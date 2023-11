Streit um Sitz von Anti-Geldwäsche-Behörde der EU spitzt sich zu

Der Kampf um den Sitz der EU-Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche wird immer härter - neun Konkurrenten treten nach Abschluss der Bewerbungsphase gegeneinander an.

Es ist ein erbitterter Kampf, der den Osten gegen den Westen, die Kleinen gegen die Großen und die Gründungsmitglieder gegen die Neuankömmlinge in der EU ausspielt, so beschreiben es zahlreiche Quellen, mit denen Euronews gesprochen hat.

Nach einer Reihe von Bankenskandalen will die EU ihr Regelwerk für schmutziges Geld verschärfen - muss sich aber erst einmal entscheiden, wo die rund 400 Mitarbeiter, die die Lage überwachen sollen, einschließlich 10.000 Quadratmeter Bürofläche angesiedelt werden sollen.

Die Bewerbungsfrist endete letzte Woche, und zu den Kandidaten gehören Paris, Frankfurt, Rom, Madrid, Brüssel, Wien, Riga, Vilnius und Dublin.

Während die wichtigsten Institutionen der EU in Brüssel, Luxemburg und Straßburg angesiedelt sind, sind die rund 40 spezialisierten Agenturen über die 27 Mitgliedsstaaten verteilt und decken alles ab, von der Weltraumforschung bis zur Gleichstellung der Geschlechter - und die Möglichkeit, diese Institutionen zu beherbergen, wird von allen Ländern der EU geschätzt.

Der Kampf um den Sitz der EU-Arzneimittelbehörde und der EU-Bankenaufsicht, die nach dem Brexit aus London wegziehen mussten, war so hart umkämpft, dass die Gewinner per Losentscheid ermittelt werden mussten.

Jetzt braut sich ein ähnlicher Streit um die noch nicht geschaffene EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche zusammen, die nach den Plänen der Gesetzgeber die Kontrolle von Schwarzgeld bei rund 40 der riskantesten grenzüberschreitenden Finanzinstitute direkt überwachen und ein Auge auf Hochrisikosektoren wie Edelmetall- und Kunsthändler haben soll.

Deutsche Sachlichkeit

Das größte Mitglied der EU, Deutschland, hat sich für die GwG ausgesprochen, weil es die neue Behörde in Frankfurt ansiedeln möchte, damit sie vom ersten Tag an effektiv arbeiten kann.

"Das GwG sollte in einem Bankenzentrum angesiedelt sein", sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner am Donnerstag in Brüssel und plädierte für Frankfurt, wo bereits die Europäische Zentralbank ihren Sitz hat. "Keine andere Stadt ist so einzigartig positioniert, um diese Art der Zusammenarbeit zu fördern."

Doch während Deutschland mit seiner bereits vorhandenen Stärke wirbt, argumentieren seine Konkurrenten das Gegenteil - und sagen, es sei unfair, dass die ältesten und größten EU-Mitglieder den ganzen Reichtum der EU erhalten sollten.

"Irland steht im Zentrum Europas, wenn es um unsere Teilnahme geht, obwohl es eine Insel an der Peripherie ist", erklärte Jennifer Carroll MacNeill, Staatsministerin im irischen Finanzministerium, gegenüber Euronews.

Obwohl Irland seit über 50 Jahren EU-Mitglied ist, beherbergt es nur eine einzige, "sehr kleine" EU-Institution, die Arbeitsmarktagentur Eurofound. MacNeill gibt zu, dass ihre Forderung, die GwG in Dublin anzusiedeln, sie in Konflikt mit Lindner gebracht hat.

Der deutsche Minister "vertritt einen anderen Standpunkt als ich - einen diametral entgegengesetzten Standpunkt", sagte sie. "Er sagt, wir sollten das weiter im Herzen Europas konzentrieren."

Wer ist am attraktivsten?

Die Bewerbungsfrist für den Sitz der Agentur endete am späten Freitag, und die politischen Entscheidungsträger haben erklärt, dass der siegreiche Kandidat erstklassiges Personal anziehen muss. Dieser Fokus könnte gute Nachrichten für Kandidaten wie Wien bedeuten, das immer wieder als lebenswerteste Stadt der Welt bewertet wird.

Aber die potenziellen GwG-Standorte werden auch auf ihre eigene Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung der illegalen Finanzwirtschaft geprüft werden. Würde man die Agentur in einem Hotspot der Geldwäsche ansiedeln, würde das zumindest dem Ruf der EU schaden.

Das hat Kandidaten wie Litauen in die Defensive gedrängt. In einem Bericht von Moneyval, der Anti-Geldwäsche-Einheit des Europarats, aus dem Jahr 2022 wurde dem baltischen Land eine formelle Warnung angedroht, nachdem festgestellt worden war, dass die Registrierung von Buchhaltern und Immobilienmaklern nicht den internationalen Normen entsprach.

