Die Woche in Europa - NATO befürchtet sehr langen Krieg in der Ukraine

"Wladimir Putin bereitet sich auf mehr Krieg vor, auf neue Offensiven und neue Angriffe": Der NATO-Generalsekretär könnte nicht deutlicher sein. Während die ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes zunehmend unter Druck geraten, ermahnte Jens Stoltenberg die Mitglieder des transatlantischen Bündnisses, dass sie mehr tun müssen, um dem Land zu helfen - und zwar schnell.

Auf dem zweitägigen NATO-Gipfel, der diese Woche in Brüssel stattfand, richtete Stoltenberg die Aufmerksamkeit auf Feuerkraft und Logistik. Derzeit feuert die Ukraine täglich bis zu 7.000 Artilleriegranaten ab, was etwa einem Drittel der von Russland verwendeten Menge entspricht. Daher sei es von entscheidender Bedeutung, dass die Munitionsproduktion hochgefahren wird, so Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär: "Die derzeitigen Ausgaben der Ukraine für Munition sind um ein Vielfaches höher als unsere derzeitige Produktionsrate. Dies setzt unsere Verteidigungsindustrie unter Druck. So hat sich beispielsweise die Wartezeit für großkalibrige Munition von 12 auf 28 Monate verlängert."

Wenn man dem NATO-Generalsekretär zuhört, dann glaubt er nicht, dass der Krieg in absehbarer Zeit vorbei sein wird. Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht für die Ukraine, sondern auch für die EU und ihre Wirtschaft.

Brüssel erklärte in seiner jüngsten Prognose in dieser Woche, dass der Block wahrscheinlich von einer gefürchteten Rezession verschont bleiben wird, da die Wirtschaftsleistung besser als erwartet ist. Aber die Unsicherheit ist immer noch sehr groß - vor allem wegen des Krieges in der Ukraine, wie der Wirtschaftskommissar Paolo Gentioni zugab: "Die Risiken stehen im Zusammenhang mit der russischen Invasion, dem Krieg und den Folgen für die Energieversorgung. Das ist also die große Herausforderung, der wir uns stellen müssen."

Wenn sich die wirtschaftliche Situation in Westeuropa verschlechtert, wird es in den östlichen Regionen des Kontinents wahrscheinlich noch schlimmer sein. Dort ist die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung tätig, und ihre Vorhersage stimmte ziemlich genau mit den Prognosen der Kommission überein. Die Chefvolkswirtin der EBRD, Beata Javorcik, sieht die Wirtschaft noch nicht wieder "über dem Berg":

Euronews: "Ihr Update zur Wachstumsprognose trägt den treffenden Titel "Noch nicht über den Berg". Es ist das "noch", über das ich gerne mehr erfahren möchte. Ist das eher optimistisch oder pessimistisch gemeint?"

Javorcik: "Das „noch“ im Titel unserer Prognose spiegelt eine enorme Unsicherheit wider. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg entwickeln wird. Wir wissen nicht, wie erfolgreich die Schwellenländer bei der Bekämpfung der Inflation sein werden. Und wir wissen nicht, wie gut sich das verarbeitende Gewerbe, von dem die Region abhängt, an die hohen Energiepreise anpassen wird oder weiterhin anpassen wird. Es besteht also die Möglichkeit einer positiven wie auch einer negativen Überraschung."

Euronews: "Eine große Sorge der Verbraucher war und ist die extrem hohe Inflation - was können die Menschen in Zukunft erwarten?"

Javorcik: "Nun, eine Deflation ist nie ein schneller oder einfacher Prozess. Und die Inflation trifft die ärmeren Länder, in denen ein größerer Teil des Einkommens für das Nötigste ausgegeben wird, am härtesten. Wir beobachten auch eine "Schrumpfungsinflation": Waren werden kleiner. Wir sehen auch, dass die Hersteller billigere Zutaten durch qualitativ hochwertigere Zutaten ersetzen. Inflation ist also nie eine gute Nachricht für die Verbraucher."

Euronews: "Das große Fragezeichen hinter all dem ist natürlich der anhaltende Krieg in der Ukraine. Ich möchte mich auf dieses Land konzentrieren: Wie widerstandsfähig kann die ukrainische Wirtschaft überhaupt sein?"

Javorcik: "Der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft sind unter den gegebenen Umständen Grenzen gesetzt. Im September waren wir noch optimistisch, weil viele Unternehmen, die zu Beginn des Krieges ihre Tätigkeit eingestellt hatten, ihre Geschäfte wieder aufnahmen. Doch dann wurden kritische zivile Infrastrukturen bombardiert, was die Lage für die Unternehmen erheblich erschwerte. Außerdem befinden sich 20 Prozent der Bevölkerung des Landes im Ausland, 15 Prozent sind Binnenvertriebene, und viele Menschen sind in den Kriegsanstrengungen engagiert. Der Konsum ist also gedämpft, und die Investitionen beschränken sich im Wesentlichen auf die kritische Instandsetzung der Infrastruktur."

Euronews: "Ein weiteres Land mit erheblichen wirtschaftlichen Schwachstellen ist die Türkei. Wie sind Ihre Aussichten hier und welche Auswirkungen hat das Erdbeben auf die Wirtschaftstätigkeit insgesamt?"

Javorcik: "Das Erdbeben hat großes menschliches Leid verursacht, aber es hat auch wirtschaftliche Folgen. Um einige Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen Auswirkungen zu ziehen, haben wir uns das Erdbeben von 1999 angesehen. Damals waren die Schäden für einen Rückgang des BIP um die 0,5 bis 1 Prozent verantwortlich. Durch den Wiederaufbau konnte das Wachstum jedoch um 1,5 Prozent gesteigert werden. Da wir noch sehr früh im Jahr sind, ist es wahrscheinlich, dass sich diese beiden Effekte gegenseitig kompensieren werden. Das heißt, der Wiederaufbau wird früh beginnen können, so dass die Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt begrenzt sein werden."