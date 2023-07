Die Woche in Europa - Spaniens unsicherer Sommer

Die spanische Politik ist nach dem Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen gelähmt. Anders als die Umfragen im Vorfeld vermuten ließen, konnte keine der großen Parteien einen entscheidenden Sieg erringen, der ihnen die Bildung einer Regierung ermöglichen würde. Ein Patt mit vielen Fragezeichen.

Politisch ist Saure-Gurken-Zeit – zum Glück haben wir noch Spanien.

Die Politik des Landes ist nach dem Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen am 23. Juli gelähmt.

Anders als die Umfragen im Vorfeld vermuten ließen, konnte keine der großen Parteien einen entscheidenden Sieg erringen, der ihnen die Bildung einer Regierung ermöglichen würde.

Für Ministerpräsident Pedro Sanchez war es ein Aufatmen, denn seine unterlegenen Sozialisten schnitten besser ab als erwartet: „Wir haben mehr Stimmen, mehr Sitze und einen höheren Prozentsatz als vor vier Jahren.“

Natürlich ist alles relativ – fragen Sie einfach die konservative Opposition …

Die Partido Popular wachte mit einem großen Kater auf, da ihr Sieg geringer ausfiel als erwartet.

Doch die prognostizierte Koalitionsregierung mit der ultrarechten Vox-Partei erweist sich als unmöglich.

Dennoch erhebt PP-Kandidat Alberto Nuñez Feijoó den Anspruch, eine neue Regierung zu bilden: "Wenn Herr Sánchez einen Dialog mit uns nicht akzeptiert, werden wir alle Möglichkeiten prüfen, um Spanien so schnell wie möglich eine Regierung zu geben.“

Da PP und VOX weit von einer absoluten Mehrheit entfernt sind, hängt eine Wiederwahl von Sanchez nun von den katalanischen Unabhängigkeitsparteien ab.

Aber die wollen eine Amnestie und ein neues Unabhängigkeitsreferendum – etwas, das die Sozialisten bereits abgelehnt haben.

Die politische Zukunft des Landes ist also ungewiss – es könnte sogar noch in diesem Jahr zu Neuwahlen kommen.

Für Konservative in ganz Europa sind die spanischen Wahlen eine deutliche Lektion darüber, wie eine Partnerschaft mit der populistischen Rechten schiefgehen kann.

Dazu ein Interview mit Doru Frantescu, Direktor und Gründer von EU Matrix, einer Forschungsplattform zur europäischen Politk.

Euronews: In Spanien schnitt die Rechtsaußen-Partei Vox viel schlechter ab als bei der letzten Wahl und in Umfragen das ganze Jahr über. Überschätzen wir manchmal die Stärke des Populismus?

Frantescu: Ich glaube, manchmal überschätzen wir sie, manchmal unterschätzen wir sie. Beide Phänomene sind auf die Angst zurückzuführen, die das Gespräch über diese Parteien und ihre Absichten in der Gesellschaft hervorruft. Wir reden viel über ihre Absichten, sie sind manchmal unvorhersehbar. Das erzeugt viel Angst. Dies erweckt manchmal den Eindruck, dass sie stärker wachsen als in Wirklichkeit. Ich denke, dass dies jetzt in Spanien der Fall ist, während wir es bei anderen Gelegenheiten unterschätzen, weil wir glauben, dass sie nicht einen wesentlichen Teil der Wählerschaft erreichen werden, was sie manchmal tun und manchmal nicht. Diese Phänomene treten also in verschiedenen Kontexten auf.

Eurones: Was sind die wichtigsten Anliegen der Wähler, die sie dazu bringen, für populistische Kandidaten zu stimmen?

Frantescu: Offensichtlich ist es den Populisten, genauer gesagt der radikalen Rechten, gelungen, die Bürger zu erreichen, die mit der Entwicklung der Gesellschaft unzufrieden sind. Einerseits haben mit den kulturellen und identitären Themen wie der Migration begonnen, etwa dem Nativismus in der Gesellschaft. Aber inzwischen hat die Bandbreite der Themen, mit denen sich diese Parteien befassen, erheblich zugenommen, weil die Migration im Hinblick auf die Priorität der Wählerschaft zurückgegangen ist. Jetzt haben wir wirtschaftliche Themen wie Arbeitsplätze und sogar die Energiesicherheit.

Euronews: Zugleich stehen die Sozialdemokraten praktisch überall unter Druck, in Skandinavien, Deutschland, Portugal, obwohl sie in einigermaßen erfolgreichen Regierungen vertreten sind – was ist der Grund dafür?

Frantescu: Nun, der Erfolg oder Misserfolg einer Regierung ist subjektiv. Es ist eine Frage der Wahrnehmung der Wählerschaft. Und egal, wie erfolgreich eine Regierung objektiv ist, es ist auch eine Frage des politischen Zyklus. Wenn eine Partei zu lange an der Macht bleibt, wird die Wählerschaft früher oder später unzufrieden sein, weil es zwangsläufig Fehler geben wird, die die Regierung bei den Wählern macht. Dann wird die Opposition versuchen, daraus Kapital zu schlagen, was in Ordnung ist, denn das liegt in der Natur der Sache der Demokratie. In der Demokratie geht es um Machtwechsel. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum die Sozialdemokraten in Skandinavien oder in Portugal Wähler verlieren.

Euronews: In diesem Jahr finden in der EU noch ein paar Wahlen statt und nächstes Jahr dann die Europawahlen – was sind die gemeinsamen Trends?

Frantescu: Der gemeinsame Trend, den wir sehen und den wir im letzten Jahrzehnt deutlich beobachtet haben, ist die Stärkung der Randparteien und die Schwächung der Mitte. Egal, ob wir über Mitte-Rechts, Mitte-Links oder sogar die Liberalen in der Mitte des politischen Spektrums sprechen und ob wir über das Europäische Parlament sprechen oder über nationale Wahlen. Das Phänomen ist auf dem gesamten europäischen Kontinent das gleiche. Das andere wichtige Phänomen ist die zunehmende Rotationsgeschwindigkeit der Regierung und der Politiker. Das heißt, es fällt Politikern jetzt schwerer, länger an der Macht zu bleiben oder tatsächlich die volle Amtszeit einer Regierung auszuüben. Heutzutage kommt es schon selten vor, dass die Regierung die gesamte Amtszeit über an der Macht bleibt. Und ich denke, was wir jetzt in Spanien und in den Niederlanden gesehen haben, hat diesen Trend nur bestätigt.