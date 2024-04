EU fordert von Georgien Verzicht auf "Agentengesetz"

Trotz Warnungen unter anderem von der EU treibt Beitrittskandidat Georgien ein umstrittenes Gesetzes über "ausländische Einflussnahme" voran.

In Georgien hat das Parlament ungeachtet scharfer Kritik das umstrittene Gesetz zur "ausländischen Einflussnahme" in erster Lesung angenommen. Es sieht vor, dass Medien und gemeinnützige Organisationen, die mehr als 20Prozent ihrer Mittel aus dem Ausland beziehen, als "im Interesse einer ausländischen Macht handelnd" registriert werden müssen. Diese Bestimmung könnte nach Ansicht von Kritikern ausgenutzt werden, um unabhängige Stimmen ins Visier zu nehmen und mundtot zu machen.

Eine fast identische Version des Gesetzes, das im vergangenen Jahr von der Regierungspartei Georgischer Traum zunächst vorgeschlagen und später zurückgezogen wurde, wurde erneut vorgelegt und löste Massenproteste aus.

Trotz der zunehmenden Kritik hat das georgische Parlament das Gesetz am Mittwoch in einer von der Opposition boykottierten ersten Lesung mit 83 Ja- und keiner einzigen Nein-Stimme verabschiedet. Dies veranlasste Brüssel zu einer unmissverständlichen und deutlichen Warnung.

"Dies ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, und die endgültige Verabschiedung dieses Gesetzes würde sich negativ auf Georgiens Fortschritte auf dem Weg in die EU auswirken. Dieses Gesetz steht nicht im Einklang mit den grundlegenden Normen und Werten der EU", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und Oliver Várhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung, in einer gemeinsamen Erklärung.

"Georgien hat eine lebendige Zivilgesellschaft, die zu den erfolgreichen Fortschritten des Landes auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft beiträgt. Die vorgeschlagene Gesetzgebung würde die Fähigkeit der Zivilgesellschaft und der Medienorganisationen einschränken, frei zu agieren. Es könnte die Meinungsfreiheit einschränken und Organisationen, die den georgischen Bürgern Nutzen bringen, in unfairer Weise stigmatisieren", so die beiden weiter. "Die EU fordert Georgien dringend auf, von der Verabschiedung von Gesetzen abzusehen, die den von der überwältigenden Mehrheit der georgischen Bürger unterstützten Weg Georgiens in die EU gefährden könnten."

Der Wortlaut ähnelte der Botschaft, die EU Ratspräsident Charles Michel am Dienstagabend im Vorfeld der Parlamentsabstimmung übermittelt hatte. Michel unterstrich den Kandidatenstatus, der Georgien im vergangenen Dezember zuerkannt wurde, und sagte, die vorgeschlagene Gesetzgebung würde den Beitrittsprozess, der noch nicht formell begonnen hat, zum Scheitern bringen.

"Lassen Sie es mich klar sagen: Der Gesetzesentwurf zur Transparenz ausländischer Einflussnahme steht nicht im Einklang mit Georgiens EU-Bestrebungen und seinem Beitrittskurs und wird Georgien weiter von der EU entfernen und nicht näher heranbringen", so Michel in den sozialen Medien.

Die georgische Präsidentin Salome Surabitschwili, die eine enge Arbeitsbeziehung zu Michel aufgebaut hat und eine leidenschaftliche Verfechterin der europäischen Integration ist, hat versprochen, ein Veto gegen das umstrittene Gesetz einzulegen, sollte es jemals auf ihrem Schreibtisch landen. Ihre Ablehnung könnte jedoch durch die Sammlung von 76 Stimmen überstimmt werden. Die Amtszeit von Surabitschwili endet Ende dieses Jahres.

Das umstrittene Gesetz wurde als "russisches Gesetz" bezeichnet, da es Ähnlichkeiten mit einem Gesetzentwurf aufweist, den der Kreml vor einem Jahrzehnt einführte, um kritische Stimmen im Land zum Schweigen zu bringen. Georgien kämpft seit Jahren darum, den prorussischen Einfluss einzudämmen, ein Thema, das als ein großes Hindernis für den seit langem angestrebten EU-Beitritt des Landes gilt.

"Es ist genau eine Kopie von Putins Gesetz", sagte Surabitschwili gegenüber der BBC. "Wer hat entschieden, dass dieses Gesetz wieder eingeführt werden soll? Ist es in Georgien oder jenseits unserer Grenzen? Ist diese Entscheidung in Moskau getroffen worden? Das ist die wichtigste Frage zur Transparenz, die sich die georgische Bevölkerung stellt", sagte sie.

Obwohl die Partei Georgischer Traum den EU-Beitritt unterstützt und die Invasion in der Ukraine verurteilt, verteidigt sie eine "pragmatische" Politik gegenüber Russland. Premierminister Irakli Kobachidse, der Vorsitzender der Partei ist, sagt, das Gesetz sei notwendig, um einen "Mindeststandard an Transparenz" bei den NGOs zu gewährleisten, und es entspreche "allen grundlegenden Rechtsprinzipien". Kobachidse traf sich Anfang dieser Woche mit den Botschaftern der EU, der USA und des Vereinigten Königreichs, um die durch den Gesetzentwurf aufgeworfenen Bedenken zu diskutieren.