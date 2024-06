Rumänien schenkt Ukraine ein Patriot-Luftabwehrsystem

Von Euronews mit AP

Rumänien schenkt der Ukraine aufgrund russischer Angriffe eines ihrer vier Patriot-Systeme.

WERBUNG

Rumänien hat angekündigt, dass es der Ukraine ein Patriot-Luftabwehrsystem geben wird.

Patriot ist ein Luftabwehrsystem, das Radare, Kontrolltechnik und Abfangraketen nutzt, um Luftbedrohungen wie Marschflugkörper und Drohnen zu erkennen und zu bekämpfen. Das aus den USA stammende Luftabwehrsystem, das in die Ukraine geschickt werden soll, ist eines von vier, die Rumänien besitzt.

In einer Pressemitteilung hieß es: "Angesichts der erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage in der Ukraine aufgrund der ständigen und massiven Angriffe Russlands auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur, insbesondere die Energieversorgung und der regionalen Auswirkungen dieser Lage, auch auf die Sicherheit Rumäniens, haben die Ratsmitglieder in enger Abstimmung mit den Bündnispartnern beschlossen, der Ukraine ein PATRIOT-System zu schenken."

Rumäniens Geschenk ist allerdings an eine Bedingung geknüpft. Diese Spende sei an die Bedingung geknüpft, dass Rumänien Verhandlungen mit Bündnispartnern, insbesondere den USA, fortsetzt, um ein vergleichbares System zu beschaffen, das den Schutz des nationalen Luftraums, die Modernisierung der Armee und die Interoperabilität mit der NATO sicherstellt, während eine Übergangslösung für die entstehende Schwachstelle gefunden wird.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Unterstützung Rumäniens.

Auch andere Verbündete, darunter Deutschland, haben bereits Luftabwehrsysteme geliefert.