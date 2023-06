Drogen in Europa: "Es gibt alles und überall"

In der jährlichen Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) wird davor gewarnt, dass der Konsum illegaler Substanzen ein Problem für die Gesundheit der Menschen auf dem Kontinent und für seine Sicherheit darstellt.

Laut der EU-Drogenbehörde haben Drogen und der Konsum illegaler Substanzen einen zunehmend negativen Einfluss auf fast alle Aspekte des europäischen Lebens.

In ihrem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht stellt die EBDD fest, dass der Drogenkonsum "fast überall in unserer Gesellschaft" anzutreffen ist und die meisten Menschen entweder direkt oder indirekt von ihm oder den damit verbundenen Schwierigkeiten betroffen sind."

Die Verfügbarkeit vieler verschiedener illegaler Substanzen bleibt ebenfalls hartnäckig hoch, und da die Agentur regelmäßig neue Substanzen entdeckt, wird das Problem immer komplexer und schwieriger zu handhaben, so die Agentur.

In einem Interview mit Euronews sagte Alexis Goosdeel, Direktor der EBDD, dass die Entwicklungen besorgniserregend seien.

"Was der Bericht zeigt und heute vorstellt, ist eine Bestätigung des Trends, den wir in den letzten zwei oder drei Jahren beobachten, nämlich dass Drogen überall sind. Wir hatten noch nie so viele Drogen, die durch Europa geschmuggelt oder in Europa hergestellt wurden", sagte er.

"Drogen können alles sein"

Alles kann Gegenstand von Suchtverhalten sein, und dann kann jeder entweder persönlich oder indirekt mit irgendeiner Art von Suchtverhalten konfrontiert werden, sei es in der Familie oder im Bekanntenkreis.

"Aber auch jeder kann viel mehr als früher mit den Folgen von drogenbedingter Gewalt konfrontiert werden, und wir sprechen hier über etwas, das bis vor zehn Jahren, als wir über drogenbedingte Gewalt sprachen, Mittelamerika betraf. Heute sprechen wir über Europa."

Cannabis und Kokain sind die am häufigsten konsumierten illegalen Drogen

Der Europäische Drogenbericht 2023, der sich auf das Jahr 2021 bezieht, bestätigt, dass Cannabis nach wie vor die am häufigsten konsumierte illegale Droge in Europa ist, und fügt hinzu, dass die Situation aufgrund neuer Formen und Verwendungszwecke der Droge sowie einer Vielzahl von Maßnahmen in den EU-Ländern immer schwieriger zu handhaben ist.

Im Jahr 2021 wurden 816 Tonnen Cannabisharz und 256 Tonnen Gras von EU-Behörden beschlagnahmt - der höchste Stand seit einem Jahrzehnt.

Gleichzeitig war die Verfügbarkeit von Kokain in Europa so hoch wie nie zuvor: Die EU-Behörden beschlagnahmten eine Rekordmenge von 303 Tonnen Kokain. Die Droge war auch für etwa ein Fünftel der Todesfälle durch Überdosierung im Jahr 2021 verantwortlich, und es wird sogar vermutet, dass zu wenig bekannt wird.

"Wir können ziemlich sicher sein, dass dies eine Untertreibung ist, weil in einigen Fällen der Konsum oder Missbrauch von Kokain auch in Kombination mit anderen Substanzen wie ein Herzinfarkt wirken kann", so Goosdeel gegenüber Euronews.

"Daher werden die Herzinfarkte möglicherweise nicht automatisch als mit dem Kokainkonsum in Verbindung stehend erkannt."

Hilfsangebote müssen verbessert werden

Trotz des weit verbreiteten Drogenkonsums in Europa ist die Hilfe für Süchtige im Vergleich dazu nach wie vor relativ gering.

Der Bericht stellt fest, dass sich die Situation im Laufe der Jahre zwar verbessert hat, aber noch viel zu tun ist.

Drogenkonsumräume (Drug Consumption Rooms, DCR), in denen Süchtige in einen sicheren Raum gehen können, um Substanzen zu konsumieren, werden immer häufiger eingerichtet und tragen dazu bei, die Menschen von der Straße zu holen, und bieten eine sterile Umgebung für den Konsum.

Bruno Valkeneers, Kommunikationsmanager bei Gate - einem DCR in Brüssel - sagte Euronews, dass der Konsum von Crack in der belgischen Hauptstadt zunimmt.

"Was sehr beeindruckend ist, ist der Konsum von Crack. Was wir auf dem Markt sehen, sind neue Dealer, die Crack verkaufen. Vor ein paar Jahren war das in Belgien noch nicht so, vor allem kulturell bedingt, wenn ich das so sagen darf, da haben die Konsumenten ihr Crack selbst hergestellt", sagte er.

"Aber seit fünf Jahren sehen wir eine neue Szene handeln, mit Leuten, die sofort Crack verkaufen."

Korruption in Europa "unterschätzt"

Auch Gewalt und Korruption werden in dem Bericht eng mit dem Drogenhandel und dem Drogenkonsum in Verbindung gebracht, wobei das Ausmaß zunimmt.

Dies bedrohe die europäische Sicherheit und Stabilität, so der Direktor der Drogenbehörde.

"Korruption insgesamt ist eine große Gefahr für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Sie wird nicht nur mit Drogen in Verbindung gebracht. Heute sehen wir sie eher im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, vor allem mit Kokain",

"Organisierte kriminelle Gruppen sind weit verbreitet, und sie sind sehr gut organisiert. Die Korruption ist nicht nur eine Korruption im Zusammenhang mit Drogen, sie ist heute aufgrund der Beschlagnahmungen und der Veränderungen auf dem Kokainmarkt deutlicher sichtbar."

Er sagte auch, dass das Problem manchmal übersehen wird.

"Aber es ist ein viel allgemeineres Problem, und einige Studien und internationale Programme haben gezeigt, dass die Korruption in Europa manchmal vielleicht unterschätzt wurde."

Der Bericht fügt hinzu, dass regelmäßig neue, stärkere Substanzen entdeckt werden, wodurch das Drogenproblem in Europa immer komplexer wird.

Goodsdeel warnt davor, das Problem auf die leichte Schulter zu nehmen.

"Das größte Risiko wäre, das Problem zu unterschätzen", sagte er. "Das Bewusstsein, dass wir ein Problem haben und dass es überall auftritt, ist gewachsen. Es ist noch nicht weit verbreitet, was den Gebrauch angeht, aber wir müssen uns besser vorbereiten."