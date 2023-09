Die Woche in Europa - die Lampedusa-Krise und die Folgen für Italien

Gerettete Migranten in einem Boot der italienischen Polizei in Lampedusa - Copyright Cecilia Fabiano/LaPresse via AP

Themen in dieser Ausgabe von State of the Union sind die Migrationskrise in Italien, der katalanische Sprachenstreit in der EU sowie der Staatsbesuch von Charles III. in Frankreich.