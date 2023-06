Ausstellung über sexuelle Übergriffe mit Outfits von Überlebenden in Brüssel eröffnet

Was hattest Du an? Kleider, Jeans, Röcke, Blusen - sie alle erzählen eine Geschichte - Copyright Euronews/ Elly Laliberte

Alice Tidey Von Stefan Grobe

Die Ausstellung "What Were You Wearing?" (Was hattest du an?) soll das Opferschämen beenden und das Bewusstsein für sexuelle Gewalt schärfen.

Die Brüsseler Ausstellung "What Were You Wearing?" (Was hattest du an?) soll das Opferschämen beenden und das Bewusstsein für sexuelle Gewalt schärfen. Über 100 Kleidungsstücke von Überlebenden sexueller Gewalt, darunter Windeln und Krankenhauskittel, sind in der Ausstellung in Brüssel zu sehen. Für Nahla Valji, die globale Leiterin der von den Vereinten Nationen initiierten Spotlight-Initiative, die hinter der Ausstellung steht, beweist die Ausstellung nicht nur, dass es keine Rolle spielt, was eine Frau getragen hat", sondern auch, wie weit verbreitet diese Art von Gewalt in der Gesellschaft ist. "Wir haben eine Windel, Kinderkleidung, Krankenhauskleidung, alltägliche Kleidung, die wirklich zeigt, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt, das mit Gewalt und Brutalität begangen wurde und gegen das man etwas unternehmen muss", fügte sie hinzu. Der Name der Ausstellung sei eine Anspielung auf "eine Frage, die vielen Überlebenden gestellt wird, wenn sie zur Polizei gehen, um ihr Verbrechen anzuzeigen, oder wenn sie ihren Freunden und ihrer Familie davon berichten", erklärte sie. Die Ausstellung fand vor einem Jahr in New York statt und wurde aufgrund der aktuellen Beziehungen zur Europäischen Union nach Brüssel geholt - die Union hat 500 Millionen Euro für die Initiative gespendet. Valji sagte, diese Beziehung habe der Sache geholfen, aber die Initiative, die Programme in 25 Ländern auf der ganzen Welt hat, wolle expandieren. "Wir haben in vielen dieser Länder einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz, einen Ansatz für die gesamte Regierung, der auf höchster Ebene vom Staatsoberhaupt aufgegriffen wurde. Wenn also der politische Wille vorhanden ist und die Finanzierung eines umfassenden Ansatzes gesichert ist, können wir zeigen, dass wir geschlechtsspezifische Gewalt beenden können", sagte sie. Die Spotlight-Initiative befasst sich mit Gesetzen, politischen Maßnahmen, institutionellen Reformen und mehr auf kommunaler Ebene in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen. Mit ihren aktuellen Programmen will Spotlight bis 2025 täglich zwei Frauen- und Mädchenleben und 140 000 Kinderleben retten und bis 2025 Gewalt gegen 21 Millionen Frauen und Mädchen wirksam verhindern.