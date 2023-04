Die Woche in Europa - Warten auf die ukrainische Frühjahrsoffensive...

Dass der Krieg in der Ukraine grausam und unmenschlich ist, hatten wir fast vergessen.

Bis zu dieser Woche - als zwei selbsternannte Söldner der russischen paramilitärischen Wagner-Gruppe behaupteten, sie hätten Dutzende ukrainischer Kinder und Jugendliche in Bakhmut und der Region Donezk getötet.

Einer von ihnen beschrieb auf schockierende Weise, wie er ein fünf- oder sechsjähriges Mädchen erschoss.

Die russische Aggression scheint vor Kindern nicht halt zu machen - wie die Deportierung von Kindern nach Russland.

Eine Tatsache, die diese Woche im Europäischen Parlament verurteilt wurde und für die der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen hat.

Vera Jurova, Vize-Präsidentin der Europäischen Kommission: "Die Praxis der illegalen und gewaltsamen Deportierung oder des Transports ukrainischer Kinder auf russisches Territorium ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und hat Zehntausende ukrainischer Kinder betroffen. Dies ist ein schreckliches Verbrechen, das unvorstellbares Leid verursacht, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die Kinder dorthin zurückgebracht werden, wo sie zu Hause sind."

Sie können sich vorstellen, dass Moskau diese Deportation für richtig und gerechtfertigt hält.

Und wenn man Außenminister Sergei Lawrow zuhört, bekommt man den Eindruck, dass Russland der Weltmeister der Menschenrechte ist.

In dieser Woche war der größte Spin-Doktor des Kremls auf einer Reise nach Lateinamerika, um Verbündete gegen den "kollektiven Westen" zu gewinnen, wie er es ausdrückte.

In Venezuela traf er mit Präsident Nicolas Maduro zusammen, einem gleichgesinnten "Leuchtturm der Demokratie", der übrigens gerade seine eigene Fernsehsendung auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal gestartet hat - ein Jahr vor den nächsten Wahlen.

Lawrow lobte das Bekenntnis Russlands zu den Grundsätzen der UN-Charta, bevor er, ohne mit der Wimper zu zucken, das Folgende sagte: "Wir verteidigen das Recht der Menschen, ihre eigene Zukunft, ihr Schicksal ohne Einmischung von außen, ohne Diktat und Erpressung zu bestimmen. Und natürlich ohne den Versuch, sie durch illegale einseitige und restriktive Maßnahmen zu beeinflussen."

Unterdessen bekräftigten die EU und die USA ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine, insbesondere in militärischer Hinsicht.

Doch Experten fragen sich, ob dies ausreicht, um das Kriegsgeschehen zu wenden.

Die Lage vor Ort ist seit Monaten festgefahren, und das Gerede über eine ukrainische Frühjahrsoffensive hat sich bisher als genau das herausgestellt: Gerede.

Dazu ein Interview mit Rafael Loss, Sicherheitsexperte beim European Council on Foreign Relations.

Euronews: Wir hören nun schon seit Wochen, dass eine ukrainische Frühjahrsoffensive bevorsteht - doch es ist bereits Mitte April und nichts ist passiert. Ist das ein reiner Propagandatrick?

Loss: Der Frühling hat gerade erst begonnen, und wir sehen sicherlich Vorbereitungen. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass der Beginn der ukrainischen Frühjahrsoffensive ziemlich konfus aussehen wird. Die Ukrainer werden versuchen, die russische Führung zu verwirren. Sie werden versuchen, die russischen Linien und besetzten Gebiete zu sondieren, um Schwachstellen ausfindig zu machen, wo sie mit Hilfe der vom Westen zur Verfügung gestellten modernen Panzer, Schützenpanzer, Fernkampfwaffen und so weiter durchschlagen können. Aber wir haben auch gesehen, dass Russlands Winteroffensive sozusagen im Sande verlaufen ist.

Euronews: Aus Washington kommt seit Monaten die Vermutung, dass die Ziele der ukrainischen Gegenoffensive unrealistisch sein könnten und dass der Krieg bis weit ins Jahr 2024 hinein zu einem langen Patt führen könnte. Wie stehen Sie zu dieser Einschätzung?

Loss: Die ukrainische Führung scheint ihre kommende Offensive als einen wichtigen nächsten Schritt in ihrem Verteidigungskampf gegen die russische Aggression zu sehen. Es ist wichtig, weitere Gebiete zu befreien, aber eine erfolgreiche Offensive hat auch eine gewisse Symbolik, die den westlichen Partnern und Verbündeten der Ukraine zeigt, dass es dem Land gelingen kann, weitere Gebiete zu befreien.

Euronews: Die jüngsten Geheimdienst-Leaks in den USA haben Zweifel an der Leistung der Ukraine auf dem Schlachtfeld geweckt - könnte dies die Unterstützung des Westens schwächen?

Loss: Ich denke, die Indiskretionen, die wir gesehen haben und die von Experten in den Medien, Denkfabriken und verbündeten Regierungen analysiert wurden, müssen auf jeden Fall weiter ausgewertet werden. Ich denke, es gibt ehrliche Einschätzungen über das Offensivpotenzial der Ukraine. Die Ukrainer haben selbst westliche Analysten in Europa und den USA immer wieder überrascht. Es wird also ein harter Kampf für die Ukrainer sein, diese besetzten Gebiete im Süden, Südosten und Osten der Ukraine zu befreien. Wir müssen abwarten, wie sich dies in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt.

Euronews: Was ist mit den Russen, die offenbar viel von ihrem anfänglichen Elan verloren haben - was sind derzeit ihre größten Probleme?

Loss: Ihre größten Probleme sind bis zu einem gewissen Grad dieselben Probleme, die den russischen Krieg von Anfang an geplagt haben: eine schlechte Führung und Kontrolle der Streitkräfte, ein Übermaß an mobilisierten Rekruten ohne viel Training. Und es deutet darauf hin, dass es tatsächlich an Ausrüstung und Munitionsnachschub für weitere russische Vorstöße mangelt. Möglicherweise sind sie schwerwiegend genug, um sogar eine russische Verteidigung in den besetzten Gebieten zu erschweren.