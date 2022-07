no comment

In Indien hat an diesem Wochenende das traditionelle Kuhrennen stattgefunden. Das Festival heißt „Moichara“ und findet im Bundesstaat Westbengalen statt. Gefeiert wird der Beginn der Monsoon-Saison. In der Regel feiern die lokalen Landwirte das Moichara-Festival zwischen Mitte Juni und Anfang Juli, bevor sie ihr Land bestellen.