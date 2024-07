Im Mittelpunkt dieser Ausgabe von State of the Union stehen der Beginn der rotierenden EU-Ratspräsidentschaft Ungarns und die anhaltende humanitäre Katastrophe im Sudan.

WERBUNG

Wenn Sie dachten, dass die Aktivitäten mit dem Beginn des Sommers nachlassen würden, sollten Sie sich eines Besseren belehren lassen.

Die Wahlerfolge in Frankreich und im Vereinigten Königreich haben ein völlig anderes Bild von der politischen Stimmung in der Bevölkerung gezeichnet.

Die Fraktionen im Europäischen Parlament rangen im Vorfeld ihrer Eröffnungssitzung in Straßburg in weniger als zwei Wochen weiter um Partner und Allianzen.

Und Belgien übergab die rotierende EU-Ratspräsidentschaft an den langjährigen Brüsseler Erzfeind Ungarn!

Die Launen des Kalenders haben dazu geführt, dass die Regierung von Viktor Orbán nun die EU-Agenda bestimmt - das ist wie der Fuchs, der den Hühnerstall bewacht, wie ein Beobachter sagte.

In dieser Woche besuchte Orbán auch die Ukraine und rief ein neues Rechtsbündnis ins Leben, die "Patrioten für Europa", das zum größten Sammelbecken für gleichgesinnte Parteien im Europäischen Parlament werden könnte.

So viel Aktivität für einen einzigen Zweck: Europa wieder groß machen!

"Wenn wir den gegenwärtigen Niedergang stoppen wollen, wenn wir aufhören wollen, immer mehr von unserer Stärke zu verlieren und wenn wir wieder stark sein wollen, dann müssen wir groß werden", sagte Orbán in einem Fernsehinterview.

"Wie können wir sonst mit den Vereinigten Staaten konkurrieren, die sich selbst groß gemacht haben, wenn wir nicht selbst groß werden wollen."

Europas Größe, um es mit Viktor Orbáns Worten zu sagen, hängt auch davon ab, wie die EU auf der internationalen Bühne und in den großen Krisengebieten der Welt agiert.

Hunderttausende von Hunger bedroht

In dieser Woche hat die internationale Gemeinschaft der verheerenden Lage im Sudan größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Seit mehr als einem Jahr hat der gewaltsame Konflikt zwischen der sudanesischen Armee und den Rebellen Hunderttausende von Menschen vertrieben, die praktisch nichts zu essen haben.

Mehrere UN-Organisationen haben dringende Warnungen ausgesprochen.

"Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit, nicht nur, um genügend Ressourcen zu haben, sondern auch, um diese Ressourcen an die Menschen zu liefern, die am Rande des Verhungerns stehen", sagte Eddie Rowe, Länderdirektor für den Sudan beim UN-Welternährungsprogramm.

Erst vor wenigen Tagen hat das International Rescue Committee einen Sudan Crisis Alert veröffentlicht, um die Entwicklung dieser humanitären Katastrophe zu verdeutlichen.

Der Bericht beklagt das Versagen der Diplomatie bei der Bewältigung der Katastrophe und drängt auf eine vollständige Neuausrichtung der humanitären Hilfe.

Wir sprachen mit Eatizaz Yousif, dem Länderdirektor für den Sudan beim International Rescue Committee, um mehr darüber zu erfahren.

Euronews: Wir hören viel über die humanitäre Katastrophe im Sudan - geben Sie uns einen Eindruck davon, wie schlimm es ist?

WERBUNG

Yousif: Ich glaube, dass Susan wirklich eine sehr schwierige Zeit durchmacht. Die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung ist von Ernährungsunsicherheit auf IPC-Niveau betroffen, und fast 750.000 Menschen sind wirklich vom Hunger bedroht. Durch die massive Vertreibung steht der Sudan wirklich an der Spitze aller humanitären Krisen.

Euronews: Wer trägt die Schuld an dieser Situation, wer hat die Menschen im Sudan im Stich gelassen?

Yousif: Die anhaltenden Kämpfe und die beiden Parteien, die sich weigern, sich zusammenzusetzen und ihre Probleme zu lösen, tragen dazu bei. Auch der Druck der internationalen Gemeinschaft trägt viel dazu bei, sie unter Druck zu setzen, damit die Waffen schweigen. Außerdem steht der Sudan vor enormen Finanzierungsfragen und -problemen. Von den 2,8 Milliarden (Dollar), die für den humanitären Hilfsplan für den Sudan beantragt wurden, werden bisher nur 16% finanziert.

Euronews: Warum wird der Krise international so wenig Aufmerksamkeit geschenkt?

Yousif: Ich vermute, dass es mehrere konkurrierende Prioritäten mit mehreren Krisen gibt, die sich weltweit ereignet haben. Sie können sie aufzählen: Gaza, Ukraine, Jemen, Syrien. Und ich glaube auch, dass die geophysikalische Lage des Sudan nicht so attraktiv ist, dass sie große Aufmerksamkeit erregt.

WERBUNG

Euronews: Was sollten die internationale Gemeinschaft und die Europäische Union im Besonderen tun, um zu helfen?

Yousif: Ja, ich denke, die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben eine führende Rolle bei der internationalen Reaktion auf die Krise im Sudan gespielt, einschließlich der kürzlich im April organisierten Pariser Konferenz und der Verstärkung der humanitären Bemühungen. Darüber hinaus fordern wir die EU auf, mehr diplomatisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, um einen Waffenstillstand und den Zugang für humanitäre Hilfe zu sichern und ihr Engagement bei den regionalen Akteuren zu verstärken. Denn zu diesem Zeitpunkt ist politischer Druck wirklich vonnöten.

Die niederländische Vergangenheit als Sklavenhalter

Ebenfalls in dieser Woche beendeten die Niederlande das Sklavengedenkjahr, mit dem an die Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1863 erinnert wird. Die wichtigste Zeremonie fand im Amsterdamer Oosterpark statt, an der auch Ministerpräsident Mark Rutte teilnahm - an seinem letzten Tag im Amt.

Über 300 Jahre lang wurden Erwachsene und Kinder aus verschiedenen Teilen Afrikas von niederländischen Sklavenhändlern verschleppt und über den Atlantik verschifft. Die ehemaligen niederländischen Kolonien Surinam und Karibikinseln wie Aruba und Curaçao verdanken ihren wirtschaftlichen Reichtum der Zwangsarbeit von Sklaven.

Mit dem Gedenkjahr wollte die niederländische Regierung dazu beitragen, das Wissen über einen unterbelichteten Teil der Geschichte des Landes dauerhaft zu erweitern.

WERBUNG

Die Regierung hat sich auch entschuldigt und Wiedergutmachung geleistet.

Der 1. Juli heißt jetzt Keti Koti - "der Tag, an dem die Ketten zerbrochen wurden".