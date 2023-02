Die fünf Tabus, die die EU während des Krieges in der Ukraine zu brechen wagte

Die Europäische Union wurde ursprünglich gegründet, um zu verhindern, dass Kriege den Kontinent verwüsten, und brachte Jahrzehnte relativen Friedens.

Aber Russlands unprovozierte und illegale Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 brachte in Brüssel eine Neubesinnung, die lang gehegte Überzeugungen in Frage stellte und Diskussionen auslöste, die einst als tabu galten.

Hier sind die fünf großen Tabus, die die Europäische Union in einem Kriegsjahr zu brechen gewagt hat.

Das Waffentabu

In den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion brachen die Militärausgaben in ganz Europa ein, als sich die politischen Prioritäten anderswo verlagerten und die Öffentlichkeit die drohende Gefahr eines nuklearen Armageddon vergaß.

Zu Beginn der 2020er Jahre lagen die meisten europäischen Länder deutlich unter dem NATO-Ziel, das sie zwingt, mindestens zwei Prozent ihres BIP für die Verteidigung auszugeben - sehr zum Unmut des Weißen Hauses. Vorschläge zum Aufbau einer gemeinsamen EU-Armee blieben streng abstrakt und fanden eher Platz in Denkfabriken als bei Ministertreffen.

Aber der Schock und das Entsetzen, als russische Panzer die Grenzen zur Ukraine durchbrachen, bot eine Gelegenheit, die jahrelang nicht existierte: Drei Tage nachdem der Kreml die Invasion gestartet hatte, beschloss die EU, den Kauf und die Lieferung von tödlichen Waffen an ein Land zu finanzieren.

Zum allerersten Mal überhaupt würden EU-Gelder von EU-Steuerzahlern für Waffen bezahlt werden.

„Dies ist ein Wendepunkt“, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen damals.

Die EU nutzte die Europäische Friedensfazilität (EPF), ein im Entstehen begriffenes außerbudgetäres Instrument, um die Kosten der Militärhilfe und der operativen Unterstützung zu erstatten, die jedes Mitgliedsland der Ukraine zusagt.

In zwölf Kriegsmonaten haben die EU-Länder 3,6 Milliarden Euro in die EPF gepumpt. In einem weiteren bahnbrechenden Schritt richteten sie eine militärische Unterstützungsmission ein, um ukrainische Soldaten auf EU-Boden auszubilden. Insgesamt wird die Militärhilfe der EU-Mitgliedstaaten auf rund zwölf Milliarden Euro geschätzt.

Dennoch verblasst die Militärhilfe der EU im Vergleich zu den mehr als 44 Milliarden Dollar, die die USA Kiew bisher zugesagt haben.

Das Tabu der Abhängigkeit

An dem Tag, an dem Wladimir Putin die Invasion startete, waren die Exporte fossiler Brennstoffe für 40 Prozent der Staatseinnahmen Russlands verantwortlich.

Die Statistiken zwangen Brüssel aufzudecken, was lange Zeit unter den Teppich gekehrt worden war: eine tief verwurzelte, kostspielige Abhängigkeit von russischem Öl, Gas und Kohle.

2021 hatte die EU 71 Milliarden Euro für den Kauf von russischem Rohöl und raffinierten Produkten ausgegeben. Beim Gas wurde die Abhängigkeit von Russland auf 40 Prozent aller Exporte geschätzt, wobei eine Handvoll Länder im Osten die 90-Prozent-Rate überschritten.

Die Abhängigkeit von russischen Brennstoffen war so tief und intensiv, dass Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz im Dezember 2021, als Russland weiterhin Truppen entlang der ukrainischen Grenze für alle sichtbar aufstellte, die umstrittene Nord Stream 2-Pipeline immer noch als privates, kommerzielles Projekt verteidigte.

Erst als Bomben auf Kiew fielen, wurde der Status quo unhaltbar und die Notwendigkeit, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, wurde zur politischen Priorität Nummer eins.

Die EU trat daraufhin einen Wettlauf gegen die Uhr an, um ihren Energiemix zu diversifizieren. Russische Kohle wurde schnell verboten, russisches Öl wurde schrittweise eingestellt und russisches Gas wurde entweder durch norwegisches oder LNG aus den USA, Katar, Nigeria und Algerien ersetzt.

Parallel dazu entwarf die Europäische Kommission ehrgeizige Pläne, um den Einsatz erneuerbarer Energien voranzutreiben und Energieeinsparungen zu fördern.

Der Wechsel war enorm kostspielig und mit Vorwürfen verbunden, die reiche EU würde Entwicklungsländer aus dem umkämpften LNG-Markt verdrängen.

Bis heute importiert die EU über zwölf Prozent des von ihr benötigten Gases aus Russland.

Die wichtigsten Gas-Lieferanten der EU

Das Beschlagnahmungs-Tabu

Seit dem 24. Februar haben die EU und ihre Verbündeten Russland mit einer ständig wachsenden Liste internationaler Sanktionen überzogen, die darauf abzielen, die Fähigkeit des Kremls zur Finanzierung seiner Kriegsmaschinerie zu lähmen.

Viele dieser Sanktionen waren von radikaler, unerhörter Natur, wie die G7-Preisobergrenze für russisches Rohöl, die den Kreml schätzungsweise über 160 Millionen Euro pro Tag kosten wird.

Ein konkreter Schritt war jedoch besonders kühn: Der Westen verhängte ein totales Verbot aller Transaktionen mit der russischen Zentralbank und fror effektiv die Hälfte ihrer 643 Milliarden Dollar an Devisenreserven ein.

