Der Fund, der bei der Erweiterung der Nationalgalerie anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass sich das städtische Zentrum des sächsischen Lundenwic weiter nach Westen erstreckte als bisher angenommen.

Die National Gallery in London wird anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens umfassend renoviert.

Doch als die Bauarbeiter Anfang des Monats einen neuen Tunnel unter dem Jubilee Walk der National Gallery - dem Verbindungsweg zwischen Trafalgar Square und Orange Street - aushoben, machten sie auch eine erstaunliche archäologische Entdeckung.

Die Ausgrabungsstätte mit Artefakten, darunter eine Feuerstelle aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, lässt vermuten, dass die sächsische Siedlung Ludenwic einst an der Stelle existierte, an der heute die National Gallery steht.

Archäologen von Archaeology South-East (UCL) legten eine Feuerstelle, Pfostenlöcher, Pflocklöcher, Gruben, Gräben und Ablagerungen zur Nivellierung auf dem Gelände frei.

"Die Beweise, die wir gefunden haben, deuten darauf hin, dass sich das städtische Zentrum von Lundenwic weiter westlich erstreckt als ursprünglich angenommen", sagte Stephen White, der die Ausgrabungen am Jubilee Walk für Archaeology South-East leitete. "Dies wurde umso spannender, als wir die Möglichkeit hatten, diese Informationen und deren Zusammenhang mit der Archäologie in ganz London mit jungen Menschen aus dieser Stadt zu teilen".

Über der Abfolge der sächsischen Schichten wurden auch nachmittelalterliche Mauern entdeckt, wobei die früheste Mauer vermutlich im 17. oder 18.

Jahrhundert errichtet wurde. Die Archäologen fanden auch Hinweise darauf, dass die Siedler diese Mauern im Laufe der Zeit in mehreren Phasen wieder aufbauten und dabei unterschiedliche Baumaterialien verwendeten, bis hin zum 19. Jahrhundert.

Schichten der Londoner Geschichte

Die Ausgrabung in der National Gallery ist nur die jüngste Entdeckung, die bestätigt, dass das heutige London auf mehreren Schichten der Geschichte ruht.

In den letzten 100 Jahren wurden im Großraum London Tausende von archäologischen Stätten untersucht, von denen jede mehr über die Vergangenheit der Stadt verriet.

Vor London gab es die ummauerte römische Stadt Londinium, die im Jahr 47 n. Chr. gegründet und im 5. Jahrhundert Londiniums Nachfolger war. Lundenwic war ein sächsischer Handelsposten, der sich ab dem 7. Jahrhundert von den westlichen Mauern der römischen Stadt aus erstreckte.

Die National Gallery liegt am westlichen Ende dieser Siedlung - und während bei Ausgrabungen in der unmittelbaren Umgebung schon früher sächsisches Material gefunden wurde, ist die Ausgrabung am Jubilee Walk die erste, die beweist, dass sich das städtische Zentrum so weit nach Westen ausdehnte.

200 Jahre Nationalgalerie

Die Nationalgalerie wurde 1824 vom Parlament gegründet. Sie beherbergt die britische Sammlung von Gemälden der westeuropäischen Tradition aus dem späten 13. bis zum frühen 20. Jahrhundert.

Die Sammlung umfasst Werke von Meistern wie Raphael, Rembrandt, Renoir, Bellini, Cezanne, Degas, Monet, Van Gogh und Van Dyck.

Der Jubilee Walk entstand, als die National Gallery 1991 den Sainsbury Wing baute, der als neues Zuhause für ihre Sammlung von Gemälden der Frührenaissance gedacht war.

Zuvor diente das Gebiet nördlich des Trafalgar Square verschiedenen Zwecken, von den königlichen Stallungen König Richards II. für die Falkenjagd bis hin zu Ställen und sogar einer möglichen Häuserreihe.

Laut Sarah Younger, Direktorin des NG200 Welcome Project, ist diese jüngste Ausgrabung ein Beweis dafür, dass die National Gallery im Zentrum der Londoner Geschichte steht.

"Sie verdeutlicht uns, dass alles, was wir im Rahmen dieses Projekts bauen und rekonstruieren, für Jahrhunderte Teil der Struktur und Geschichte Londons sein wird", so Younger.

"Es hat uns gezeigt, dass die bereichernde Geschichte der National Gallery nicht mit der Sammlung, die in unseren Mauern hängt, beginnt und endet."