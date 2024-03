Popcorn, Leichen, Krokodile - Das sind die kuriosesten Wirtschaftsindikatoren

Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Wechselkurse sind gängige Indikatoren, um den Zustand der Wirtschaft zu beschreiben, aber es gibt auch den Indikator nicht abgeholter Leichen und japanische Haarschnitte.

WERBUNG

Wenn man an Wirtschaftsindikatoren denkt, fallen den meisten Menschen sofort die gängigen Indikatoren wie Bruttoinlandsprodukt (BIP), Zahlungsbilanz, Zinsen oder Wechselkurse ein. Aber wussten Sie, dass es darüber hinaus noch einige weniger bekannte Indikatoren gibt, die uns etwas über eine Wirtschaft verraten können?

Während die oben genannten Hauptindikatoren mehr über die makroökonomische Situation eines Landes aussagen, können die folgenden, selteneren Indikatoren subtiler sein und uns etwas über Verbrauchertrends und -stimmung sowie den Lebensstandard verraten.

Viele von ihnen sind in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs wichtig und können uns zeigen, wie die Menschen damit zurechtkommen. Sie können auch Indikatoren für eine Rezession gesehen werden.

Im Folgenden finden Sie einige der seltsamsten Wirtschaftsindikatoren und was sie uns über ein Land verraten.

Indikator für nicht abgeholte Leichen

Der Indikator nicht abgeholter Leichen besagt, dass sich Familienmitglieder in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten dafür entscheiden, keinen Anspruch auf die Leiche zu erheben, um die oft sehr hohen Beerdigungskosten zu sparen. Das führt dazu, dass der Staat für die Beerdigungskosten aufkommen muss.

Je höher die Zahl der nicht abgeholten Leichen ist, desto düsterer sind die wirtschaftlichen Aussichten. Im Jahr 2009, mitten in der Finanzkrise, als die Zahl der Entlassungen in die Höhe schnellte, stieg beispielsweise in US-Städten wie Detroit und Los Angeles die Zahl der nicht abgeholten Leichen an.

Wie Albert Samuels, leitender Ermittler des Wayne County Leichenschauhauses in Michigan, damals der Times sagte: "Ich habe in den 13 Jahren meiner Tätigkeit noch nie so viele nicht abgeholte Leichen gesehen. Es fing an, als die Wirtschaft vergangenes Jahr in den Keller ging. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die Schwierigkeiten haben, den Menschen ihre letzte Ruhestätte zu geben."

Laut dem Bericht 2024 Cost of Dying Report des britischen Finanzdienstleisters SunLife sind die Gesamtkosten des Sterbens in Großbritannien gegenüber 2023 um 5 % gestiegen und belaufen sich nun auf umgerechnet etwa 11.346,5 Euro. Darin enthalten sind Kosten für eine einfache Beerdigung, Gebühren für die Nachlassverwaltung sowie optionale Posten wie ein Treffen nach der Beerdigung.

Indikator für den Absatz von Popcorn

Der "Buttered Popcorn"-Indikator kann als antizyklischer Index für den Zustand der Wirtschaft betrachtet werden. Er besagt, dass in Zeiten der Rezession der Verkauf von Popcorn in Kinos zunimmt.

Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen ins Kino gehen, unabhängig von der Qualität des Films, um ihren täglichen Sorgen und finanziellen Ängsten zu entkommen.

Patrick Corcoran, ehemaliger Sprecher der nationalen Vereinigung der Kinobesitzer, sagte laut Entertainment: "Im Allgemeinen haben wir in sechs der vergangenen acht Rezessionen einen Anstieg der Kinokassen und der Besucherzahlen erlebt, wenn es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kam. Die Menschen suchen Erleichterung, um ihre Probleme zu vergessen, also gehen sie ins Kino, und das ist die günstigste Form der Unterhaltung."

Nach Angaben der Motion Picture Association of America war dieser Trend steigender Kinoverkäufe auch während der Rezessionen 1981-82 und 1973-74 zu beobachten.

Indikator für die Anzahl der Krokodile

Der Indikator für die Anzahl der Krokodile besagt, dass in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten wohlhabende Menschen weniger Geld für Luxusartikel wie Taschen, Schuhe oder Uhren aus Kroko-Leder ausgeben. Infolgedessen nehmen die Krokodil-Populationen in Farmen dramatisch zu, vor allem an Orten, an denen sie reichlich vorkommen, wie in Louisiana, Florida, Texas und Georgia in den USA.

So wurde zum Beispiel die Vert D'eau Matte Alligator Birkin 20 von Hermès, die 2023 auf den Markt kam, bei einer Auktion von Sotheby's in Hongkong im Oktober 2023 für atemberaubende 115.570 Dollar, also rund 105.761 Euro, verkauft.

Während der Rezession 2008-2009 kauften große Designer wie Hermès auch mehrere Gerbereien in den USA. Das ermöglichte ihnen einen aggressiven Aufkauf von Krokodil-Häuten bei den Züchtern, was letztendlich zu einer regelrechten Hortungssituation führte.

Dadurch wurde der Druck auf mehrere andere Designer, wie den Luxusschuhdesigner Manolo Blahnik, erhöht. Einige Designer zogen es auch vor, ganz auf Krokodil-Lederprodukte zu verzichten, was zu einem weiteren Anstieg der Krokodil-Population führte.

Zu den Kosten für die Herstellung von Krokodil-Lederprodukten sagte George D. Malkemus III, der Präsident von Manolo Blahnik, laut einem Bericht der New York Times: "Jedes Mal, wenn ich zu Neiman Marcus gehe und sage, dass der Preis jedes Jahr steigt, wehren sie sich mit Händen und Füßen gegen mich. Sie sagen: 'Ich werde nicht 4.000 Dollar (3.660 Euro) für einen Kroko-Schuh ausgeben.'"

