"Ruhm dem Urin" - Peinlicher Tippfehler zur Begrüßung von Selenskyj?

Von Euronews

"Glory to Urine" - "Ruhm dem Urin - steht auf der riesigen Werbetafel, die in die Nationalfarben der Ukraine getaucht ist, blau und gelb.

"Glory to Urine" - "Ruhm dem Urin - steht auf der riesigen Werbetafel, die in die Nationalfarben der Ukraine getaucht ist, blau und gelb. Das Plakat in New York City sollte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj willkommen heißen, der am 20. September vor den Staats- und Regierungschefs der Welt am Sitz der Vereinten Nationen gesprochen hat.

WERBUNG

Aber ist das Plakat mit dem peinlichen Tippfehler echt?

Ein Beitrag auf der Social-Media-Plattform X ging viral und wurde hunderttausendfach aufgerufen. Es zeigt diese Plakatbotschaft. Das Video trägt auch das Logo von Fox News, was darauf schließt, dass das Video von dem großen internationalen Nachrichtensender verbreitet wurde.

Wie können wir überprüfen, ob dieser Clip echt ist oder nicht? Als Erstes haben wir die Website von Fox News überprüft und keinen Hinweis darauf gefunden, dass dieses Video jemals veröffentlicht worden ist.

Ein Fox-Sprecher erklärte gegenüber der US-Nachrichtenagentur AP, dass das Material in keiner Weise mit dem Unternehmen in Verbindung stehe, was bedeutet, dass das Logo ohne dessen Zustimmung hinzugefügt worden ist.

Einige Journalisten besuchten sogar genau den Ort, an dem dieser virale Clip an der Kreuzung der 42nd Straße und der Eighth Avenue in New York City gedreht wurde.

NBC-Reporter Ben Collins besuchte den Ort einen Tag nach der Veröffentlichung des viralen Videos und stellte fest, dass das Video nicht im September dieses Jahres gefilmt worden sein kann.

Ein Experte für digitale Bedrohungen teilte ebenfalls Beiträge, die die Unterschiede im Aussehen der Kreuzung im September 2023 zeigten.

Er wies auf die Veränderungen am Gebäude an der Ecke hin, wo sich heute ein McDonald's befindet, aber nicht in dem auf sozialen Medien geteilten Clip

AP hat sich an "Big Outdoors" gewandt, das Unternehmen, das die Plakatwand baut und betreibt. Sie sagten: "Auf dieser Fläche ist niemals eine Ukraine-Werbung gelaufen. Sie war komplett erfunden."

Es ist unklar, wann das ursprüngliche New Yorker Hintergrundvideo aufgenommen wurde, und es ist auch nicht klar, wo es zuerst veröffentlicht wurde. Aber es ist eine Taktik, die wir schon oft von Kreml-freundlichen Accounts gesehen haben, um die Ukraine und ihre Verbündeten zu verunglimpfen