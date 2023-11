Wertvolle skythische Schätze: Das Krim-Gold ist zurück in Kiew

Peter Dejong/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Skythischen Helm aus massivem Gold. - Copyright Peter Dejong/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Von Euronews

Die rund 1.000 Artefakte des Krimgolds sind seit dem 26. November in Kiew. "Wir holen uns immer zurück, was uns gehört", so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.