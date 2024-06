EU-Rat ist uneins über EU-Gesetz zum Schutz von Kindern im Internet

Obwohl die notwendige Mehrheit für eine Einigung über die Verordnung im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch schon fast erreicht war, wurde die Abstimmung verschoben, da noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestehen.

WERBUNG

Die Verhandlungen im Europäischen Rat in Brüssel über den umstrittenen Wortlaut einer Verordnung zum Schutz von Kindern im Internet wurden vertagt. Es konnte keine ausreichende Einigung unter den Mitgliedstaaten erzielt werden, um den Vorschlag voranzubringen.

Die Formulierung schlug vor, die sogenannte "Upload-Moderation" zu verwenden, um verschlüsselte Messaging-Dienste wie WhatsApp und Messenger zu zwingen, eine Überwachungstechnologie einzubauen, die alle Bilder der Nutzer scannt.

Weitere Einzelheiten über die Upload-Moderation finden Sie in einem früheren Artikel von Euronews hier.

Um angenommen zu werden, bräuchte der Vorschlag die Unterstützung von mehr als der Hälfte der Länder (15 von 27), die mindestens 65 Prozent der gesamten EU-Bevölkerung repräsentieren. Einige Länder, darunter Frankreich, befürchten, dass die Maßnahme die Integrität verschlüsselter Kommunikation gefährden würde, die im Prinzip nur für den Absender und den Empfänger zugänglich sein sollte.

"In den letzten Stunden sah es so aus, als ob die erforderliche qualifizierte Mehrheit nicht zustande kommen würde", sagte eine Quelle aus dem EU-Rat und fügte hinzu, dass die Präsidentschaft beschlossen habe, den Punkt zurückzuziehen und die Konsultationen fortzusetzen.

"Das Thema hat für den Rat nach wie vor hohe Priorität, und die Arbeit wird fortgesetzt, um einen Standpunkt zu finden und die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament aufzunehmen. Dies ist ein klares Bekenntnis des Rates, Kinder weiterhin vor verabscheuungswürdigen Verbrechen zu schützen", so die Quelle weiter.

Abonnieren Sie hierunseren Newsletter "The Policy Briefing", der Sie wöchentlich über die neuesten Entwicklungen in der EU-Politik, wichtige Ereignisse und Datentrends auf dem Laufenden hält.

Laut der EU-Kommissarin für Werte und Transparenz müssen auch verschlüsselte Nachrichten im Rahmen der neuen Verordnung gescannt werden können:

"Die Kommission hat die Methode oder die Regel vorgeschlagen, dass auch verschlüsselte Nachrichten geknackt werden können, um Kinder besser zu schützen", sagte Věra Jourová auf dem Europäischen Datenschutzgipfel.

Jourovás Äußerungen schienen im Widerspruch zu den Aussagen von Ylva Johansson, der EU-Kommissarin für Inneres, zu stehen, die die Verordnung vorgeschlagen hatte und ein Aufbrechen der verschlüsselten Kommunikation nie erwähnt hatte. "In meinem Gesetzentwurf geht es nicht um Verschlüsselung, sie wird nicht einmal erwähnt. Der Gesetzentwurf enthält nichts, was mit Verschlüsselung zu tun hat ... mein Gesetzentwurf ist technologieneutral. Dies ist kein Gesetzentwurf, der darauf abzielt, die Verschlüsselung zu brechen oder zu schwächen", sagte sie 2023 in einem Podcast-Interviewmit der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet.