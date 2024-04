Das Técnico Innovation Center hat ein Investitionsvolumen von 12 Millionen Euro und wurde unter anderem vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des operationellen Regionalprogramms Lissabon (Lisboa 2020) finanziert.

Aus einem alten Bahnhof wurde ein Zentrum für Wissen und Wissenschaft: Das technische Innovationszentrum (Técnico Innovation Center, TIC)von Lissabon bringt Wissenschaft, Wirtschaft und Bürger zusammen. Nach einer Renovierung steht das Gebäude nun der Gesellschaft offen.

"Wir haben das Gebäude umgestaltet, es saniert, versucht, sein Erscheinungsbild zu erhalten und neue Materialien mit effizienteren bioklimatischen Technologien verwendet", erzählt Miguel Amado, Ordentlicher Professor an der Fakultät für Bauingenieurwesen, Architektur und Umwelt am Instituto Superior Tecnico, Universität von Lissabon.

Miguel Amado, Ordentlicher Professor an der Fakultät für Bauingenieurwesen, Architektur und Umwelt am Instituto Superior Tecnico, Universität von Lissabon euronews

Ein Architekten-Team hat den alten Bahnhof “Arco do Cego”, erbaut 1904, umgebaut und mit einem neuen, innovativen Design versehen. Zur Effizienzsteigerung wurden neue Materialien wie Stahl und bioklimatische Systeme eingesetzt. Miguel Amado:

"Hier lagen die Eisenbahnschienen, die heute neu interpretiert werden, und hier kommt die Lüftungs- und Klimatechnik ins Spiel: Der gesamte Luftaustausch zur Gewährleistung der Luftqualität im Inneren des Gebäudes erfolgt von unten nach oben, wobei der Effekt der Flüssigkeitsthermodynamik genutzt wird, so dass kalte und warme Luft aufsteigen und durch unsere technischen Systeme gereinigt werden."

Schaufenster des Wissens

Der Campus Alameda der Universität Lissabon wird mit diesem Gebäude um 5.000 Quadratmeter erweitert. Der Mehrzwecksaal für Veranstaltungen und die große Ausstellungshalle werden die Arbeit der 23 Zentren der Technischen Universität der Öffentlichkeit näher bringen.

"Wissen bleibt normalerweise hinter den Türen von Universitäten und Forschungseinrichtungen verborgen. Wir wollen es ans Licht bringen und den Menschen zeigen, warum es wichtig ist, in Wissen und wissenschaftliche Forschung, Entwicklung und Unternehmertum zu investieren", meint Prof. Rogério Colaço, President, Instituto Superior Técnico (IST). "Worin liegt der Wert? Was können wir tun? Das ist das große Konzept hier, und wir schaffen einen Vorführraum."

Prof. Rogério Colaço, President, Instituto Superior Técnico (IST) euronews

Fakten & Zahlen

Das Projekt hat 13 Millionen Euro gekostet. Die Kohäsionspolitik der Europäischen Union hat 5,3 Millionen Euro beigesteuert. Das TIC finanzierte 7,5 Millionen Euro, was 58 % des Gesamtbudgets entspricht.

Konzeption des Studienbereichs

Sofia Ferreira war an der Konzeption dieses Studienbereichs beteiligt. Er wird den Studenten und der Öffentlichkeit rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Die Architektur-Studentin erklärt: "Es gibt zwei verschiedene Bereiche, einen, in dem Gruppen von Studenten gemeinsam und auch einzeln lernen können, mit Tischen für mehrere Personen, und dann einen Chillout- oder Lounge-Bereich, in dem man bequemer lernen kann."

Sofia Ferreira war an der Konzeption dieses Studienbereichs beteiligt euronews

Ein Schaufenster des Wissens, das Synergien zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft schafft.