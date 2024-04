Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch erreicht, da sich die Spannungen zwischen dem Iran und Israel verschärfen, was zu einem verstärkten Kauf sicherer Anlagen führt.

WERBUNG

Der Goldpreis erreichte am Donnerstag einen neuen Rekordstand von $ 2.338,7 ( 2.179,6 €) pro Unze, angeheizt durch die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, die vor allem durch die Drohungen und den Konflikt zwischen Iran und Israel ausgelöst wurden.

Vor allem in den USA wird die zunehmende Möglichkeit von Drohnen- oder Raketenangriffen durch den Iran oder einen seiner Verbündeten auf Regierungs- und Militäreinrichtungen in Israel immer weniger ausgeschlossen.

Sollte dies der Fall sein, wäre es eine erhebliche Eskalation des aktuellen Nahostkonflikts, der durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas ausgelöst wurde. Israel verdächtigt den Iran, die Hamas sowie die jemenitischen Huthi-Rebellen, die Handelsschiffe im Roten Meer angreifen, zu unterstützen.

Gleichzeitig wurde Israel kürzlich verdächtigt, eine iranische Botschaft in Syrien angegriffen zu haben, was zu verstärkten Spekulationen über einen Vergeltungsschlag des Iran führte.

Aufgrund dieser zunehmenden geopolitischen Sorgen sind die Anleger noch mehr in Gold und andere sichere Anlagen geflüchtet.

Die höhere Inflation und die gestiegenen Lebenshaltungskosten in mehreren Teilen der Welt haben ebenfalls dazu beigetragen, dass der Wert des Geldes erodiert ist, was die Menschen dazu veranlasst hat, in Inflationsabsicherungen zu investieren. Darunter ist Gold besonders beliebt.

Fundamentale Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen

Piero Cingari, Redakteur bei Benzinga, sagte: "Trotz der Besorgnis über die jüngsten Inflationszahlen, die höher als erwartet ausfielen, hielt die US-Notenbank an ihrer Prognose von drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr fest."

"Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell äußerte sich in letzter Zeit sehr zurückhaltend, was die Markterwartungen einer Zinssenkung bereits im Juni verstärkte, die bereits mit einer 80-prozentigen Lebenserwartung einkalkuliert wurde", so Cingari weiter.

In Europa gibt es bei der Bank of England einen Mangel an hawkischer Stimmung innerhalb ihres Direktoriums, da kein Mitglied bei der März-Sitzung für eine Zinserhöhung stimmte, im Gegensatz zu früheren Treffen. Gouverneur Andrew Bailey bestätigte, dass die Vorhersagen des Marktes über Zinssenkungen in diesem Jahr 'richtig' seien.

Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, kommentierte die Rekordentwicklung des Goldpreises in einer E-Mail-Notiz: "Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich die US-Inflation als hartnäckig erweist, da die amerikanische Wirtschaft stärker als erwartet anzieht, oder dass die Zentralbanken weiterhin das Metall erwerben, um ihre Reserven zu diversifizieren (und vielleicht die Qualität zu verbessern). Es könnte auch daran liegen, dass die Anleger angesichts der sinkenden Preise für US-Staatsanleihen einen alternativen Hafen suchen.

"Die Divergenz zwischen den Goldpreisen und den Preisen für US-Staatsanleihen ist besonders verblüffend und deutet darauf hin, dass die Rohstoff- und Anleihemärkte beginnen, eine höhere und länger anhaltende Inflationsrate einzupreisen, eine Botschaft, die in keiner Weise zu der von den Aktienmärkten bevorzugten Darstellung einer Abkühlung der Inflation, einer sanften Landung der Wirtschaft und einer Hinwendung zu Zinssenkungen durch die Zentralbanken passt."

Chinesische Nachfrage trägt stark zur Unterstützung des Goldpreises bei

China und Indien gehören zu den größten Goldverbrauchern, vor allem wenn es um Goldschmuck geht. Berichten zufolge kaufte die People's Bank of China im Jahr 2023 rund 225 Tonnen Gold, wodurch sich ihre Gesamtreserven auf 2.235 Tonnen erhöhten.

Andererseits belief sich die Nachfrage nach Goldschmuck in Indien nach Angaben des World Gold Council im Jahr 2023 auf etwa 562,3 Tonnen.

Ross Norman, CEO von MetalsDaily, sagte in einer E-Mail-Notiz: "Angesichts der verfügbaren Ersparnisse der Privatkunden in Höhe von etwa 20 Billionen Yuan, eines Aktienmarktes im freien Fall und nicht realisierter Verluste im Immobiliensektor stellt Gold eine der wenigen todsicheren und zuverlässigen Anlagen dar.

"Im Januar 2024 wurden an der Shanghaier Goldbörse, die als Indikator für die lokale Nachfrage gilt, unglaubliche 271 Tonnen Gold abgezogen. Wir hören auch, dass Sicherheitsfirmen überdurchschnittlich viel Gold aus dem Westen in den Osten transportiert haben, aber auch das reicht nicht aus, um die Art und das Ausmaß der Goldrallye zu erklären.

"Aber die chinesische Nachfrage ist undurchsichtig und die Nachrichten und Berichte sind oft anekdotisch. Einige Einfuhrpunkte werden gut überwacht, vor allem Hongkong, aber andere Routen sind weniger bekannt. Die lokalen Aufschläge sind bekannt, aber oft kann dies irreführend sein. Hohe Prämien können darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage heiß ist, oder einfach darauf, dass die Verfügbarkeit gering ist", so Norman weiter.