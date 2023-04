Größte Rakete der Welt explodiert beim Teststart - #Starship ist dennoch ein Erfolg

Von Euronews mit DPA/AFP

Das größte Raketensystem der Welt "Starship", das von SpaceX für Reisen zum Mond und zum Mars entwickelt wurde, ist kurz nach seinem ersten Start noch in der Luft explodiert. Dennoch lobte SpaceX-Cchef Elon Musk auf Twitter, das ihm ebenfalls gehört, sein Team und den "großartigen" ersten Testflug.

Das "Starship" war am Donnerstag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas zunächst mit viel Feuer und Rauch von der Erde abgehoben, bevor es kurz darauf zu taumeln begann und schließlich zerbrach.

"Starship" besteht aus dem rund 70 Meter langen Booster "Super Heavy" und der rund 50 Meter langen ebenfalls "Starship" genannten oberen Stufe. Diese hätte sich nach drei Minuten von der Trägerrakete lösen sollen, doch diese Trennung fand nicht statt.

"Das Raumfahrzeug erlitt während des Testflugs Ausfälle an mehreren Triebwerken, verlor an Höhe und begann zu sinken", so SpaceX. "Das System zur Zerstörung im Flug wurde sowohl bei der Trägerrakete als auch beim Raumschiff ausgelöst", fügte das Unternehmen hinzu.

Ein solches Verfahren ist üblich für den Fall, dass der Absturz des Flugobjekts eine Gefahr darstellen könnte.

Ein "kalkuliertes Risiko"

Trotz der Explosion lobten die SpaceX-Teams den ersten Versuch. "Wir haben es geschafft, die Abschussrampe zu verlassen, was ehrlich gesagt alles war, was wir uns erhofft hatten", sagte eine Ingenieurin von SpaceX, Kate Tice, in der Video-Direktübertragung des Unternehmens.

Ziel des Tests war es, so viele Daten wie möglich zu sammeln, um die nachfolgenden Prototypen zu verbessern. "Wir haben viel für den nächsten Startversuch in ein paar Monaten gelernt", twitterte auch Elon Musk.

"Starship" ist sowohl größer als die neue Mega-Rakete der Nasa, SLS (98 m), die im November zum ersten Mal abhob, als auch größer als die legendäre Saturn V, die Rakete des Apollo-Mondprogramms (111 m).

Auch der Startschub von Starship ist etwa doppelt so stark wie bei diesen beiden Trägerraketen - damit ist sie die stärkste Rakete der Welt.

Starship war von der Nasa ausgewählt worden, um in einer modifizierten Version das Mondfahrzeug für die Mission Artemis 3 zu werden, die Astronauten zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder auf die Mondoberfläche bringen soll, offiziell im Jahr 2025.

Freude auf den nächsten Test

Der Chef der Nasa, Bill Nelson, gratulierte SpaceX. "Jeder große Erfolg in der Geschichte hat ein gewisses Maß an kalkuliertem Risiko erfordert", twitterte er und sagte, er freue sich "auf den nächsten Test".

Auch von der anderen Seite des Atlantik kam Lob: "Glückwunsch", schrieb Josef Aschbacher, Generaldirektor der europäischen Weltraumorganisation Esa, auf Twitter. "Ein beeindruckender Schritt."

Der deutsche Astroaut Alexander Gerst schrieb von einem "signifikanten Ereignis für die Zukunft der Weltraumexploration".

Das "Starship"-System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete nach Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden können. Die obere Stufe war schon mehrfach alleine getestet worden, dies war aber der erste gemeinsame Flugtest des gesamten Raketensystems.