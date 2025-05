Selenskyj bezweifelt Aussichten auf Friedensgespräche

WERBUNG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Zweifel daran geäußert, ob die erneuten Friedensgespräche mit Russland, die nächste Woche in der türkischen Stadt Istanbul stattfinden sollen, zu Ergebnissen führen werden.

Er sagte am Freitag, Kyjiw warte immer noch darauf, dass Russland seine Vorschläge vor den Gesprächen, die am 2. Juni stattfinden sollen, erläutert.

Andrii Yermak, ein hochrangiger Berater von Selenskyj, sagte am Freitag, Kjiw sei bereit, direkte Friedensgespräche mit Russland wieder aufzunehmen, doch sollte der Kreml zunächst ein versprochenes Memorandum vorlegen, in dem er seine Position zur Beendigung des mehr als dreijährigen Krieges darlegt.

Selenskyj meinte, Russland "untergrabe die Diplomatie", indem es das Dokument zurückhalte.

"Weder wir in der Ukraine noch die Türkei als Gastgeberland haben irgendwelche Informationen über Russlands sogenanntes 'Memorandum'. Aus irgendeinem Grund verheimlichen die Russen dieses Dokument. Das ist eine völlig seltsame Haltung", so Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Freitag.

Russische Angriffe auf die Ukraine gehen weiter

Während die Ungewissheit über eine neue Runde der Friedensgespräche anhält, führt Russland weiterhin Angriffe auf die Ukraine durch.

Offiziellen Angaben zufolge wurden bei den russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine am Samstag mindestens zwei Menschen getötet, darunter ein 9-jähriges Mädchen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe haben russische Truppen in der Nacht etwa 109 Drohnen und fünf Raketen über der Ukraine abgeschossen. Drei der Raketen und 42 Drohnen wurden zerstört und weitere 30 Drohnen erreichten ihre Ziele nicht, ohne Schaden anzurichten, hieß es.

Bei einem Angriff auf das an der Front liegende Dorf Dolynka in der Region Saporischschja wurde ein 9-jähriges Mädchen getötet und ein 16-Jähriger verletzt, sagte der Gouverneur von Saporischschja, Iwan Fjodorow.

"Ein Haus wurde zerstört. Die Druckwelle der Explosion beschädigte auch mehrere andere Häuser, Autos und Nebengebäude", schrieb Fjodorow auf Telegram.

Ein weiterer Mann wurde durch russischen Beschuss in der ukrainischen Region Cherson getötet, schrieb der örtliche Gouverneur Oleksandr Prokudin auf Telegram.

Russland rückt in Sumy weiter vor

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Samstag mit, dass es die Kontrolle über das ukrainische Dorf Nowopil in der Region Donezk und das Dorf Wodolahy in der nördlichen Region Sumy übernommen habe. Die ukrainischen Behörden in Sumy ordneten die zwangsweise Evakuierung von 11 weiteren Ortschaften an, da die russischen Streitkräfte in diesem Gebiet immer weiter vorrücken.

Damit steigt die Gesamtzahl der evakuierten Ortschaften in Sumy, das an die russische Region Kursk grenzt, auf 213.

Unterdessen wurden 14 Menschen verletzt, darunter vier Kinder, nachdem ukrainische Drohnen am Samstag Wohnhäuser in der russischen Stadt Rylsk und dem Dorf Artakovo im Westen der Region Kursk getroffen hatten, so der amtierende Gouverneur Alexander Khinshtein.