Die Woche in Europa - Brüssels' unbeholfene Reaktion auf die Hamas

Diese Ausgabe von State of the Union widmet sich ganz der europäischen Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf Israel.

Es war ein trauriger und feierlicher Moment des Gedenkens.

Flankiert von den anderen Chefs der EU-Institutionen leitete die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, eine öffentliche Zeremonie im Angedenken der israelischen Opfer, die bei den Angriffen der Hamas ermordet wurden.

Metsola erklärte die Unterstützung der EU für Israel.

An den neben ihr stehenden Botschafter des Landes gewandt sagte sie: Europa "steht an Ihrer Seite".

Und sie verurteilte unmissverständlich den Terror der Hamas.

"Es gibt keine Rechtfertigung für Terrorismus. Die Hamas ist eine terroristische Organisation. Sie vertritt nicht die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes. Sie bietet keine Lösungen an. Sie bieten Blutvergießen."

So weit, so klar - aber die Reaktion der EU auf die Massaker der Hamas in Israel war bestenfalls verworren und peinlich und schlimmstenfalls inkompetent.

Zunächst verkündete Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi, dass die EU fast 700 Millionen Euro an Hilfen für die Palästinensische Autonomiebehörde "sofort" aussetzen werde.

Nur wenige Stunden später korrigierte der für Krisenmanagement zuständige Kommissar, Janez Lenarcic, Varhelyi und versicherte, dass die humanitäre Hilfe weiterhin fließen werde.

Am nächsten Tag hatte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell Folgendes zu bieten:

"Tatsache ist, dass die Zahl der Opfer im Gazastreifen zunimmt, 150.000 Menschen sind Binnenvertriebene, und die humanitäre Lage ist katastrophal, also müssen wir mehr unterstützen. Nicht weniger. Mehr."

Verstanden? Innerhalb von 24 Stunden wechselte die EU von "keinem Geld" für die Palästinenser zu "weniger Geld" und schließlich zu "mehr Geld".

Darüber hinaus kündigte Borrell eine "sofortige Überprüfung" der EU-Förderprogramme an, um sicherzustellen, dass kein Geld in die Kassen der Hamas fließt.

Bedeutet das, dass Brüssel unsicher ist, ob nicht in der Vergangenheit Steuergelder an die Hamas geflossen sind?

Jedenfalls waren es nur zwei EU-Länder, die die Zahlungen an die Palästinenser zumindest vorübergehend einstellten, nämlich Österreich und Deutschland - die anderen waren bereit, alles wie gewohnt fortzusetzen.

Natürlich kann eine Gruppe von 27 Staaten nicht so kohärent in ihrer Außenpolitik sein wie beispielsweise die USA.

Aber die EU will ja auch ein ernstzunehmender geopolitischer Akteur sein.

Wie schaffen wir also die Quadratur des Kreises?

Sandor Zsiros sprach darüber mit dem ehemaligen finnischen Ministerpräsidenten und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten Alexander Stubb.

Euronews: Lassen Sie uns über die Reaktionen auf den Angriff der Hamas auf Israel sprechen. Einige Mitgliedstaaten haben die finanziellen Hilfen schnell ausgesetzt, und auch die Europäische Kommission gab ähnliche Erklärungen ab. Was hätte von Seiten der EU getan werden müssen?

Stubb: Ich denke, die einzige Waffe, die die Europäische Union im Moment hat, sind Sanktionen oder Entwicklungshilfe. Sie muss also wahrscheinlich alle Waffen in ihrem Arsenal in Betracht ziehen, denn natürlich ist dies ein kriegerischer Akt. Israel hat das Recht, sich zu schützen. Aber gleichzeitig ist es für die Europäische Union sehr wichtig, auf eine Deeskalation hinzuwirken und sicherzustellen, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird.

Euronews: Wie können wir die Grenze zwischen der Bestrafung der Hamas und dem gleichzeitigen Schutz des palästinensischen Volkes ziehen?

Stubb: Ich denke, dass es sehr schwierig ist, diese Grenze zu ziehen, denn was die Hamas im Grunde genommen getan hat, ist, Palästina gleichzeitig in dem Sinne anzugreifen. Denn Hamas weiß und wusste, dass dies Auswirkungen haben wird, dass dieser Konflikt eskalieren wird. Und jetzt geht es eher darum, ihn lokal zu begrenzen, als ihn regional auszuweiten. Wir haben es hier also mit einer zynischen Art und Weise zu tun, seine Brüder und Schwestern und aus Sicht der Hamas auch den Feind zu ermorden. Ich kann also einfach nicht verstehen, warum dieser sinnlose Anschlag verübt wurde, es sei denn, es stecken größere Akteure dahinter.

Euronews: Nach diesen Anschlägen hat sich die Europäische Union verständlicherweise auf die Seite Israels geschlagen. Aber viele Kritiker sagen, dass dies zukünftige Optionen der EU-Diplomatie einschränken könnte, zum Beispiel im Hinblick auf die Sicherung der Rechte der Palästinenser. Stimmen Sie dem zu?

Stubb: Wir haben es hier mit einer Reihe von unkontrollierten Konflikten zu tun, die lokal oder regional sein können. Wir haben das bei den Angriffen Russlands auf die Ukraine gesehen. Jetzt haben wir es mit dem Angriff der Hamas auf Israel erlebt. Es ist sehr wichtig, dass diese Art von Konflikten jetzt nicht auf die Sahelzone oder Berg-Karabach oder den nördlichen Kosovo übergreifen.

Euronews: Es ist gut, dass Sie diese Konflikte in Europa erwähnen, denn wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir haben Konflikte zwischen Palästinensern und Israelis, und wir haben auch ein Aufflackern im Kaukasus. Was sagt das über die zukünftige Sicherheitslage auf dem europäischen Kontinent aus?

Stubb: Ich denke, Europa ist ziemlich dauerhaft gespalten. Es wird etwa zehn Jahre dauern, bis sich die neue Weltordnung eingespielt hat. Und natürlich hat man immer drei Möglichkeiten. Erstens: Wettbewerb. Die zweite ist der Konflikt und die dritte die Zusammenarbeit. Ich würde mir einen Wettbewerb wünschen, aber eine Zusammenarbeit, die den Konflikt verhindert. Und ich glaube, dass wir die Situation eindämmen können.

Die Uneinigkeit der 27 EU-Regierungen über den israelisch-palästinensischen Konflikt ist ein Spiegelbild der Gefühle und Meinungen in unseren europäischen Gesellschaften.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas sind die Anhänger beider Seiten auf die Straße gegangen und haben sich Gehör verschafft.

Überall in Europa fanden Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen statt, die den seit langem schwelenden Nahostkonflikt direkt vor unsere Haustür brachten.

In Frankreich, Großbritannien, Deutschland und anderswo verschärften die Behörden die Sicherheitsmaßnahmen, weil sie befürchteten, dass die hasserfüllte Rhetorik bald in echte Gewalt umschlagen könnte.

Und da es unwahrscheinlich ist, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas morgen endet, wird überall gehofft, dass die Situation auch in Europa nicht außer Kontrolle gerät.