Russlands Krieg in der Ukraine: Die zerplatzten Träume der Sportler

Ukrainische Kinder, die vor dem Krieg täglich trainierten und von Olympia träumten, haben aufgrund des Krieges wenig Chancen jemals an einem Wettbewerb teilzunehmen.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat viele der talentiertesten jungen Athletinnen und Athleten des Landes ihrer Träume beraubt.

Als Oleksandra Paskal zum ersten Mal die Turnmatte betrat, sah ihr Trainer ein enormes Potenzial. Das Mädchen träumt seitdem davon Olympiasiegerin zu werden.

Doch dann zerstörte eine russische Rakete ihr Haus in Odessa, begrub sie unter den Trümmern und ihr linkes Bein musste amputiert werden. Mittlerweile ist Oleksandra acht Jahre alt und träumt davon, bei den Paralympics anzutreten.

Sirenen unterbrechen das Training

Ihre Trainerin, Inga Kovalchuk, ist stolz auf ihre Fähigkeit, künftige Talente in diesem Sport zu erkennen - aber sie sagt, dass die russische Invasion in der Ukraine die Sportkultur des Landes zunehmend zerstört. "Die Kinder stellen ihre Ernährung um, weil sie nachts kaum schlafen und in die Luftschutzräume gehen müssen. Meine Hauptaufgabe besteht heute nicht darin, hohe sportliche Ergebnisse zu erzielen, sondern die geistige und körperliche Gesundheit unserer Kinder zu erhalten," so Kovalschuk.

Es dauert ein Jahrzehnt und eine nationale Infrastruktur von Trainingseinrichtungen, Förderschulen, Ausrüstung und Trainern, um einen Olympiasieger heranzuziehen. Ein penibler Prozess, der in der frühen Kindheit beginnt, und bei dem die meisten Anwärterinnen aussortiert werden, lange bevor sie die Spiele erreichen.

Matvii Bidnyi, amtierender Minister für Jugend und Sport der Ukraine, erklärt: "Es macht es noch schwieriger für sie, wenn man mit seiner Mutter zum Training kommt, dann der Fliegeralarm ertönt und man wahrscheinlich keine Stunde länger bleiben kann, um weiter zu trainieren. Es ist klar, dass dies nicht zu regelmäßigem Training ermutigt."

Seit Ausbruch des Krieges wurden mehr als 400 Sportler getötet

Junge Sportler haben keine Möglichkeit mehr zu trainieren, da ihre Trainer zur Armee gegangen oder ins Ausland geflohen sind. Diejenigen, die geblieben sind, sehen sich mit schwierigen Bedingungen konfrontiert.

Aufgrund des Krieges werden einige Kinder ihr Potenzial vielleicht nie verwirklichen werden können.