EU erwägt Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland

Die EU erwägt, Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler im Westjordanland zu verhängen, einschließlich eines Visumverbots und strengerer Kontrollen für Siedlungsprodukte.

Seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober haben die Repressalien gegen Palästinenser deutlich zugenommen, einschließlich der Zerstörung ihrer Schulen und Häuser und der Zwangsvertreibung von ihrem Land.

Nach Angaben israelischer Nichtregierungsorganisationen wurden in dieser Zeit über 255 Palästinenser, darunter auch Kinder, durch Siedlergewalt getötet.

Einige Länder wie Frankreich, Belgien und Irland kündigten an, einseitig Sanktionen gegen Siedler zu verhängen, sollte es keine vollständige Einigung auf EU-Ebene geben:

"Ich denke, wir müssen als Europäische Union sehr deutlich machen, dass wir dieses Verhalten des Sektors in keiner Weise akzeptabel finden, sondern dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um sowohl symbolisch als auch real zu demonstrieren, dass wir gegen das sind, was derzeit im Westjordanland geschieht", sagte der irische Außenminister Micheal Martin.

Es ist unwahrscheinlich, dass alle EU-Mitgliedstaaten derartigen Sanktionen zustimmen, da Einstimmigkeit erforderlich ist - und dies, obwohl EU-Außenbeauftragter Josep Borrell wiederholt die Gewalt der Siedler angeprangert hat.

Auch die USA haben angekündigt, dass sie israelische Siedler sanktionieren werden.

"Die USA scheinen Israel gegenüber ziemlich verpflichtet zu sein, aber wenn es um die Siedler geht, sind sogar die USA so weit gegangen zu sagen: 'Wir müssen die Siedler, die heute Gewaltverbrechen begehen, sanktionieren' - wenn also die USA und ihr Außenministerium dazu in der Lage sind, dann wäre es eine Enttäuschung, wenn die Europäer nicht gemeinsam handeln könnten", sagte Georg Riekeles vom European Policy Centre.

Die neue Sanktionsregelung zielt auch auf weitere hochrangige Mitglieder der Hamas ab, die von der EU bereits als terroristische Organisation eingestuft wird.