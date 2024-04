Von Gerardo Fortuna, Romane Armangau

Neue "Super"-Ausschüsse, mehr Untersuchungsbefugnisse gegenüber den Kommissaren und Versuche, scheinbar menschenleere Sitzungen zu vermeiden, sind neue Elemente, die für das nächste Parlament geplant sind.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben in den vergangenen zehn Monaten ihre eigene Geschäftsordnung überarbeitet und verbessert - ein Prozess, der von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola initiiert wurde.

Ziel der Reform war es, seit langem bestehende Probleme anzugehen, wie z.B. die abnehmende Relevanz im Vergleich zu anderen EU-Institutionen und die sichtbare Leere im Plenarsaal während einiger aktueller Debatten.

Der Prozess endete mit der Annahme der neuen Regeln durch die Abgeordneten. Folgend ein kleiner Einblick, wie sich die parlamentarische Arbeit in der nächsten Legislaturperiode verändern wird.

"Super"-Ausschüsse

Da die EU-Exekutive zunehmend "Gesetzespakete" statt einzelner Gesetzesinitiativen vorlegt, kam es in den vergangenen Jahren häufig zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen zwei oder mehreren Parlamentsausschüssen.

Die neuen Regeln sehen ein neues Verfahren vor, mit dem Kommissionsvorschläge einfacher an die Ausschüsse überwiesen werden können, um spätere Konflikte zu vermeiden - und um Zeit im EU-Rat zu gewinnen, dessen Verhandlungen oft schneller voranschreiten als die des Parlaments.

Wenn ein bestimmtes Paket der Kommission die Prüfung durch mehrere Ausschüsse erfordert, können neue nichtständige Sonderausschüsse eingesetzt werden, deren Gesetzgebungsbefugnisse nur bis zur Verabschiedung des Rechtsakts gelten.

In der Vergangenheit wurden Sonderausschüsse - wie der Ausschuss für den EU-Plan zur Krebsbekämpfung (BECA) oder der Ausschuss für die Überwachung der Lehren aus der Pandemie (COVI) - eingesetzt, um sich mit bestimmten Themen zu befassen, konnten aber keine verbindlichen Texte verabschieden.

Die Mitglieder dieser "Super"-Ausschüsse - die wichtigste Neuerung der Reform - werden von den Fraktionen benannt, während die Konferenz der Präsidenten beschließen kann, einen oder mehrere Berichterstatter zu benennen, die das Dossier leiten und mit dem EU-Rat verhandeln.

Untersuchungsbefugnisse über Kommissare berühren Pieper-Problem

Ein weiteres Ziel der Reform war es, eine stärkere demokratische Kontrolle der EU-Exekutive zu ermöglichen, eine wesentliche Funktion des Parlaments gemäß den EU-Verträgen.

Die neuen Regeln sehen deutlich klarere Bestimmungen für die "Bestätigungsanhörungen" vor, in denen die Abgeordneten den designierten Kommissaren vor ihrem Amtsantritt grünes Licht geben.

Die Dauer der Anhörungen zur Beurteilung der Kompetenz der designierten Kommissare wird auf bis zu vier Stunden verlängert, und der Kommissionspräsident muss das Parlament auch über die geplante Struktur der neuen Kommission informieren, anstatt sich nur auf die Ressortverteilung zu konzentrieren.

Der Wunsch der Gesetzgeber nach mehr Untersuchungsbefugnissen wurde während der jüngsten Affäre um die Ablehnung von Markus Pieper als Mittelstandsbeauftragten der Kommission deutlich, ein mutmaßlicher Fall von politischer Günstlingswirtschaft, der die EU-Exekutive erschütterte.

Der Rücktritt des umstrittenen Kandidaten für einen hochbezahlten EU-Beamtenposten erfolgte erst, nachdem das Parlament die Kommission aufgefordert hatte, die umstrittene Ernennung rückgängig zu machen. In Ermangelung eines spezifischen Verfahrens brachten die Abgeordneten ihr Unbehagen jedoch durch einen Änderungsantrag zu einem nicht damit zusammenhängenden Haushaltsdossier zum Ausdruck.