Die EU ist nun bereit, mit einem Plan, diese eingefrorenen Reserven zu investieren und die jährlichen Verfahren auf den Wiederaufbau der Ukraine umzulenken, tiefer in unbekanntes Terrain vorzudringen.

Die Idee ist beispiellos und wurde von Rechtsexperten als „rechtlich zweifelhaft“ und „zutiefst problematisch“ bezeichnet, da die Währungsreserven Staatsvermögen sind und einen völkerrechtlichen Sonderschutz genießen, den alle Länder respektieren sollen.

Aber Brüssel besteht darauf, dass es immer noch einen legalen Weg gibt, auch wenn er schmal ist, und die eingefrorenen Reserven in ein zuverlässiges Investment zu verwandeln.

„Russland muss für die verursachte Zerstörung und das vergossene Blut bezahlen", sagte von der Leyen.

Gleichzeitig arbeitet die EU an Plänen, das von russischen Oligarchen beschlagnahmte Privatvermögen wie Yachten, Villen und Gemälde zu beschlagnahmen und zu verkaufen, um zusätzliche Mittel für die Ukraine zu sammeln.

Das Asyl-Tabu

Zu sagen, die Migrationspolitik sei die Mutter aller EU-Kontroversen, wäre eine Untertreibung.

Obwohl die Migrationskrise von 2015 längst vorbei ist, verfolgt ihr Geist weiterhin politische Entscheidungsträger und Diplomaten in Brüssel. Trotz mehrerer Versuche, die Migrations- und Asylpolitik unter den 27 Mitgliedsstaaten zu vereinheitlichen, bleibt das Ziel zu brisant, um eine gemeinsame Basis zu finden.

Als jedoch zahlreiche Ukrainer vor dem russischen Angriff zu fliehen begannen, entdeckte die EU, dass das bewährte Lehrbuch vergangener Migrationskrisen in sich zusammenfallen würde.

Auf der Suche nach einer praktischen Lösung entstaubte die EU die "Richtlinie über vorübergehenden Schutz", ein obskures Gesetz aus dem Jahr 2001, das nie angewendet wurde.

Gemäß der Richtlinie dürfen die Mitgliedstaaten einer ausgewählten Gruppe von Vertriebenen, in diesem Fall ukrainischen Flüchtlingen, sofortigen und außerordentlichen Schutz gewähren.

Das Gesetz umgeht die traditionell überlasteten Asylsysteme und bietet stattdessen einen vereinfachten, beschleunigten Weg zum Zugang zu Aufenthaltsgenehmigungen, Bildung, Gesundheitsversorgung, Sozialhilfe und Arbeitsmarkt – die Grundvoraussetzungen, die Ukrainer brauchen, um ein neues Leben zu beginnen.

Die Aktivierung dieser Richtlinie am 3. März wurde als „historisch“ gefeiert, aber auch von einigen Aktivisten und Organisationen kritisiert, weil sie die der EU-Migrationspolitik innewohnende rassistische Voreingenommenheit aufdeckte.

Bis heute wurden vier Millionen ukrainische Flüchtlinge in der gesamten EU neu angesiedelt, wobei Polen und Deutschland jeweils etwa eine Million aufnehmen.

Im Rahmen der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz hat die EU rund vier Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Michal Dyjuk/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Das Tabu der Erweiterung

Nach dem Beitritt Kroatiens im Jahr 2013 wurde der Appetit auf eine Erweiterung der EU über 27 Mitglieder hinaus spürbar geringer. Von der Leyen versprach, die Erweiterung wieder in den Vordergrund zu rücken, als sie ihr Amt antrat, nur um von der COVID-19-Pandemie abgelenkt zu werden.

Russlands Krieg drehte jedoch den Spieß um und lieferte Brüssel das politische Argument, das ihm fehlte, um die Erweiterung zu rechtfertigen: Einheit trotz Aggression.

Präsident Wolodymyr Selenskyj aus der Ukraine nutzte schnell die Dynamik und unterzeichnete den Antrag seines Landes, der EU beizutreten, vier Tage nachdem Putin die Invasion angeordnet hatte, zu einer Zeit, als viele im Westen dachten, Kiew würde bald zusammenbrechen.

Dank einer hartnäckigen PR-Kampagne von Selenskyj und seinen Beamten wurde die Bewerbung der Ukraine innerhalb von vier Monaten von unrealistisch zu machbar, während die EU-Mitglieder einen gestaffelten Sinneswandel durchlebten und es wagten, nach Jahren einer ruhenden Debatte öffentlich über eine Erweiterung zu sprechen.

Der Schwung erreichte am 23. Juni seinen Höhepunkt, als der Europäische Rat der Ukraine – und auch Moldawien – einstimmig den begehrten Kandidatenstatus zuerkannte, die offizielle Präambel der Beitrittsverhandlungen.

Die Tabus warten darauf, gebrochen zu werden

Trotz der entschlossenen Entscheidungsfindung in den letzten 12 Monaten muss die EU noch einige bemerkenswerte Tabus brechen, wie etwa Sanktionen gegen Russlands Nuklearsektor aufgrund von Sicherheitsbedenken einiger osteuropäischer Länder.

Ebenfalls noch vom Tisch sind einstweilen ein Importverbot für russische Diamanten angesichts der wirtschaftlichen Beteiligung Belgiens am Diamantenviertel von Antwerpen und der Ausschluss der Gazprombank, der russischen Bank, die Energiezahlungen abwickelt, aus dem hochsicheren SWIFT-System.