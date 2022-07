eSport-Skandal in Indien führt zu besseren Kontrollen

2016 hat die indische eSports-Szene noch in den Kinderschuhen gesteckt.

"Damals bedeutete eSports im Wesentlichen, dass man in sein lokales Gaming-Café ging, um 2000 Rupien (24 Euro) zu gewinnen, und damit war das Wochenende gerettet", sagt Nishant Patel, eSports-Unternehmer bei AFK Gaming.

Der Markteinstieg des US-Unternehmens OpTic Gaming 2018 veränderte jedoch alles.

Die Bedeutung von OpTic

"Es war mir sehr wichtig, Indien zu einem Schwerpunkt zu machen. Ich dachte, dass es dort ein riesiges Potenzial gibt", sagt Jesal Parekh, ehemaliger Global Development Director bei OpTic India.

OpTic beschloss, seine Aufmerksamkeit auf Counter-Strike zu richten, ein Ego-Shooter-Spiel mit einer treuen Fangemeinde.

Um ein neues Team zu gründen, wurden in Bangalore Probetrainings durchgeführt. Tausende Spieler bewarben sich, aber nur fünf wurden ausgewählt, darunter ein Spieler namens "forsaken".

"Die Leute behaupteten zwar, er sei ein bisschen zwielichtig, aber wir hatten keine Beweise oder konkrete Hinweise", sagt sein Teammitglied Sabyasachi Bose.

Trotz der Warnzeichen machte die Gruppe weiter und gewann die indischen Qualifikationsspiele für ein internationales Turnier in Shanghai.

Kurz vor dem großen Erfolg

Zu Beginn sah alles sehr vielversprechend aus.

"Wir spielten gegen Vietnam, ein Pflichtspiel für uns, ich hatte einen sehr guten Lauf. Ja, ich habe sie im Alleingang vernichtet", erinnert sich Sabyasachi.

"OpTic India stand kurz vor dem Sieg", erklärt Nikhil Hathhiramani, Chefredakteur von CSGO2Asia. "

"Wir waren auf halbem Weg durch die Runde, als wir bemerkten, dass die Admins eine Pause ausgerufen hatten."

Eine Pause tritt normalerweise auf, wenn es ein technisches Problem gibt, wie z. B. einen Monitor, der sich ausschaltet.

Aber es wurde schnell klar, dass etwas Ernsteres passiert war: forsaken war beim Cheaten erwischt worden.

Verrat - live auf der Bühne

"Er hat betrogen, während er eine der größten Organisationen der Welt vertrat und an einem der größten Turniere in Asien teilnahm", sagt Prashant.

Wie hat er es angestellt?

"Dieser Typ hatte einen speziellen Knopf an der Seite, und wenn er diesen drückte, wurde der Betrug aktiviert", sagt Umes Umesh Kripalani, Talentmanager bei Caster.

Seine Mannschaftskameraden, die aus dem Turnier ausgeschlossen wurden, waren am Boden zerstört, und auch die Fans in Indien fühlten sich betrogen.

"Es gab Gespräche darüber, ihn am Flughafen zu verprügeln", sagt Siddharth Nayyar, Esports-Unternehmer, AFK Gaming.

Es blieb keine andere Wahl, als das Team aufzulösen.

Weckruf für die Branche

Der Vorfall hatte negative Auswirkungen, bewirkte aber auch eine nachhaltige Veränderung. "Uns war klar geworden, dass es nicht genug Kontrollmechanismen gab", sagt Nishant.

Infolge der verstärkten Kontrollmaßnahmen floriert der eSport heute. "Wenn ich 10 Jahre zurückblicke, wären wir damals sehr froh gewesen, wenn uns jemand eine 24-Stunden-Zugfahrt von Mumbai nach Bangalore bezahlt hätte", sagt Nishant."

Heute ist nichts weniger als 100.000 Dollar (95.436 Euro) ein Anreiz, um an Wettkämpfen teilzunehmen.