Ab der nächsten Legislaturperiode wird das Parlament über ein neues Instrument verfügen, nämlich spezielle Anhörungen, in denen es Kommissare oder andere wichtige Personen zu ihrem politischen Handeln in einer Frage von großer politischer Bedeutung befragen kann.

Werden "lächerlich" leer wirkende Plenarsitzungen bleiben?

Als der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker 2017 bei einer parlamentarischen Anhörung vor nur 30 Abgeordneten saß, nannte er die einzige demokratische Institution der EU "lächerlich".

Sieben Jahre später ist die Abwesenheit immer noch auffällig - sie trübt das Image des Parlaments und schwächt seine demokratische Glaubwürdigkeit.

Umfassende Reform der eigenen Arbeitsweise

Die Reform zielt darauf ab, eine sichtbarere Teilnahme an den Parlamentssitzungen zu fördern, insbesondere vor den Kameras. Eine neue Verfahrensregel besagt, dass "die Abgeordneten keine im Voraus zugewiesenen Plätze haben und ermutigt werden sollten, im vorderen Teil des Plenarsaals zu sitzen", was bedeutet, dass sie sich derart versammeln sollten, um den Eindruck einer vollen Menge zu erwecken.

Die geringe Präsenz wird sich jedoch wohl auch in der nächsten Legislaturperiode fortsetzen, da die ehrgeizigeren Änderungsanträge zu diesem Thema vor der Abstimmung im Plenum in mehreren Passagen abgeschwächt wurden.

Die Abgeordneten sind lediglich "eingeladen" - aber nicht wirklich verpflichtet -, während einer Debatte, an der sie teilnehmen, im Plenarsaal zu bleiben, was bedeutet, dass sie nur für ihren kurzen Redebeitrag anwesend sein und danach sofort den Saal verlassen können.

Der Mangel an Medienaufmerksamkeit wurde oft als Anreiz für chronische Abwesenheit angesehen, insbesondere wenn die diskutierten Themen zu technisch-lastig waren oder der politische Impuls, der die Debatte ausgelöst hatte, verflogen war.

Eine neue Bestimmung ermöglicht die Einberufung von "Sonderplenarsitzungen" zu "Angelegenheiten von erheblicher politischer Bedeutung" und schafft damit eine Plattform für den Dialog, die auf dem Höhepunkt der Nachrichtenlage einberufen werden kann.

Ausgewogenes Geschlechterverhältnis "nur" als Forderung

Frauen sind im Parlament deutlich unterrepräsentiert - nicht nur im Plenarsaal, sondern auch in allen administrativen Positionen. Selbst wenn sie den Vorsitz in Ausschüssen innehaben, werden sie häufig mit weniger bekannten Themen betraut, was das Ungleichgewicht von Macht und Sichtbarkeit innerhalb der Institution noch verstärkt.

Obwohl die Erwartungen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter bei dieser Reform hoch waren, wurden die endgültigen Bestimmungen im Laufe der Verhandlungen abgeschwächt.

Ein von der Fraktion Die Linke vorgeschlagener Änderungsantrag, der Anreize für eine stärkere Vertretung von Frauen schaffen sollte, wurde angenommen, enthielt jedoch keine verbindlichen Quotenverpflichtungen.

"Bei der Nominierung und Wahl des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der Quästoren sind die Fraktionen gemeinsam dafür verantwortlich, Kandidaten vorzuschlagen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern gewährleisten", heißt es in der neuen Vorschrift lapidar.

Darüber hinaus sieht die Regelung nun vor, dass das EU-Parlament bei seiner Kontrolle der Kommission nicht nur die Zusammensetzung des Kollegiums der Kommissare hinsichtlich der Zuständigkeiten, sondern auch die Ausgewogenheit der Geschlechter prüfen wird.