Huthi sollen Überschallwaffen besitzen - neuer Angriff auf Tanker

Ein Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen zielte am frühen Freitag auf einen Tanker im Roten Meer, doch die Schiffsbesatzung blieb unverletzt. Nach Informationen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA-Novosti sind die Huthi im Besitz einer Hyperschall-Rakete.

Die jemenitischen Huthi-Rebellen sind nach eigenen Angaben im Besitz einer Hyperschallwaffe.

Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti meldete unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Huthi-Vertreter, dass die Rebellen eine neue Hyperschallrakete in ihrem Arsenal haben.

Die Erweiterung ihres Arsenals um eine Hyperschallrakete könnte eine größere Herausforderung für die Luftverteidigungssysteme Amerikas und seiner Verbündeten, einschließlich Israel, darstellen.

„Die Raketentruppen der Gruppe haben erfolgreich eine Rakete getestet, die eine Geschwindigkeit von bis zu Mach 8 erreichen kann und mit Festbrennstoff betrieben wird“, sagte ein den Huthi nahestehender Militär dem RIA-Bericht zufolge. Die Huthi „beabsichtigen, mit der Produktion für den Einsatz bei Angriffen im Roten Meer und im Golf von Aden sowie gegen Ziele in Israel zu beginnen.“

Mach 8 ist die achtfache Schallgeschwindigkeit.

Hyperschallwaffen, die mit Geschwindigkeiten über Mach 5 fliegen, können aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit eine entscheidende Herausforderung für Raketenabwehrsysteme darstellen.

Auch Angriffe auf Schiffe auf der Kap-Route geplant

Am Donnerstag hatte der geheimnisvolle oberste Führer der Huthi sagte Abdul Malik al-Houthi angekündigt, die Rebellen würden damit beginnen, Schiffe anzugreifen, die sich auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas befinden. Bisher haben die Rebellen größtenteils Schiffe angegriffen, die ins Rote Meer in Richtung Suezkanal unterwegs waren, und eine solche Eskalation würde die längere, alternative Route einiger Schiffe zum Ziel haben. Es bleibt unklar, wie sie einen möglichen Angriff durchführen würden.

Neuer Angriff: Tanker verfehlt

Die jemenitischen Huthi Rebellen haben die Verantwortung für den Raketenangriff auf den unter der Flagge Panamas fahrenden Tanker Pacific 01 übernommen. Der Tanker ist in vietnamesischem Besitz. Er gehörte früher der in Singapur ansässigen Eastern Pacific Shipping, die wiederholt ins Visier der Huthi geraten war. Dieses Unternehmen wird letztendlich vom israelischen Milliardär Idan Ofer kontrolliert.

Das United Kingdom Maritime Trade Operations Center des britischen Militärs hatte zunächst gemeldet, das Schiff sei vor der Hafenstadt Hodeida „von einer Rakete getroffen“ worden, teilte jedoch später am Freitag mit, dass bei einer weiteren Inspektion des Schiffes bei Tageslicht keine Schäden festgestellt worden seien. Die Pacific 01 habe ihre Fahrt fortgesetzt.

Das private Sicherheitsunternehmen Ambrey berichtete ebenfalls über den Angriff. Der Tanker mit bewaffneten Wachen an Bord sei am Donnerstag vor der Küste Jemens im Golf von Aden „beinah getroffen“ worden. Das Schiff habe Verbindungen zu Israel, habe aber im Februar den Besitzer gewechselt .

Die Huthi meldeten ebenfalls, sie hätten einen amerikanischen Zerstörer ins Visier genommen, ohne näher darauf einzugehen. US-Kriegsschiffe wurden wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen der Huthi.

Das Zentralkommando des US-Militärs bestätigte in einer Erklärung, dass die Huthi am Freitag drei ballistische Schiffsabwehrraketen ins Rote Meer abgefeuert hätten, sagte jedoch, sie hätten nichts getroffen.

UKMTO und Ambrey meldeten am späten Freitag einen weiteren Angriff, sagten jedoch, dass das Huthi-Feuer den unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Gastanker verfehlt habe.

Seit November 2023 Angriffe auf Handelsschiffe

Die Huthi greifen seit November Schiffe an und sagen, sie wollen Israel zwingen, seine Offensive im Gazastreifen zu beenden.

Die Angriffe auf die Schifffahrt haben das Profil der Huthi geschärft, die Mitglieder der schiitischen Zaydi-Minderheit im Islam sind, die den Jemen 1.000 Jahre lang bis 1962 regierten.