Der Indikator für die Anzahl der Mückenstiche

Der Indikator für die Zahl der Mückenstiche besagt, dass mit der Zunahme leer stehender und schlecht gepflegter Häuser auch die Mückenpopulationen zunehmen, was auf Hintergärten, stehende Tümpel und nicht gemähtes Gras zurückzuführen ist. Steigende Stechmücken-Populationen und -stiche könnten in diesem Zusammenhang ein Zeichen für einen dysfunktionalen Wohnungsmarkt sein.

WERBUNG

Im November 2023 standen in England und Wales 261.189 Wohnungen leer, was einem Anstieg von 12.556 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ein Sprecher des Ministeriums für Aufschwung, Wohnen und Gemeinden sagte laut The Guardian: "Alle Kinder verdienen ein sicheres und angemessenes Zuhause. Wir geben 1 Milliarde Pfund aus, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen und Familien in dauerhafte Unterkünfte zu bringen, und wir haben die Zahl der langfristig leer stehenden Häuser seit 2010 um mehr als 50.000 reduziert.

"Wir haben den Kommunen die Befugnis gegeben, die Gemeindesteuer für langfristig leerstehende Immobilien um bis zu 300 % zu erhöhen und leerstehende Häuser durch Zwangskaufanordnungen und Anordnungen zur Verwaltung leerstehender Wohnungen zu übernehmen."

Indikator für das erste Date

Der Indikator für die erste Verabredung besagt, dass Menschen in der Regel während einer Rezession eher bereit sind, sich mit anderen zu verabreden, weil sie sich einsamer oder ängstlicher fühlen. Im Jahr 2008 verzeichnete die Online-Dating-Website Match.com das stärkste vierte Quartal seit sieben Jahren.

Auch andere Partnervermittlungsdienste wie Amy Laurent International verzeichneten zwischen November 2008 und Februar 2009 einen Anstieg der Frauen auf dem Dating-Markt um 40 %.

WERBUNG

Dr. Pepper Schwartz, Soziologieprofessor an der University of Washington und Beziehungsexperte bei Perfectmatch.com, sagte laut New York Times: "In einer Zeit, in der das Geld knapp oder unsicher ist, in der die Menschen ihre Prioritäten abwägen, wollen sie das nicht alleine tun.

Wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, scheint die Liebe umso wichtiger zu sein."

In Zeiten der Rezession wollen die Menschen vielleicht auch kein Geld ausgeben, um in Bars und zu gesellschaftlichen Anlässen zu gehen, um Menschen zu treffen. Dieser Trend trägt auch dazu bei, dass Dating-Apps und -Websites in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs immer beliebter werden, da sie in der Regel billiger sind und ein viel größeres Spektrum an Menschen zur Verfügung steht.

Indikator für den japanischen Haarschnitt

Der japanische Haarschnitt-Indikator besagt, dass japanische Frauen ihr Haar lang tragen, wenn es mit der Wirtschaft aufwärts geht, und kurz, wenn es abwärts geht. Als Japan zum Beispiel in den 1990er-Jahren einen wirtschaftlichen Abschwung erlebte, trugen mehr Frauen kürzere Haare, typischerweise oberhalb des Schlüsselbeins. Dies war auch während der Rezession 2008-2009 wieder zu beobachten.

Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass Haarpflege in manchen Fällen als Luxus angesehen wird, vor allem, wenn die meisten Menschen wenig Geld haben, was dazu führt, dass die Frisuren in der Rezession kürzer werden und damit leichter zu pflegen sind.

WERBUNG

Laut einer Umfrage des Kosmetikunternehmens Kao gab ein Drittel der britischen Befragten an, dass sie sich durch den Besuch eines Friseursalons selbstbewusster fühlen. Fast 70 % der Befragten waren außerdem der Meinung, dass der Friseurbesuch eine wichtige Gelegenheit zur Selbstpflege ist, während 51 % der Meinung waren, dass ihr Friseur ihnen so nahe steht wie ein Freund.

Peter F. Pfister, Präsident des Branchenverbands Intercoiffure Mondial, sagte laut Kao: "Wenn Menschen in den Salon gehen, zahlen sie nicht nur für einen guten Haarschnitt, sondern auch dafür, sich verwöhnen zu lassen oder eine Auszeit vom Alltag zu nehmen."

Guns-to-caviar-Indikator

Der Guns-to-Caviar-Index misst den Betrag, den Regierungen für Kampfjets (Guns) ausgeben, im Vergleich zu dem Betrag, den die Weltelite für Privatjets (Caviar) ausgibt. Das heißt, dass in Zeiten schwelender geopolitischer Spannungen die Verteidigungshaushalte aufgestockt werden, in Zeiten relativer globaler Ruhe tätigen die Reichen verschwenderischere Ausgaben.

So stieg zum Beispiel Ende der 1980er-Jahre aufgrund der übrig gebliebenen Verteidigungsgelder aus dem Kalten Krieg der Guns-to-Caviar-Index wegen der anhaltend hohen Ausgaben für Kampfflugzeuge stark an. In den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren ging er jedoch aufgrund des Dot.com-Booms und des relativen Gefühls der globalen Ruhe wieder zurück.

Aufgrund der Verzögerung zwischen den Flugzeugbestellungen und den tatsächlichen Lieferfristen ist dieser Index allerdings nicht sehr zuverlässig.

WERBUNG

Richard Aboulafia, Analyst bei der Teal Group und Schöpfer dieses Indikators, sagte laut Slate: "Die Verteidigungsbudgets steigen mit den Bedrohungen und der Wahrnehmung von Bedrohungen, wobei die Flugzeuge in der Regel zwei Jahre nach ihrer Bestellung geliefert werden."