zu schweigen von den endlosen Variationen der Alben, die sie herausgebracht hat, die alle notwendig sind, damit die Fans ihre Chancen auf die begehrten Tickets für eine der teuersten Tourneen aller Zeiten verbessern können. Man kann nicht so viel Geld einnehmen, ohne dass jemand die Rechnung bezahlt.

Und dann ist da noch die Sache mit Swifts Flugreisen. Durch Tracker auf X haben Fans bemerkt, dass die Musikerin regelmäßig Privatjets benutzt, auch für geradezu kriminell kurze Entfernungen.

Zu ihren Gunsten wurde kürzlich eine Liste veröffentlicht, in der sie nicht unter den Top 10 der Nutzer von Privatjets zu finden ist, sondern Travis Scott auf Platz eins. Aber Coldplay haben ihre Tourneen so strukturiert, dass sie weniger Flugreisen unternehmen , warum kann sie das nicht auch tun? Hinzu kommt, dass Swifts Anwaltsteam den Besitzer des X-Accounts, der ihre Flüge verfolgt, diese Woche bedroht hat, nachdem sie einen ihrer Privatjets verkauft hatte.

Flew from Cahokia/St Louis, Illinois, US to St Louis, Missouri, US 24 hours ago.

Apx. flt. time 13 Mins. pic.twitter.com/WFEp5k3ZTS — Taylor Swift Jets (Tracking) (@SwiftJetNextDay) January 31, 2024

Doch der Jetset ist nicht wirklich das, was das Blatt gewendet hat.

Das eigentliche Problem ist die Kluft zwischen dem, was Swifties immer an ihr geschätzt haben, und der tatsächlichen Realität der Milliardärin.

Für ihre Fans ist Swift eine Künstlerin, die in den Emotionen ihrer Kindheit schwelgt, vor allem in Herzschmerz, Einsamkeit und Sehnsucht. Aber nachdem sie nun fast 20 Jahre mit diesem Thema verbracht hat, wird der Mangel an Wachstum schnell offensichtlich.

Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass die 34-jährige Swift ihr mädchenhaftes Image gegenüber der Frau, die sie tatsächlich ist, beibehalten hat. Ein Hinweis, der im Vergleich mit Adele, die nur ein Jahr älter ist und eine ähnliche Karriere hinter sich hat, besonders deutlich wird. Und während andere Künstler auch bereit waren, sich politisch zu äußern, ist Swift - abgesehen von einem späten Anti-Trump-Moment in ihrer Karriere - auffallend schweigsam.

This is a good observation considering there’s one year age difference. https://t.co/K5aRSNiUli — Cool Breeze 🖤🥑 (@Maine_Char) February 5, 2024

Während ähnliche Popstars wie Adele und Beyoncé gereift sind und ihre Kunst weiterentwickelt haben, um komplexe Musik zu veröffentlichen, die das Publikum klanglich und emotional herausfordert, scheint Swift in einer Jungmädchenästhetik gefangen zu sein.

Und warum? Das ist ganz einfach. Es verkauft sich besser.

Im Kern jeder Entscheidung, die Swift zu treffen scheint, steht ein einziger motivierender Faktor. Profit. Darin ist sie eine Expertin. Von Momenten wie der Veröffentlichung einer Single mit Ice Spice, Tage nachdem ihr damaliger Freund Matty Healy des Rassismus beschuldigt wurde, weil er sie verspottet hatte, bis hin zur Ankündigung ihres elften Albums - nichts, was Swift tut, scheint in erster Linie von künstlerischen Absichten geleitet zu sein.

Was uns schließlich zu diesem 11. Album führt. "The Tortured Poets Department " würde wie ein selbstironischer Scherz klingen, wenn Swift nicht so konsequent aufrichtig wäre. Stattdessen liest es sich wie ein weiterer Eintrag in ihrem Pantheon von Waren, für die andere junge Mädchen wie sie ihr Geld ausgeben sollen.

Man kann keine Milliarde Dollar damit verdienen, eine gequälte Dichterin zu sein, aber man kann es schaffen, indem man so tut, als ob man eine wäre.