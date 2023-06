Von Vincenzo Genovese & Alice Tidey

Seit der Machtergreifung von Präsident Kais Saied im Jahr 2019 ist in Tunesien ein starker demokratischer Rückschritt zu beobachten.

Die Europäische Union "muss mit Tunesien zusammenarbeiten", um den Zustrom irregulärer Migrantion einzudämmen, wird aber weiterhin die Regierung kritisieren, wenn es nötig ist, sagte Ylva Johansson am Mittwoch in einem Interview mit Euronews.

Die EU hatte am Sonntag angekündigt, dass sie Tunesien in diesem Jahr 100 Millionen Euro für Grenzschutz, Such- und Rettungsmaßnahmen, Schmuggelbekämpfung und Rückführung zur Verfügung stellen wird und bereit ist, eine weitere Milliarde Euro an Makrofinanzhilfe zu leisten, wenn das Land einige Reformen durchführt.

Die Ankündigung, die während eines Besuchs von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Tunesien gemacht wurde, wurde jedoch vom "Tunesischen Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte", einer lokalen NGO, "Erpressung" bezeichnet.

Präsident Kais Saied wird vorgeworfen, rassistische Stimmungen und einwanderungsfeindliche Gewalt zu schüren.

"Es ist also keine Schwarz-Weiß-Situation"

Auf die Frage von Euronews, ob die EU darauf vertrauen könne, dass die tunesischen Behörden die Menschenrechte von Migranten respektieren, sagte Ylva Commission, die Kommissarin für Inneres: "Es ist nicht schwarz oder weiß."

"Es gibt Punkte, die wir kritisiert haben und wahrscheinlich auch weiterhin kritisieren werden, nicht nur in Tunesien, sondern auch in anderen Partnerländern. Gleichzeitig müssen wir aber auch mit ihnen zusammenarbeiten.

"Es ist also keine Schwarz-Weiß-Situation. Wir müssen das Beste aus der Situation machen, aber das bedeutet natürlich, dass wir in einigen Fällen auch Kritik üben müssen", sagte sie.

Sie bezeichnete das 100-Millionen-Euro-Abkommen mit Tunis als "ein gutes Beispiel für einen umfassenden Ansatz im Bereich Migration".

"Wir werden zusammenarbeiten, um die Schmuggler zu bekämpfen, die Grenzen zu schützen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die in Tunesien sind und in ihre Herkunftsländer zurückkehren möchten, dies freiwillig tun können und Unterstützung bei der Wiedereingliederung erhalten, dass wir in legale Wege investieren und dass die Tunesier damit einverstanden sind, dass tunesische Bürger zurückkehren und wieder in die Gesellschaft integriert werden", sagte sie Euronews.

"Unsere Migrationspolitik funktioniert heute nicht gut"

Im vergangenen Jahr wurden rund 330.000 irreguläre Grenzübertritte an den Außengrenzen der EU festgestellt, was einem Anstieg von 64 % gegenüber dem Vorjahr und dem höchsten Stand seit 2016 entspricht.

Auch die Zahl der in der EU gestellten Asylanträge war mit 962.000 so hoch wie seit 2016 nicht mehr.

Die sprunghaft angestiegenen Zahlen gaben den Mitgliedstaaten den Anstoß, sich nach sieben Jahren langwieriger Diskussionen letzte Woche auf eine Überarbeitung der EU-Migrations- und Asylpolitik zu einigen.

Die Vereinbarung, die mit qualifizierter Mehrheit angenommen wurde und noch mit dem Europäischen Parlament verhandelt werden muss, betrifft zwei Hauptpfeiler des so genannten Neuen Pakts zu Migration und Asyl: ein System der verpflichtenden Solidarität zur Steuerung der Ankunft von Asylbewerbern und einen gemeinsamen Rahmen zur Straffung der Grenzverfahren.

Nur zwei Mitgliedstaaten - Ungarn und Polen - lehnten die Vereinbarung ab, die vorsieht, dass die Länder entweder eine bestimmte Anzahl von umgesiedelten Asylbewerbern aufnehmen, für die Rückführung abgelehnter Bewerber in ihr Herkunftsland zahlen oder operative Unterstützung wie Infrastruktur und Personal finanzieren.

Johansson betonte jedoch, dass "alle Mitgliedsstaaten die Verordnung einhalten müssen" und sagte, dass die EU-Exekutive auch "eine spezielle Task Force für die Umsetzung" einrichten werde, um sicherzustellen, dass die Verordnung ordnungsgemäß umgesetzt werde.

"Und natürlich ist es die Aufgabe der Kommission, dafür zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten das EU-Recht einhalten", fügte sie hinzu.

Sie sagte auch, dass sie "sehr optimistisch" sei, dass die Mitgesetzgeber in der Lage sein werden, die Gespräche abzuschließen und die Verordnung vor dem Ende der Amtszeit der Kommission Mitte 2024 zu verabschieden.

Nur wenige Stunden vor ihrem Interview waren Dutzende Migranten ertrunken, nachdem ihr kleines Fischerboot vor der südlichen Küste Griechenlands gekentert und gesunken war.

"Ich denke, dass dies ein Zeichen dafür ist, warum unsere Migrationspolitik heute nicht gut funktioniert", sagte sie.

Der neue Pakt, so fügte sie hinzu, "wird tatsächlich dazu beitragen, das Geschäftsmodell der Schleuser zu durchbrechen" und auch "die legalen Wege und die humane Aufnahme derjenigen, die Asyl beantragen, zu unterstützen".