Aber das ist nicht die ganze Geschichte, wie Euronews von Finanzministerin Gintarė Skaistė erfuhr. Sie sagt, die grüne, digitale und talentierte Stadt Vilnius sei die ideale Heimat für die GwG.

Litauen hat bereits sein Regelwerk für Kryptowährungen überarbeitet und hat ein weiteres Anti-Geldwäsche-Gesetz, das in dieser Parlamentssitzung eingeführt werden soll, so die Ministerin gegenüber Euronews.

Sie zitiert auch eine konkurrierende Studie der Denkfabrik Basel Institute on Governance, die Litauen zu den zehn Ländern mit dem geringsten AML-Risiko weltweit zählt, neben Dänemark und Andorra.

Nahe gelegene Länder waren in jüngster Zeit in Geldwäscheskandale verwickelt. Vor einigen Jahren musste die lettische Bank ABLV liquidiert werden, nachdem das US-Finanzministerium sie als geldwäscheverdächtig eingestuft hatte, und die Danske Bank bekannte sich schuldig, zwei Milliarden Dollar für illegale Zahlungen in Estland ein0behalten zu haben.

Skaistė distanzierte sich von diesen Nachbarn - aber sie glaubt, dass es angesichts der russischen Aggression geopolitische Gründe gibt, ein baltisches Land auszuwählen.

"Eine starke Institution, die vor allem im Bereich der Geldwäschebekämpfung tätig ist, wäre ein starkes Signal an die an Europa angrenzenden Länder", sagte sie. "Es wäre ein Zeichen der Solidarität und des Vertrauens in der Region: Wir sind Teil Europas."

Politische Einflussnahme

Die endgültige Entscheidung über den Standort der GwG muss gemeinsam vom Rat, in dem die EU-Mitgliedstaaten vertreten sind, und von den Gesetzgebern im Europäischen Parlament getroffen werden.

Wenn die EU-Finanzierung in die Wahlkreise derjenigen Gesetzgeber fließen würde, die den größten Einfluss haben, könnte dies die Bewerbung eines anderen großen EU-Landes, Spanien, begünstigen.

Spanien hat derzeit den Vorsitz im Rat inne und stellt mit Eva-Maria Poptcheva auch eine der beiden Abgeordneten, die die Arbeit des Parlaments an der neuen Agentur leiten.

Spanische Beamte bestreiten jedoch jegliche Voreingenommenheit gegenüber ihrer eigenen Wahl, Madrid, und sagen, sie seien lediglich ehrliche Makler in den Gesprächen über das GwG-Gesetz.

"Ich glaube nicht, dass die rotierende Präsidentschaft zum jetzigen Zeitpunkt einen zusätzlichen Vorteil bringt", sagte Carlos Cuerpo, Generalsekretär des Finanzministeriums in Spanien, gegenüber Euronews. "Es wird eine klare Trennung von unserer Seite geben, wenn wir die Kandidatur von Madrid betrachten."

Cuerpo sagte, Madrids Bewerbung sei der "stärkste Gesamtvorschlag", was bedeutet, dass sie für sich allein stehen kann - aber er sagt auch, es sei "höchste Zeit" für die große Hauptstadt, endlich eine EU-Institution zu bekommen.

Der Prozess der Auswahl der Optionen wird komplex und hart sein. Und das ist nur eine von mehreren laufenden Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Klientelwirtschaft im Finanzsektor.

Die Finanzminister streiten sich auch über die Haushaltsregeln und darüber, wer die Europäische Investitionsbank leiten soll - eine Position, für die die Spanierin Nadia Calviño eine führende Kandidatin ist.

Große Abmachung

Sowohl Cuerpo als auch Lindner bestreiten jedoch, dass es zu Überschneidungen zwischen diesen bereits komplexen Verhandlungen kommen wird.

"Es sollte nicht Teil der Verhandlungen sein, welcher Mitgliedsstaat das GwG beherbergen könnte", sagte Lindner. "Es gibt Argumente für Frankfurt, die nichts mit den anderen Entscheidungen zu tun haben, die wir in den nächsten Wochen und Monaten treffen müssen."

Wer auch immer die AMLA-Krone bekommt, es wird eine Menge schlechter Verlierer geben, und eine Menge vorzeigbarer Büroräume werden leer bleiben. Einige spekulieren, wenn auch nur scherzhaft, darüber, was damit geschehen könnte.

Wenn die GwG die für sie vorgesehenen Gebäude in Frankfurt nicht nutzen will, könnten sie ein geeignetes neues Zuhause für sein eigenes Ministerium sein, sinniert Lindner.