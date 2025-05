Hat Euronews über Waffenschmuggel in Moldawien berichtet?

WERBUNG

Auf russischen Telegram-Kanälen ist ein Video mit Euronews-Grafiken aufgetaucht, in dem behauptet wird, dass die Korruption Moldawien zu einem der größten Schwarzmärkte für Waffenverkäufe gemacht hat.

Es erschien in einem Telegram-Kanal namens "Military Observer" auf Russisch und hatte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mehr als 16.000 Aufrufe.

In dem Video wird behauptet, dass das hohe Maß an Korruption in den moldauischen Streitkräften dazu führe, dass das Land heute "die größte Drehscheibe für den Schwarzmarkt für Waffen" sei.

Waffenhändler nutzen Moldawien angeblich als Pufferzone für den illegalen Export von Waffen aus der Ukraine und vertreiben sie in Europa und darüber hinaus, so das Video.

Das Video zitiert die rumänische Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, Clara Staicu, die die Republik Moldau aufgrund ihrer geringen Größe und der weit verbreiteten Korruption angeblich als "perfekten Transitpunkt für Waffenhändler" bezeichnet.

Außerdem wird behauptet, dass sich die Situation in den letzten vier Jahren, während der Präsidentschaft von Maia Sandu, verschlechtert habe.

Das Video ähnelt einem Euronews-Bericht, sein Inhalt ist jedoch falsch.

Euronews hat dieses Video weder produziert noch veröffentlicht. Unsere Grafiken und unser Format wurden ohne unsere Zustimmung kopiert und verwendet, und unsere Teams arbeiten daran, das Video von allen sozialen Plattformen entfernen zu lassen.

Es ist unklar, woher die Behauptungen in dem Video stammen sollen, und es scheint für keine von ihnen Beweise zu geben.

Es stimmt jedoch, dass Interpol bereits früher seine Besorgnis über den Waffenschmuggel in Moldawien im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine zum Ausdruck gebracht hat.

Es wurden mehrere Initiativen zur Bekämpfung des Waffenschwarzmarktes ins Leben gerufen, darunter das Projekt I-FORCE, mit dem die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden in Moldau und den Nachbarländern zur Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität gestärkt werden sollen.

Im jüngsten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International rangiert die Republik Moldau auf einem der hintersten Plätze in Europa, wenn es um sauberes Geld geht, nur noch vor Russland, Belarus, der Ukraine, Nordmazedonien, Ungarn und Albanien.

Das Moldawien-Video folgt auf ein anderes gefälschtes Video, das Euronews zugeschrieben wird und letzte Woche online verbreitet wurde. Darin wird behauptet, dass Rumänien die französischen Behörden wegen der Einmischung in die rumänischen Präsidentschaftswahlen gewarnt hat.

Sowohl rumänische und französische Behörden als auch Euronews haben dieses Video und seinen Inhalt als falsch bezeichnet.

Das Büro des moldawischen Präsidenten, das rumänische Außenministerium und Interpol haben nicht sofort auf unsere Bitten um Stellungnahme reagiert. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir von ihnen hören.